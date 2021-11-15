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Giriş Tarihi: 16.11.2021 01:04 Son Güncelleme: 16.11.2021 01:07

İngiltere, San Marino'ya acımadı! Tam 10 gol birden... Dünya Kupası Elemeleri'nde günün sonuçları

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İngiltere, San Marino’ya acımadı! Tam 10 gol birden... Dünya Kupası Elemeleri’nde günün sonuçları

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C, F ve I gruplarında son karşılaşmalar yapıldı. San Marino ile karşılaşan İngiltere, rakibini 10-0 mağlup etti. Katar, Almanya, Belçika, Brezilya, Danimarka, Fransa, Hırvatistan, İngiltere, İspanya, İsviçre ve Sırbistan, Dünya Kupası'na katılmayı garantiledi.

Katar'da düzenlenecek 22. Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 13 takımın belirleneceği elemelerin son haftasının 2. gününde, C, F ve I gruplarındaki maçlar oynandı.

İsviçre, ağırladığı Bulgaristan'ı 4-0 yenerek C Grubu'nu zirvede bitirdi ve finallere doğrudan gidecek ekipler arasına girdi. Kuzey İrlanda ile deplasmanda 0-0 berabere kalan İtalya ise ikinci olarak play-off'lara kaldı.

İngiltere ve Polonya'nın play-off'ları garantilediği I Grubu'nun son haftası, tarihi bir skora sahne oldu. Konuk olduğu San Marino'yu 10-0 mağlup eden İngiltere, grup lideri olarak Katar 2022'ye katılmaya hak kazandı.

Harry Kane'in 2'si penaltıdan 4 gol kaydettiği mücadelede İngiltere, 1964'te ABD'yi 10-0 yendiği karşılaşmadan bu yana ilk kez bir rakibine 10 gol attı.

Sıralamanın son maçlar öncesi netleştiği F Grubu'nu, Danimarka ilk, İskoçya 2. sırada bitirmişti. Avusturya da UEFA Uluslar Ligi'nde grubunu lider bitirenler arasından elemelerde ilk ikiye giremeyen en iyi iki takım kontenjanından play-off'lara yükselmişti.

C Grubu'nda 8'inci, F ve I gruplarında ise 10. maçların sonuçları ve oluşan puan durumu şöyle:

- C Grubu

Kuzey İrlanda-İtalya: 0-0

İsviçre-Bulgaristan: 4-0

O G B M A Y Av P
İsviçre 8 5 3 0 15 2 13 18
İtalya 8 4 4 0 13 2 11 16
Kuzey İrlanda 8 2 3 3 6 7 -1 9
Bulgaristan 8 2 2 4 6 14 -8 8
Litvanya 8 1 0 7 4 19 -15 3

- F Grubu

Avusturya-Moldova: 4-1

İskoçya-Danimarka: 2-0

İsrail-Faroe Adaları: 3-2

O G B M A Y Av P
Danimarka 10 9 0 1 30 3 27 27
İskoçya 10 7 2 1 17 7 10 23
İsrail 10 5 1 4 23 21 2 16
Avusturya 10 5 1 4 19 17 2 16
Faroe Adaları 10 1 1 8 7 23 -16 4
Moldova 10 0 1 9 5 30 -25 1

- I Grubu

Polonya-Macaristan: 1-2

Arnavutluk-Andorra: 1-0

San Marino-İngiltere: 0-10

O G B M A Y Av P
İngiltere 10 8 2 0 39 3 36 26
Polonya 10 6 2 2 30 11 19 20
Arnavutluk 10 6 0 4 12 12 0 18
Macaristan 10 5 2 3 19 13 6 17
Andorra 10 2 0 8 8 24 -16 6
San Marino 10 0 0 10 1 46 -45 0

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İngiltere, San Marino'ya acımadı! Tam 10 gol birden... Dünya Kupası Elemeleri'nde günün sonuçları
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