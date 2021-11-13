Galatasaray derbisi öncesi Pereira’dan radikal karar! Çok fazla eleştiriliyordu...

Süper Lig'in 13. haftası ezeli rakipler Galatasaray ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirecek. 21 puanlı sarı-kırmızılı takım, 20 puanlı sarı-lacivertli ekibi konuk edecek. Karşılaşma öncesinde 2 takımın da 3 puana ihtiyacı var. Fenerbahçe'de Portekizli teknik adam Pereira'nın koltuğu ise sallantıda. Derbi, Pereira için büyük önem taşıyor.