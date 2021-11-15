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Giriş Tarihi: 15.11.2021 14:39 Son Güncelleme: 15.11.2021 14:47

Ronaldo Zidane'ı çok istiyordu! 5 yıldızla Manchester United'a gidiyor

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Ronaldo Zidane’ı çok istiyordu! 5 yıldızla Manchester United’a gidiyor

İngiliz devi Manchester United'ın son dönemde yaşadığı düşüşün ardından Ole Gunnar Solksjaer ile yolların ayrılacağı iddia ediliyor. Norveçli teknik adamın yerine en güçlü adayın ise Zidane olduğu belirtiliyor. Hatta Ronaldo'nun Fransız teknik adamı istediği İngiliz basınında gündeme geldi. İspanyol basını ise bu iddiları bir adım öteye taşıdı ve Zidane'ın Real Madrid'den 5 eski öğrencisiyle birlikte Manchester United'ın yolunu tutacağını yazdı.

SABAH SPOR DIŞ HABER! Sezon başında Ronaldo ve Varane gibi dünyanın en önemli yıldızlarıyla kadrosunu güçlendiren Manchester United, beklenenin aksine kötü bir performans sergiliyor. Liverpool'a 5-0, Manchester City'ye 2-0 yenilen ManU'da hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde alınan şok yenilgiler Ole Gunnar Solskjaer'in geleceğini tartışmaya açtı.

Norveçli teknik adamın yerine geçebilecek isimler konuşulmaya başlanmışken, Zidane'ın 1 numaralı aday olduğu iddia ediliyor.

Real Madrid'e 3 kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazandırarak adını tarihe altın harflerle yazdıran Zidane, daha sonra yaşanan başarısız dönemin ardından İspanyol devinden ayrılmıştı.

Başkent ekibinden ayrıldıktan sonra takım çalıştırmayan Fransız hocanın yeşil sahalara döneceği belirtiliyor.

İspanyol basınına göre Zidane, Manchester United'ın yeni hocası olacak. Ronaldo da Real Madrid'de berabere büyük başarılara imza attığı Zidane'ı istiyor.

MANCHESTER UNİTED'A 5 YILDIZLA GİDECEK

El Nacional'de yer alan haberde, Zidane'ın Manchester'a 5 yıldızla birlikte geleceği iddia edildi. Tecrübeli hocanın hedefi Real Madrid'den 5 eski öğrencisini İngiltere'ye götürmek.

Chelsea'de müthiş performans sergilemesine karşın Real Madrid büyük hayal kırıklığı yaşatan Hazard, Manchester United ile Premier Lig'e dönebilir.

Zidane'ın listesindeki bir başka yıldız ise Real Madrid'de çok güvendiği Toni Kroos. Alman orta saha Real Madrid'e imza atmadan önce Manchester'ın gündemine gelmiş ancak dönemin teknik direktörü Moyes kovulunca İspanyol devinin yolunu tutmuştu.

Kylian Mbappe'yi serbest transfer olarak kadrosuna katmak isteyen Real Madrid'de Benzema'nın takımdan ayrılacağı iddiaları gündeme gelmişti. Zidane'ın Fransız golcüyü Manchester'a götürebileceği belirtiliyor.

Zidane'ın hedefinde 2 savunma oyuncusu var. Bunlardan ilki deneyimli stoper Eder Militao.

Fransız teknik adam, sağ bek pozisyonunda Aaron Wan-Bissaka ile rekabet edebilecek bir isim olan Dani Carvajal için de nabız yoklayacak.

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Ronaldo Zidane'ı çok istiyordu! 5 yıldızla Manchester United'a gidiyor
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