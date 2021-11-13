Cebelitarık neresi, dünya haritasında nerede ve hangi kıtada? Cebelitarık haritadaki konumu ve yeri

Cebelitarık bugün Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda A Milli Futbol Takımımızın konuğu olacak. Maç öncesi bu ülkeyle ilgili araştırmalar hız kazanırken pek çok kişi "Cebelitarık neresi, ülke mi, hangi kıtada yer alıyor?" diye merak ediyor. Ayrıca Cebelitarık dünya haritasında nerede sorusu da vatandaşların araştırma konusu halini alıyor. Cebelitarık haritadaki konumu ve yeri ile bu ülke hakkında merak edilenlerin yanıtı haberimizde.

CEBELİTARIK NEREDE?

Cebelitarık, İspanya'nın güneyinde yer alan İngiltere'ye bağlı bir ülkedir. İngiliz Denizaşırı Toprağı olan Cebelitarık, İber Yarımadası'nın güney ucunda bulunmaktadır. İspanya'nın sınırında yer aldığı için İngiltere ve İspanya arasında ülke egemenliği konusunda anlaşmazlıklar yaşanmaktadır.