Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Koronavirüs tablosu açıklandı mı? 15 Kasım bugün korona tablosu ile Türkiye’de vaka ve vefat sayısı kaç oldu?
Giriş Tarihi: 15.11.2021 18:24 Son Güncelleme: 15.11.2021 18:26

Koronavirüs tablosu açıklandı mı? 15 Kasım bugün korona tablosu ile Türkiye’de vaka ve vefat sayısı kaç oldu?

Koronavirüs tablosu açıklandı mı? 15 Kasım bugün korona tablosu ile Türkiye’de vaka ve vefat sayısı kaç oldu?

Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüs tablosu son dakika haberi olarak duyuruluyor. Her gün corona tablosu ile vaka, vefat ve iyileşen hasta sayısı güncel olarak kamuoyunun bilgisine sunuluyor. Aşılama oranlarının arttırılması için uyarılar yapan uzmanlar artan vaka sayısının önüne geçmeye çalışıyor. En son 21 bin 624 kişinin testi pozitif çıktı, 189 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 20 bin 550 oldu. Bugüne ait veriler merak edilirken bugün koronavirüs tablosu açıklandı mı sorusuna yanıt aranıyor. Peki Koronavirüs tablosu açıklandı mı? 15 Kasım 2021 bugün korona tablosu ile Türkiye’de vaka ve vefat sayısı kaç oldu? İşte son durum

Koronavirüs tablosu son dakika haberi olarak Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanıyor. Günlük test, vaka ve iyileşen hasta sayısını merak edenler 15 Kasım bugün koronavirüs tablosu açıklandı mı ve Corona virüsü son dakika vaka sayısı kaç oldu sorusuna yanıt arıyor. Son olarak Türkiye'de son 24 saatte 346 bin 642 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 624 kişinin testi pozitif çıktı, 189 kişi yaşamını yitirdi. Peki Koronavirüs tablosu açıklandı mı? 15 Kasım 2021 bugün korona tablosu ile Türkiye'de vaka ve vefat sayısı kaç oldu?

KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı son dakika 15 Kasım koronavirüs tablosu verileri ile bugünkü koronavirüs vaka ve vefat rakamları açıklanmadı. 15 Kasım 2021 Pazartesi gününe ilişkin korona son durum verileri belli olunca haberimizde yer alacaktır.

15 KASIM KORONA VİRÜS TABLOSU İLE BUGÜNKÜ TÜRKİYE VAKA VE VEFAT SAYILARI

15 Kasım korona tablosu verileri Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden henüz açıklanmadı. Bugünkü günlük korona son durum tablosu verileri ile ilgili bilgiler belli olunca haberimizde yer alacak.

14 KASIM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 21 bin 624

VEFAT SAYISI: 189

İYİLEŞEN SAYISI: 20 bin 550

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan koronavirüs tablosuna göre;

Türkiye'de son 24 saatte 346 bin 642 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 624 kişinin testi pozitif çıktı, 189 kişi yaşamını yitirdi.

13 KASIM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 22 bin 583

VEFAT SAYISI: 215

İYİLEŞEN SAYISI: 25 bin 254

12 KASIM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 23 bin 637

VEFAT SAYISI: 217

İYİLEŞEN SAYISI: 25 bin 164

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Koronavirüs tablosu açıklandı mı? 15 Kasım bugün korona tablosu ile Türkiye’de vaka ve vefat sayısı kaç oldu?
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