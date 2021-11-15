Hollanda karşısında 7 Eylül'de alınan 6-1'lik yenilgi sonrasında A Milli Takım'da deprem yaşanırken Şenol Güneş ile yollar ayrıldı, Hamit Altıntop Milli Takımlar'dan sorumlu yönetici yapıldı. Stefan Kuntz'u takımın başına getiren Hamit Altıntop, SABAH Spor'a çok özel açıklamalarda bulunurken takımdaki değişimin sahaya da yansıdığını söyledi.

"Dünya Kupası'na gitmeyi çok istiyoruz" diyen Altıntop, şu ifadeleri kullandı: "Hava değişimi takıma çok iyi geldi. Son sonuçlar ve aldığımız mesafe de çok kıymetli. Hem takım hem bizler başaracağımıza inanıyoruz. Bu ülke 2002'den sonra Dünya Kupası'nda olmayı hak ediyor. 3 maç öncesinde ümit vermeyen bir görüntü vardı. 3 maçta bu görüntüyü lehimize çevirmek gurur verici. Cebelitarık karşısında azim, istek ve disiplin tatmin ediciydi. Bu tablo gurur verici ama mütevazı olalım."



NORVEÇ'TE YAS VAR: HAYIR! HAYIR!

Letonya ile kendi evinde berabere kalan Norveç, son maçlar öncesinde avantajını Türkiye'ye kaptırırken basın ise takımı yerden yere vurdu. Özellikle takımın golcüsü Sörloth'a tepki gösterilirken teknik direktör Solbakken'in hakeme iptal edilen gol nedeniyle gösterilen "Gecemiz mahvedildi" sözleri manşetten verildi. İşte Norveç'ten başlıklar: Verdens Gang: Norveç soldu. TV2: Hayır! Hayır! Dagbladet: Norveç'te kriz gecesi. Bergens Tidende: Norveç'in fiyasko gecesi. Aftenposten: "Türkiye Cebelitarık'ı ezdi"

TÜRKİYE DÜNYA KUPASI'NA NASIL GİDER?

Hollanda-Karadağ karşılaşmasının 2-2 bitmesi ile birlikte grupta kartlar yeniden dağıtıldı. İşte yarınki müthiş final öncesinde olasılıklar:

1-Norveç, Hollanda'yı; A Milli Takımımız da Karadağ'ı aynı gol farkı ile yenerse grubu lider bitireceğiz.

2- Hollanda-Norveç karşılaşması berabere biterse Karadağ deplasmanından alacağımız 1 puan, grubu ikinci bitirmemizi sağlayacak.

3- Portakallar, Norveç'i devirdiği anda Türkiye'ye Karadağ'da az farklı yenilgi bile play-off vizesi getirecek.

4- Norveç'in kaybetmesi durumunda, Türkiye de aynı skor farkı ile yenilirse play-off vizesi yine bizde olacak.



SORU: A Milli Takım artık ikinci sırada ve ayrıca Katar'a direkt gitme ihtimalimiz de bulunuyor. Kuntz ile neler değişti, alınan sonuçlar normal mi?



ÖMER ÜRÜNDÜL: PLANLARIMIZI 2. SIRAYA GÖRE YAPMALIYIZ!

Ben her zaman şunu söylüyorum: Bir maç üzerinden yorum yapılmamalı. Cebelitarık'a 6 gol attık ama unutmayalım ki zayıf bir takım olan rakibimiz 70 dakika 10 kişi oynadı. Şimdi çok önemli bir deplasman maçına çıkacağız. Karadağ tehlikeli bir takım. Bunun öyle olduğunu İstanbul'daki karşılaşmada da gözlemlemiştik. Hele hele Hollanda gibi güçlü bir takım karşısında 2-0'dan geri dönüp beraberliği yakalamaları ne kadar zor bir rakip olduğunun göstergesi. Ancak Hollanda'nın grup liderliğini garantilememesi doğal olarak onları Norveç önünde kesin favori yapıyor. Bu da bizim için Karadağ deplasmanında çok önemli. Belki çok az birincilik şansı var ama biz hesaplarımızı ikinciliği kaybetmemek üzerine yapalım.



ALİ GÜLTİKEN: TAKIM İÇİ HEYECAN YENİDEN TETİKLENDİ

Son derece normal tabii ki. Olması gerekenleri yapıyoruz. Bu kadro 2020 Avrupa Şampiyonası'na lider gitmiş bir kadro. Yeni oyuncuların da takviyesiyle hem takım içi rekabetin hem de heyecanın yeniden tetiklendiği bir dönem oldu. Normale döndük. Bu takımın potansiyelleri var. Olduğu da birçok defa dile getirildi. Oyuncuların da sorumluluklarını hatırlamalarının yeterli olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Bugün geldiğimiz noktada tekrar heyecanlanmamız, yeni bir hedefimizin olması çok değerli. Pozisyonumuzu daha önce de bu noktaya getirebilirdik ama ülke ve oyun grubu olarak krizleri seviyoruz. Krizlerin getirdiği baskı bize her zaman doğru motivasyona götürüyor. Şu anda da bunun tekrarını yaşıyoruz.



İSKENDER GÜNEN: KARADAĞ'I YENELİM SONRASINA BAKARIZ

Norveç maçıyla başlayan süreç ve Letonya, ardından Cebelitarık maçlarıyla gelen 3'er puan... Bana göre gelinen nokta abartılmamalı. Çünkü Letonya ve Cebelitarık'a karşı alınan galibiyetler doğal karşılanmalı. Bu iki takımı göz önüne getirdiğimizde gerek oyuncu kalitesi gerekse anlayış olarak bizden çok aşağıdalar. Artık Karadağ maçına odaklanmamız ve de Hollanda- Norveç'ten çıkacak sonucu beklemek gerekiyor. Gruplardan en az ikinci olarak çıkabileceğimizi düşünüyorum. Karadağ takıma en fazla katkı yapan iki oyuncusu Jovetic ve Marusic'ten Kovid nedeniyle yararlanamıyor. Hollanda maçında kenar atakları sıkça yapabilen ve pozisyon üreten bir oyun anlayışını benimsediler. En büyük silahları ise karşı atak girişimlerinde çabuk ve öne oynadıklarında sıkça pozisyon üretebilmeleri. Duran toplara dikkat etmeliyiz.



BÜLENT TİMURLENK: TAKIM ÖZ GÜVENİNİ YENIDEN KAZANDI

50-60 günde Milli Takım'da bir futbol düzenini değiştiremezsiniz ama kafalarda yeni bir sayfa açabilirsiniz. Özellikle Letonya maçında alınan galibiyetle Milli Takım'ın EURO 2020'de yitirdiği öz güveni geri kazandığını söylemek lazım. Önceki akşam da ne kadar atmaları gerekiyorsa o kadar attılar. Sağ olsun Letonya da Norveç'in önünü kesince şimdi en azından play-off için kendi kaderimizi çizebilecek hale geldik. Norveç'in, Hollanda'da kazanması çok zor ama buna takılmamak lazım. Hollanda maçından sonra formalite sınavına çıkacak Karadağ karşısında kazanıp grubun son haline bakalım. Böylece içeride berabere kaldığımız Letonya, Norveç ve Karadağ'ı deplasmanda yenmiş olmanın morali ve sağlamasıyla önümüze bakarız.