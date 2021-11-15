AÖL 1. Dönem sınavları ne zaman yapılacak, hangi gün, yüz yüze mi, online mı? AÖL sınav tarihleri MEB takvimi ile açıklandı!

AÖL sınav tarihleri binlerce kişinin gündemindeki yerini aldı. Aralık ayında uygulanacak olan sınavlara kısa süre kala "AÖL 1. Dönem sınavları ne zaman yapılacak, hangi gün, yüz yüze mi, online mı?" soruları yanıt aramaya başladı. Konuyla alakalı son açıklamada 1. Dönem sınavlarının çevrimiçi olarak yapılmasına karar verildiği bildirildi. Buna göre; 2021 AÖL 1. Dönem sınavları ne zaman yapılacak, hangi gün, yüz yüze mi, online mı? İşte tüm detaylar...