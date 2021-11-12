Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı ne zaman yapılacak, şartları nelerdir, branş dağılımı belli oldu mu? Sağlık Bakanlığı personel alımı 2021 başvuru tarihleri belli oldu!
Giriş Tarihi: 12.11.2021 07:45 Son Güncelleme: 12.11.2021 07:45

Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı ne zaman yapılacak, şartları nelerdir, branş dağılımı belli oldu mu? Sağlık Bakanlığı personel alımı 2021 başvuru tarihleri belli oldu!

Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı ne zaman yapılacak, şartları nelerdir, branş dağılımı belli oldu mu? Sağlık Bakanlığı personel alımı 2021 başvuru tarihleri belli oldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Sağlık Bakanlığı bünyesine 40 bin kişilik personel alımı yapılacağını müjdeledi. Hal böyleyken atama bekleyen binlerce kişi konuyla ilgili olarak “2021 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, şartları nelerdir, branş dağılımı belli oldu mu?” soruları yanıt aramaya başladı. Konuyla alakalı Bakan Fahrettin Koca’dan da açıklama geldi. Peki, Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı ne zaman yapılacak, şartları nelerdir, branş dağılımı belli mi? İşte tüm detaylar...

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri, şartları, branş dağılımı gibi birçok detay araştırma konusu haline geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 40 bin kişilik atama yapılacağı duyurusunu yapmasının ardından binlerce kişi "2021 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, şartları nelerdir, branş dağılımı belli oldu mu?" sorularına yanıt aramaya başladı. Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımında mülakat yapmadan sadece KPSS sınavı sonuçlarına göre yerleştirme yapılacağı bildirildi. İşte diğer detaylar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geride bıraktığımız pazartesi günü Kabine Toplantısı'nın ardından ulusa sesleniş konuşması yaptı. Başkan Erdoğan, ulusa sesleniş konuşmasında birçok önemli kararı duyurdu. Erdoğan, bu kararların yanında bir de müjde paylaştı. Erdoğan, 40 bin sağlıkçı atamasının en kısa sürede yapılacağını duyurmuş, atama bekleyenlerde büyük heyecan yaratmıştı. Yüz binlerce kişinin beklediği 40 bin sağlıkçı ataması takvimi belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan bilgilere göre; başvurular 12-16 Kasım arasında alınırken, 24 Kasım'da sonuçlar ilan edilecek. Kuraların çekileceği tarih de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan kararda yer aldı.

40 BİN SAĞLIKÇI ATAMA TAKVİMİ BELLİ OLDU

Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama başvuruları yarın başlıyor.

BAŞVURULAR İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILACAK

Başvurular, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan Personel Bilgi Sistemi üzerinden yapılacak.

İŞTE 4O BİN SAĞLIKÇI ATAMASI BAŞVURU, SONUÇ VE KURA TARİHLERİ

16 Kasım'da sona erecek başvuruların değerlendirme sonuçları 24 Kasım'da bakanlığın internet sitesinden ilan edilecek.

Kura çekimi ise 2 Aralık'ta yapılacak.

BAŞKAN ERDOĞAN MÜJDEYİ VERMİŞTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan hafta başında yapılan Kabine Toplantısı sonrası, "Sağlık Bakanlığımıza 40 bin personel alımı yapacağız" açıklamasını yapmıştı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı: Aralarında İstanbul da var! Kar ve sağanak geliyor...
Başak Cengiz kimdir? Türkiye'yi ayağa kaldıran Başak Cengiz cinayeti nasıl oldu, genç kadın kaç yaşındaydı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? TV8 ile 11 Kasım 2021 MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? Eleme potasına giden şok isim...
Son dakika: Cristiano Ronaldo'nun Manchester United rüyası kısa sürebilir! Ayrılık ihtimalleri arttı, Lionel Messi'nin yanına...
Son dakika: Ali Koç Mesut Özil’e tepki göstermişti! Fenerbahçe taraftarı destek çıktı “Yanındayız…”
Acıların kadını Şenay Gürler’in hayatı Yeşilçam filmi gibi…
SON DAKİKA: Memur ve emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? En düşük SSK ve BAĞKUR Ocak emekli zammı 2022!
Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı ne zaman yapılacak, şartları nelerdir, branş dağılımı belli oldu mu? Sağlık Bakanlığı personel alımı 2021 başvuru tarihleri belli oldu!
Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı ve son durum nedir? 2021 CTE Açık cezaevi izinleri ne zaman, hangi gün bitecek? İşte tüm bilgiler
SON DAKİKA | Araç sahipleri dikkat! Akaryakıtta yeni sistem devreye giriyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı ne zaman yapılacak, şartları nelerdir, branş dağılımı belli oldu mu? Sağlık Bakanlığı personel alımı 2021 başvuru tarihleri belli oldu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA