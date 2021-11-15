Son depremler listesi: Kandilli ve AFAD ile En son deprem nerede, ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? (15 Kasım 2021 Pazartesi)

"En son deprem nerede, ne zaman ve kaç şiddetinde oldu?" sorusunun yanıtı, sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD ile güncel liste her gün yayınlanırken 15 Kasım Pazartesi bugün Malatya, Elazığ, Balıkesir gibi illerde küçük şiddetlerde sarsıntıların yaşandığı bilgisi verildi. İşte son depremler!
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2021.11.15 06:28:04 36.4727 27.2452 1.1 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.11.15 06:14:33 38.4203 38.7940 5.0 -.- 2.1 -.- KALE (MALATYA) İlksel
2021.11.15 05:26:34 37.7157 25.9798 5.4 -.- 3.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.11.15 05:21:41 37.7133 25.9537 3.3 -.- 2.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.11.15 04:08:51 37.8667 27.0355 5.0 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.11.15 04:02:25 38.4502 38.8205 5.0 -.- 1.6 -.- TOPALUSAGI-BASKIL (ELAZIG) İlksel
2021.11.15 03:29:03 37.8825 26.9390 11.1 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.11.15 02:56:26 40.3310 27.5332 12.2 -.- 2.5 -.- KINALAR-GONEN (BALIKESIR) İlksel
2021.11.15 02:09:39 40.3338 27.5355 10.5 -.- 3.0 2.8 CIFTECESMELER-GONEN (BALIKESIR) İlksel
2021.11.15 01:41:51 36.5373 27.1308 6.2 -.- 2.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.11.15 01:28:03 37.3402 35.0060 3.1 -.- 1.6 -.- KARAKILIC-KARAISALI (ADANA) İlksel
2021.11.15 00:28:37 36.5350 27.2005 5.0 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.11.15 00:26:33 37.4960 30.9352 2.1 -.- 2.1 -.- MUEZZINLER-SUTCULER (ISPARTA) İlksel
2021.11.15 00:11:56 35.1287 25.2022 2.5 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) REVIZE01 (2021.11.15 00:12:04)
2021.11.15 00:03:58 38.3548 28.4090 5.3 -.- 1.1 -.- SOGUKYURT-ALASEHIR (MANISA) İlksel
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