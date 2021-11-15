Koronavirüs tablosu son dakika haberi olarak Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanıyor. Günlük test, vaka ve iyileşen hasta sayısını merak edenler 15 Kasım bugün koronavirüs tablosu açıklandı mı ve Corona virüsü son dakika vaka sayısı kaç oldu sorusuna yanıt arıyor. Son olarak Türkiye'de son 24 saatte 346 bin 642 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 624 kişinin testi pozitif çıktı, 189 kişi yaşamını yitirdi. Peki Koronavirüs tablosu açıklandı mı? 15 Kasım 2021 bugün korona tablosu ile Türkiye'de vaka ve vefat sayısı kaç oldu?