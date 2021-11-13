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Giriş Tarihi: 13.11.2021

Kanatlarda Mesut olamadı!

UĞUR ÇEM
Kanatlarda Mesut olamadı!

Pereira yönetiminde bir türlü kendini bulamayan yıldız oyuncu, kanatlarda kullanıldığı maçlarda beklentinin çok gerisinde kaldı

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un açıklamaları sonrasında gözler Mesut Özil'e çevrildi… Vitor Pereira ile arasında sorun olduğu iddialarına başkan Ali Koç, "Mesut'un ticari işleri bir yana koyup F.Bahçe için ne yapmalıyıma odaklanması gerek" derken, Pereira içinse "Hocamız, Mesut ve tüm oyunculara uyacak bir sistem bulmalı" ifadeleriyle üstü kapalı eleştirisini yaptı. Almanya, Real Madrid ve Arsenal'de dünya futbolunun zirvesine çıkan Mesut'un, 10 numarada oynamadığında ise hem performansı hem morali bozuluyor. Portekizli çalıştırıcı yönetiminde kanatlara hapsolan 33 yaşındaki oyuncu, 3-4-3 sisteminin en büyük mağduru. Bu sezon Mesut'u kanatta kullanan Pereira, yıldız ismi 5'er kez ileri üçlünün sağında ve solunda tercih etti. Sadece 3 defa kendi yeri olan 10 numarada forma giyebilen yıldız oyuncu, yerini yadırgadı.

'BİRBİRİNİZDEN NEFRET ETMEYİN'
MESUT Özil, dün sosyal medya hesabından Cuma mesajı paylaştı. Yıldız futbolcu, İngilizce olarak "Birbirinizden asla nefret etmeyin, birbirinizi asla kıskanmayın, birbiriniz hakkında kötü düşünmeyin, birbirinizi asla boykot etmeyin. Daima birbirinizle kardeş kalın ey Allah'ın kulları" ifadelerini kullandı.

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Kanatlarda Mesut olamadı!
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