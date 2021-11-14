Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri AUZEF soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı,ü erişime açıldı mı? 2021 AUZEF sınav soruları ve cevapları bekleniyor!
Giriş Tarihi: 14.11.2021 07:31 Son Güncelleme: 14.11.2021 07:31

AUZEF soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı,ü erişime açıldı mı? 2021 AUZEF sınav soruları ve cevapları bekleniyor!

AUZEF soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı,ü erişime açıldı mı? 2021 AUZEF sınav soruları ve cevapları bekleniyor!

AUZEF sınav soruları ve cevap anahtarı güz dönemi sınavlarının ilk gün oturumlarının ardından araştırılıyor. 13-14 Kasım 2021 tarihlerinde düzenlenen AUZEF güz dönemi vize sınavları sonrası soruların ve cevap anahtarının erişime açılması bekleniyor. Bu kapsamda; söz konusu sınava katılım gösteren binlerce açıköğretim öğrencisi “AUZEF sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı? 2021 AUZEF sınav soruları ve cevap anahtarı erişime açıldı mı?” gibi sorulara yanıt arıyor. Toplamda 4 oturumda düzenlenecek olan AUZEF soruları ve cevapları ne zaman açıklanır? İşte sürece yönelik bilgiler.

AUZEF güz dönemi ara sınavları 13 ve 14 Kasım 2021 tarihlerinde düzenlenecek. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bünyesinde düzenlenecek olan AUZEF sınavları sonrası öğrencilerin en merak ettiği konulardan bir tanesi AUZEF sınav soruları ve cevapları oluyor. Peki; AUZEF sınav soruları ve cevap anahtarı erişime açıldı mı? AUZEF sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı? İşte yanıtı!

AUZEF SORU VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI?

2021 AUZEF güz dönemi ara sınav soruları ve cevapları henüz açıklanmadı. Sınav soruları ve cevap anahtarı erişime açıldığında haberimizin içerisinde olacaktır.

AUZEF HAKKINDA

Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF), İstanbul Üniversitesi bünyesinde açıköğretim ve uzaktan öğretim programlarının faaliyetlerini yürüten fakültedir. 2009 yılından itibaren uzaktan öğretim, 2011 yılından itibaren de açıköğretim kapsamında programlara öğrenci kabul eden AUZEF, bu yönüyle Türkiye'deki tek açık ve uzaktan öğretim hizmeti veren fakültedir.

AUZEF bünyesinde 24 Lisans, 22 Ön Lisans ve 7 Lisans Tamamlama programı bulunmaktadır. Bu programların 33'i Açıköğretim, 18'i AUZEF'e bağlı Uzaktan Öğretim, 2'si de Diğer Fakültelere Bağlı Uzaktan Öğretim programıdır.

AUZEF tüm öğrencilerine dünyanın her yerinde, internet üzerinden İstanbul Üniversitesi standartları ile öğretim görme ve mezun olma fırsatı sunmaktadır.

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AUZEF soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı,ü erişime açıldı mı? 2021 AUZEF sınav soruları ve cevapları bekleniyor!
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