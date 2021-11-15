Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri AÖL 1. Dönem sınavları ne zaman yapılacak, hangi gün, yüz yüze mi, online mı? AÖL sınav tarihleri MEB takvimi ile açıklandı!
Giriş Tarihi: 15.11.2021 09:40

AÖL 1. Dönem sınavları ne zaman yapılacak, hangi gün, yüz yüze mi, online mı? AÖL sınav tarihleri MEB takvimi ile açıklandı!

AÖL 1. Dönem sınavları ne zaman yapılacak, hangi gün, yüz yüze mi, online mı? AÖL sınav tarihleri MEB takvimi ile açıklandı!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) geçtiğimiz gün AÖL sınav tarihleri ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Sınavların online yani uzaktan olacağı duyurulurken bu kapsamda ise tarihlerin de yaklaşmasıyla araştırmalar hız kazandı. Açık lise eğitim alan öğrenciler “AÖL 1. Dönem sınavları ne zaman yapılacak, hangi gün, yüz yüze mi, online mı?” sorularına yanıt aramaya başladı. Sınav, Aralık ayında belirlenen tarihte gerçekleşecek. Peki, 2021 AÖL 1. Dönem sınavları ne zaman yapılacak, hangi gün, yüz yüze mi, online mı? İşte tüm detaylar...

AÖL sınav tarihleri binlerce kişinin gündemindeki yerini aldı. Aralık ayında uygulanacak olan sınavlara kısa süre kala "AÖL 1. Dönem sınavları ne zaman yapılacak, hangi gün, yüz yüze mi, online mı?" soruları yanıt aramaya başladı. Konuyla alakalı son açıklamada 1. Dönem sınavlarının çevrimiçi olarak yapılmasına karar verildiği bildirildi. Buna göre; 2021 AÖL 1. Dönem sınavları ne zaman yapılacak, hangi gün, yüz yüze mi, online mı? İşte tüm detaylar...

AÖL sınavları ne zaman yapılacak, açık lise sınavları online mı olacak? MEB 2021- 2022 Açık Lise AÖL sınav tarihleri!

AÖL 1. DÖNEM SINAV TARİHLERİ

Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- I. Dönem Sınavı 4 Aralık ve 5 Aralık tarihlerinde yapılacak.

AÇIK LİSE SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK?

Milli Eğitim Bakanlığınca açık öğretim ortaokulu ve açık öğretim lisesi sınavlarının 4 Aralık'tan 10 Aralık'a kadar çevrim içi yapılması kararı alındı.

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AÖL 1. Dönem sınavları ne zaman yapılacak, hangi gün, yüz yüze mi, online mı? AÖL sınav tarihleri MEB takvimi ile açıklandı!
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