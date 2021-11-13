Bordo-Mavili yönetim tarafından yetkilendirilecek bir menajer İspanya'ya giderek önce Real Betis, sonra da Barcelona ile ön görüşme yapacak ve ardından oyuncuyla bir araya gelecek. Bu üçlü temastan sonra da yetkili menajerin raporuna göre bordo-mavililer harekete geçecek.