Galatasaray derbisi öncesi Pereira’dan radikal karar! Çok fazla eleştiriliyordu...

Süper Lig'in 13. haftası ezeli rakipler Galatasaray ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirecek. 21 puanlı sarı-kırmızılı takım, 20 puanlı sarı-lacivertli ekibi konuk edecek. Karşılaşma öncesinde 2 takımın da 3 puana ihtiyacı var. Fenerbahçe'de Portekizli teknik adam Pereira'nın koltuğu ise sallantıda. Derbi, Pereira için büyük önem taşıyor.
Fenerbahçe başkan Ali Koç'un Samandıra ziyaretinin yankıları sürüyor... Başkan Koç, FBTV'de yaptığı açıklamanın yanı sıra Samandıra'da birçok görüşme gerçekleştirdi.
Pereira ile bire bir toplantı yapan Koç, alternatif sistemler konusunda çalışılmasını istedi.
Koç, Pereira'dan bu noktada garanti alırken Portekizli hoca, "Merak etmeyin, Galatasaray derbisinde en doğru diziliş ve kadroyla sahada olacağız" dedi.
BERKE ÖZER SEVİNCİ
Fenerbahçe'de Berke Özer sevinci yaşanıyor. Bel ağrıları dolayısıyla tedavi ile antrenman sürecini birlikte yürüten genç file bekçisi, önceki gün yapılan antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştı.
21 yaşındaki kaleci, kısa süre içinde takımla tam süreli idmanlara başlayacak. Berke'nin alternatifi ise 18 yaşındaki Osman Ertuğrul Çetin.