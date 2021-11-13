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Giriş Tarihi: 13.11.2021 09:55 Son Güncelleme: 13.11.2021 09:59

Trabzonspor'a İspanyol kanat! Transfer süreci başladı

YUNUS EMRE SEL
Trabzonspor’a İspanyol kanat! Transfer süreci başladı

Trabzonspor'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor... Bordo-Mavililer sakatlanan Gervinho’nun yerine istediği İspanyol yıldızın transferini bitirmek üzere Real Betis ve Barcelona ile görüşmek için yetkili bir menajeri İspanya’ya gönderecek.

Süper Lig'de zirvenin sahibi Trabzonspor'da devre arası transferi için de çalışmalar başladı. Sakatlığı sebebiyle sezonu kapatan Gervinho'nun yerini doldurmak isteyen bordo-mavililer, ellerindeki listeden bir isimde karar kıldı: Cristian Tello...

Sezon başında da gündeme gelen İspanyol futbolcu, bonservise yüzde 50 ortak olan Barcelona'dan kaynaklı maliyet sorunları nedeniyle transfer edilememişti.

Ancak, 30 yaşındaki oyuncunun Real Betis ile sözleşmesinin sezon sonu bitecek olmasını avantaj olarak gören Fırtına, bu sefer ara transferde imzayı attırmayı hedefliyor.

FAZLA OYNAYAMADIĞI İÇİN AYRILIĞA SICAK BAKIYOR
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın da her iki kanatta da oynayabilen Tello'yu ısrarla istediği öğrenildi. Bu sezon Real Betis'te fazla şans bulamayan İspanyol futbolcunun da artık ayrılık fikrine sıcak baktığı ifade edildi.

Bordo-Mavili yönetim tarafından yetkilendirilecek bir menajer İspanya'ya giderek önce Real Betis, sonra da Barcelona ile ön görüşme yapacak ve ardından oyuncuyla bir araya gelecek. Bu üçlü temastan sonra da yetkili menajerin raporuna göre bordo-mavililer harekete geçecek.

CRISTIAN TELLO KİMDİR?
Futbola 11 yaşında başlayan Tello. 2010'da Barcelona B takımına geçti. 2011'de ilk kez Barcelona A Takımı forması giyen İspanyol sol açık, 2014-16'da Porto, 2016-17'de ise Fiorentina'ya kiralandı. 2017'de bonservisinin %50'si ile Real Betis'e satılan Tello, kariyeri boyunca 389 maçta 66 gol attı.

NWAKAEME'YE 2+1 YILLIK TEKLİF

Bu arada Trabzonspor, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan yıldız futbolcusu Anthony Nwakaeme'yle bir süredir devam eden yeni kontrat görüşmelerini resmiyete döktü.

Bordo-Mavililerin, 32 yaşındaki sol kanat oyuncusuna 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 3 yıllık sözleşme teklif ettiği öğrenildi.

Nijeryalı futbolcunun, ücrette iyileştirme de içeren yeni mukavele teklifine sıcak baktığı öğrenildi.

Devre arasındaki transfer dönemine kadar, yapılan görüşmelerin sonuca varması bekleniyor.

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Trabzonspor'a İspanyol kanat! Transfer süreci başladı
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