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Giriş Tarihi: 14.11.2021 13:17

Gece Kuşu filmi konusu ne? Gece Kuşu filmi oyuncuları kimler?

Gece Kuşu filmi konusu ne? Gece Kuşu filmi oyuncuları kimler?

Televizyonda bu akşam yayınlanacak olan Gece Kuşu filmi geri sayımı başladı. Başrollerinde Emma Thompson, Mindy Kaling yer aldığı yapım 2019 yılında gösterime girmişti. Filmde Katherine Newbury, gece yarısı talk show programının öncüsü ve efsanevi isimlerinden biridir. Kariyerinin zirvesinde olan Newbury, kadınlardan nefret eden bir kadın olmakla suçlanmaktadır. Daha önce izleyenler ve tekrardan izlemek isteyenler için Gece Kuşu filmi konusu ne? Gece Kuşu filmi oyuncuları kimler?

Atv ekranlarında bu akşam Gece Kuşu filmi yayınlanacak. Komedi dram türünde izleyiciyle buluşacak olan yapımda hakkındaki iddiaların başarısına gölge düşürmesini istemeyen Katherine, tamamı beyaz ve erkeklerden oluşan ekibine, kadın bir çalışan dâhil etmeye karar verir. Filmin konusu ve oyuncuları akşam saatlerinde merak edilecek. Peki Gece Kuşu filmi konusu ne? Gece Kuşu filmi oyuncuları kimler?

GECE KUŞU FİLMİ KONUSU NE?

Katherine Newbury, gece yarısı talk show programının öncüsü ve efsanevi isimlerinden biridir. Kariyerinin zirvesinde olan Newbury, kadınlardan nefret eden bir kadın olmakla suçlanmaktadır. Hakkındaki iddiaların başarısına gölge düşürmesini istemeyen Katherine, tamamı beyaz ve erkeklerden oluşan ekibine, kadın bir çalışan dâhil etmeye karar verir. Yapılan çeşitli görüşmelerin ardından göçmen bir kadın olan ve daha önce bir kimya tesisinde kalite kontrolü yapan Molly'yi işe alır. Yeni işi için oldukça heyecanlı olan Molly, ofiste sadece çeşitlilik adına bulunmadığını kanıtlamak için var gücüyle çalışır. Newbury, başlarda Molly'nin varlığından rahatsız olsa da, Molly'nin ünlü sunucunun gittikçe düşen reytinglerini yükseltmek ve kariyerini canlandırmak için verdiği çaba iki kadının birbirlerine git gide ısınmasına neden olur.

GECE KUŞU OYUNCULARI KİM?

Emma Thompson Rolü : Katherine Newbury

Mindy Kaling Rolü : Molly Patel

John Lithgow Rolü : Walter Lovell

Hugh Dancy Rolü : Charlie Fain

Reid Scott Rolü : Tom Campbell

Denis O'Hare Rolü : Brad

Max Casella Rolü : Burditt

Paul Walter Hauser Rolü : Mancuso

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Gece Kuşu filmi konusu ne? Gece Kuşu filmi oyuncuları kimler?
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