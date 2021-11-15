AÖL 1. Dönem sınavları ne zaman yapılacak, hangi gün, yüz yüze mi, online mı? AÖL sınav tarihleri MEB takvimi ile açıklandı!

AÖL sınav tarihleri binlerce kişinin gündemindeki yerini aldı. Aralık ayında uygulanacak olan sınavlara kısa süre kala "AÖL 1. Dönem sınavları ne zaman yapılacak, hangi gün, yüz yüze mi, online mı?" soruları yanıt aramaya başladı. Konuyla alakalı son açıklamada 1. Dönem sınavlarının çevrimiçi olarak yapılmasına karar verildiği bildirildi. Buna göre; 2021 AÖL 1. Dönem sınavları ne zaman yapılacak, hangi gün, yüz yüze mi, online mı? İşte tüm detaylar...
AÖL 1. DÖNEM SINAV TARİHLERİ
Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- I. Dönem Sınavı 4 Aralık ve 5 Aralık tarihlerinde yapılacak.
AÇIK LİSE SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK?
Milli Eğitim Bakanlığınca açık öğretim ortaokulu ve açık öğretim lisesi sınavlarının 4 Aralık'tan 10 Aralık'a kadar çevrim içi yapılması kararı alındı.