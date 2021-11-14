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Giriş Tarihi: 14.11.2021

Alex’e kulübe yolu gözüktü

Alex’e kulübe yolu gözüktü

Brezilyalı yıldızın yetersiz kalması, Beşiktaş teknik heyetini farklı arayışlara itti. Kanatlarda Larin ve Ghezzal ikilisini bozmak istemeyen Sergen Yalçın, Alex Teixeira'yı merkez dışında düşünmüyor. Deneyimli hocanın Sambacı'nın yerine Alanya maçında Can'ı oynatması bekleniyor

Siyah-beyazlıların yaz transfer döneminde büyük ses getiren transferi Alex Teixeira, şu ana dek sergilediği performansla beklentilerin uzağında kaldı. Brezilyalı futbolcunun fiziksel olarak yeterli görülmemesi ve henüz sisteme adapte olamaması teknik heyeti farklı arayışlara itti. Takımın en güçlü tarafının kanatlar olduğunu düşünen teknik direktör Sergen Yalçın, Larin ve Ghezzal ikilisini bozmamak adına Alex'i merkez dışında bir yerde düşünmüyor. Yıldız oyuncunun performansının yeterli olmaması nedeniyle Yalçın'ın, Alanyaspor maçında Can Bozdoğan'ı sahaya sürmesi bekleniyor. 20 yaşındaki genç oyuncunun kısa süre forma giydiği karşılaşmalar dışında, son olarak Shkupi ile oynanan hazırlık maçında da etkileyici performans göstermesi, Oğuzhan ve Salih'in önüne geçmesini sağladı. Alanya karşısında Pjanic'in partnerinin Can olması bekleniyor.

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Alex’e kulübe yolu gözüktü
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