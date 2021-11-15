Koronavirüs tablosu son dakika haberi olarak Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanıyor. Günlük test, vaka ve iyileşen hasta sayısını merak edenler 15 Kasım bugün koronavirüs tablosu açıklandı mı ve Corona virüsü son dakika vaka sayısı kaç oldu sorusuna yanıt arıyor. Son olarak Türkiye'de son 24 saatte 346 bin 642 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 624 kişinin testi pozitif çıktı, 189 kişi yaşamını yitirdi. Peki Koronavirüs tablosu açıklandı mı? 15 Kasım 2021 bugün korona tablosu ile Türkiye'de vaka ve vefat sayısı kaç oldu?
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı son dakika 15 Kasım koronavirüs tablosu verileri ile bugünkü koronavirüs vaka ve vefat rakamları açıklanmadı. 15 Kasım 2021 Pazartesi gününe ilişkin korona son durum verileri belli olunca haberimizde yer alacaktır.
15 Kasım korona tablosu verileri Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden henüz açıklanmadı. Bugünkü günlük korona son durum tablosu verileri ile ilgili bilgiler belli olunca haberimizde yer alacak.
VAKA SAYISI: 21 bin 624
VEFAT SAYISI: 189
İYİLEŞEN SAYISI: 20 bin 550
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan koronavirüs tablosuna göre;
Türkiye'de son 24 saatte 346 bin 642 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 624 kişinin testi pozitif çıktı, 189 kişi yaşamını yitirdi.
VAKA SAYISI: 22 bin 583
VEFAT SAYISI: 215
İYİLEŞEN SAYISI: 25 bin 254
VAKA SAYISI: 23 bin 637
VEFAT SAYISI: 217
İYİLEŞEN SAYISI: 25 bin 164