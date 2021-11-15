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Giriş Tarihi: 15.11.2021 07:25 Son Güncelleme: 15.11.2021 07:26

Ocak ayı en düşük ve en yüksek Memur ve emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? Emekli memur zammı için milyonların geri sayımı başladı!

Ocak ayı en düşük ve en yüksek Memur ve emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? Emekli memur zammı için milyonların geri sayımı başladı!

Ocak ayının yaklaşmasıyla beraber memur ve emekli maaş zammı için geri sayım başladı. Milyonlarca vatandaş uygulanacak zam oranını beklerken dört aylık enflasyon oranının belli olması nedeniyle beklenen oran da netleşmeye başlandı. Hal böyleyken “Ocak Memur ve emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak?” soruları yanıt arıyor. Gelen tahminler doğrultusunda TCMB’nin yapılan hesaplamalara göre 6 aylık enflasyon verisi 9.17 oranında olacak. Peki, Ocak ayı en düşük ve en yüksek Memur ve emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte son dakika gelişmeleri ve detaylar...

Emekli ve memur Ocak zammı merakla bekleniyor. Şu ana kadar 4 aylık enflasyon verisi belli olurken kalan 2 aylık verinin açıklanmasıyla beraber yeni yılda uygulanacak zam oranı merakla bekleniyor. Öte yandan gün içerisinde "Memur ve emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman belli olacak?" soruları da yanıt aramaya başladı. Şu ana kadar 4 aylık enflasyon oranı açıklanırken, zam oranı yüzde 6.72 olarak hesaplandı. Peki, 2022 en düşük ve en yüksek memur emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Zam oranı ne zaman belli olacak? İşte detaylar...

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI ALACAK

Memur ve memur emeklileri Ocak'ta yüzde 5 oranında toplu sözleşme zammı alacaklar.

4 AYLIK VERİ AÇIKLANDI

Bugün açıklanan Ekim ayı enflasyon oranı ile birlikte Haziran'dan bu yana 4 ayık veri de ortaya çıkmış oldu. Buna göre 4 aylık enflasyon oranı yüzde 6.72 olarak hesaplandı.

KASIM VE ARALIK VERİSİ İLE BİRLİKTE OCAK 2022 EMEKLİ ZAMMI KESİNLEŞECEK

Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 4 aylık zamları yüzde 6.72 olurken, bu orana Kasım ve Aralık aylarının enflasyon oranlarının eklenmesiyle zamlar kesinleşmiş olacak. Asgari ücret zam oranının açıklanacağı Aralık ayı memur ve emeklilerin zam oranının da belirlendiği tarih olacak.

ENFLASYON ARTARSA OCAK 2022 EMEKLİ ZAMMI DA YÜKSELECEK

Her iki ay sıfır çıksa bile 4 aylık 6.72 zam kesinleşti. Merkez Bankası'nın yılsonu yüzde 18.4'lük tahminine göre yapılan hesaplamalara göre 6 aylık enflasyon verisi 9.17 oranında olacak. Ancak enflasyon bu tahmini aşarsa zam oranı da yükselecek.

MEMURA FARK KESİNLEŞTİ

Açıklanan 4 aylık yüzde 6.72'lik enflasyona göre memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı almaları da kesinleşmiş oldu.

Memur ve Memur emeklileri Ağustos'ta yapılan toplu sözleşme gereğince Ocak ayında yüzde 5 zam alacaklar. Buna enflasyon farkı da eklenecek.

MEMUR ZAMMI İÇİN ŞİMDİLİK YÜZDE 3.72 KESİNLEŞTİ

4 aylık enflasyona göre memur ve memur emeklilerine yüzde 3.72 oranında fark kesinleşmiş durumda. Buna Kasım ve Aralık verileri de eklenecek.

Memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı Temmuz'daki yüzde 3'lük zammın üzerindeki orana göre hesaplanıyor.

Merkez Bankası'nın tahminine göre 6 aylık enflasyon yüzde 9.17 olursa bu kez fark 6.17 olacak. Bu durumda memur ve memur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 11.17'ye çıkacak.

SEYYANEN ZAM BEKLENTİSİ: OCAK AYINA KADAR TAMAMLANMASI BEKLENİYOR

Öte yandan Ankara'daki kulislere göre emekliler için ekstra zam yapılması konusu da çalışılıyor.

Buna göre en düşük emekli maaşının 2.000 liraya çıkartılmasıyla çok sayıda emekliye enflasyon zammının yanında seyyanen artış yapılması da gündemde. Bu çalışmaların Ocak ayına kadar tamamlanması bekleniyor.

OCAK 2022 EMEKLİ ZAMMI İLE EMEKLİ MAAŞLARI KAÇ LİRA OLACAK?

4 aylık enflasyon verisine göre en düşük emekli maaşları ise şöyle oluştu. Memur emeklisinin en düşük maaşı 4 aylık zamma göre 3.561,55 TL olurken 2000 öncesi emekli olan SSK'lılarda taban maaş 2.800 liraya Bağ-Kur esnaf maaşı ise 2.508 liraya yükselmiş oldu.

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Ocak ayı en düşük ve en yüksek Memur ve emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? Emekli memur zammı için milyonların geri sayımı başladı!
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