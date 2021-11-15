Ronaldo Zidane’ı çok istiyordu! 5 yıldızla Manchester United’a gidiyor

SABAH SPOR DIŞ HABER! Sezon başında Ronaldo ve Varane gibi dünyanın en önemli yıldızlarıyla kadrosunu güçlendiren Manchester United, beklenenin aksine kötü bir performans sergiliyor. Liverpool'a 5-0, Manchester City'ye 2-0 yenilen ManU'da hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde alınan şok yenilgiler Ole Gunnar Solskjaer'in geleceğini tartışmaya açtı.