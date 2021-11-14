Galatasaray, ara transfer döneminde ihtiyaçları doğrultusundaki transferli yapmak adına çalışmalara hız verdi. Fatih Terim'in forvet hattına düşündüğü İskandinav golcü Ola Solbakken transferi için harekete geçilecek.
MBAYE DİAGNE GÖZDEN ÇIKARTILDI
Son vuruş sıkıntısı yaşayan Galatasaray, sezonun ikinci yarısında bu sorununu çözmek için planını hazırladı. Halil Dervişoğlu ve Mostafa Mohamed'in arkasında 3. tercih konumuna düşen Mbaye Diagne gözden çıkartıldı.
TERİM'İN YENİ HEDEFİ OLA SOLBAKKEN
Ligde 12 haftada sadece 1 gol atabilen Senegalli için yönetim, devre arasında gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı. Sarı-kırmızılı kulüp, Diagne'nin yerine arayışlara da başladı ve forvet listesinin ilk sırasına Ola Solbakken yazıldı.
NORVEÇLİ GOLCÜ SOLBAKKEN'İN PERFORMANSI GÖZ DOLDURUYOR
Bodo-Glimt forması giyen 23 yaşındaki Norveçli yıldız adayı, bu sezon 11 gol-7 asiste imzasını koydu ve futbol stili vatandaşı Sörloth'a benzetiliyor.
ROMA'YA 2 MAÇTA 3 GOL ATTI
Avrupa Konferans Ligi'nde Roma'ya 2 maçta attığı 3 golle adından söz ettiren Solbakken'i uzun süredir takip eden Galatasaray'ın scoutları, Terim'e olumlu rapor verdi.
Yönetim de Bodo Glimt ile 1 yıl sözleşmesi kalan İskandinav forvet için düğmeye bastı. Diagne ara transferde elden çıkartılırsa, oradan gelecek para Solbakken'e verilecek.
OLA SOLBAKKEN KİMDİR?
7 Eylül 1998 yılında Norveç'te doğan Solbakken, Rosenborg altyapısından yetişti. 2018'de Ranheim'e transfer olan 23 yaşındaki futbolcu, 9 Ocak 2020 ise Bodo Glimt kadrosuna katıldı. 1.86 boyundaki kanat forvet, bu sezon 30 maçta 2561 dakika forma giydi.