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Giriş Tarihi: 13.11.2021 14:58

Cebelitarık neresi, dünya haritasında nerede ve hangi kıtada? Cebelitarık haritadaki konumu ve yeri

Cebelitarık neresi, dünya haritasında nerede ve hangi kıtada? Cebelitarık haritadaki konumu ve yeri

Cebelitarık nerede sorusu, sporseverlerin araştırmaları arasında ilk sırada yer alıyor. Türkiye 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında, G Grubu’ndaki 9. Hafta maçına Cebelitarık ile çıkıyor. Bugün oynanacak Türkiye Cebelitarık maçı öncesi pek çok kişi bu ülkeyle ilgili araştırma yapıyor. Araştırmalar arasında, Cebelitarık neresi, ülke mi gibi sorular da yer alıyor. Peki, Cebelitarık nerede, dünya haritasında hangi kıtada yer alıyor? İşte Cebelitarık haritadaki konumu ve yeri!

Cebelitarık bugün Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda A Milli Futbol Takımımızın konuğu olacak. Maç öncesi bu ülkeyle ilgili araştırmalar hız kazanırken pek çok kişi "Cebelitarık neresi, ülke mi, hangi kıtada yer alıyor?" diye merak ediyor. Ayrıca Cebelitarık dünya haritasında nerede sorusu da vatandaşların araştırma konusu halini alıyor. Cebelitarık haritadaki konumu ve yeri ile bu ülke hakkında merak edilenlerin yanıtı haberimizde.

CEBELİTARIK NEREDE?

Cebelitarık, İspanya'nın güneyinde yer alan İngiltere'ye bağlı bir ülkedir. İngiliz Denizaşırı Toprağı olan Cebelitarık, İber Yarımadası'nın güney ucunda bulunmaktadır. İspanya'nın sınırında yer aldığı için İngiltere ve İspanya arasında ülke egemenliği konusunda anlaşmazlıklar yaşanmaktadır.

CEBELİTARIK HANGİ KITADA YER ALIYOR?

Cebelitarık Avrupa Kıtası'nın güneydoğu ucunda yer almaktadır. Kıtanın en güneyindeki ülkelerden biridir.

CEBELİTARIK ÜLKE Mİ?

Britanya Denizaşırı Toprağı olarak geçen Cebelitarık bir yarımada ülkesidir.

İşte Cebelitarık'ın haritadaki konumu

CEBELİTARIK İSMİ NEREDEN GELİYOR?

Cebelitarık adı Arapça'dan gelmektedir. 8. Yüzyılda, Endülüs fatihi Tarık bin Ziyad kıtada ilk kez bu noktaya ayak basmış ve burayı karargah olarak kullanmıştır. O dönemde Akdeniz halkları için dünyanın batıdaki son noktası olarak burası bilinmektedir. Bu nedenle burası "Cebelü Tarık" olarak adlandırılmış, bu ad İtalyancaya Cebiltarre, öteki Avrupa dillerine ise Gibraltar şeklinde geçmiştir.

CEBELİTARIK DİLİ, YÜZÖLÇÜMÜ VE NÜFUSU

Cebelitarık 6.7 kilometrekarelik bir alana sahiptir. Bölgenin resmi dili İngilizce olmakla birlikte İspanyolca ve Llanito dilleri de konuşulmaktadır. Bölgenin nüfusu ise 33.000 dolaylarındadır.

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Cebelitarık neresi, dünya haritasında nerede ve hangi kıtada? Cebelitarık haritadaki konumu ve yeri
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