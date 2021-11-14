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Giriş Tarihi: 14.11.2021 09:16 Son Güncelleme: 14.11.2021 09:22

Son dakika! Terim'in yeni prensi Ola Solbakken! Galatasaray transferde atak yapacak

Son dakika! Terim’in yeni prensi Ola Solbakken! Galatasaray transferde atak yapacak

Ara transfer dönemi yaklaşırken Galatasaray yönetimi de çalışmara hız verdi. Galatasaray, devre arası için transfer planını hazırladı. Mbaye Diagne’yi satarak para kazanmak isteyen ve takım bütçesini indirmeyi planlayan Galatasaray, bu transferden parayla futbol stili Sörloth’a benzetilen İskandinav forveti Ola Solbakken'i almak istiyor.

Galatasaray, ara transfer döneminde ihtiyaçları doğrultusundaki transferli yapmak adına çalışmalara hız verdi. Fatih Terim'in forvet hattına düşündüğü İskandinav golcü Ola Solbakken transferi için harekete geçilecek.

MBAYE DİAGNE GÖZDEN ÇIKARTILDI

Son vuruş sıkıntısı yaşayan Galatasaray, sezonun ikinci yarısında bu sorununu çözmek için planını hazırladı. Halil Dervişoğlu ve Mostafa Mohamed'in arkasında 3. tercih konumuna düşen Mbaye Diagne gözden çıkartıldı.

TERİM'İN YENİ HEDEFİ OLA SOLBAKKEN

Ligde 12 haftada sadece 1 gol atabilen Senegalli için yönetim, devre arasında gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı. Sarı-kırmızılı kulüp, Diagne'nin yerine arayışlara da başladı ve forvet listesinin ilk sırasına Ola Solbakken yazıldı.

NORVEÇLİ GOLCÜ SOLBAKKEN'İN PERFORMANSI GÖZ DOLDURUYOR

Bodo-Glimt forması giyen 23 yaşındaki Norveçli yıldız adayı, bu sezon 11 gol-7 asiste imzasını koydu ve futbol stili vatandaşı Sörloth'a benzetiliyor.



ROMA'YA 2 MAÇTA 3 GOL ATTI

Avrupa Konferans Ligi'nde Roma'ya 2 maçta attığı 3 golle adından söz ettiren Solbakken'i uzun süredir takip eden Galatasaray'ın scoutları, Terim'e olumlu rapor verdi.

Yönetim de Bodo Glimt ile 1 yıl sözleşmesi kalan İskandinav forvet için düğmeye bastı. Diagne ara transferde elden çıkartılırsa, oradan gelecek para Solbakken'e verilecek.

OLA SOLBAKKEN KİMDİR?

7 Eylül 1998 yılında Norveç'te doğan Solbakken, Rosenborg altyapısından yetişti. 2018'de Ranheim'e transfer olan 23 yaşındaki futbolcu, 9 Ocak 2020 ise Bodo Glimt kadrosuna katıldı. 1.86 boyundaki kanat forvet, bu sezon 30 maçta 2561 dakika forma giydi.

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Son dakika! Terim'in yeni prensi Ola Solbakken! Galatasaray transferde atak yapacak
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