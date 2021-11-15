Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son depremler listesi: Kandilli ve AFAD ile En son deprem nerede, ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? (15 Kasım 2021 Pazartesi)
Giriş Tarihi: 15.11.2021 07:58

Son depremler listesi: Kandilli ve AFAD ile En son deprem nerede, ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? (15 Kasım 2021 Pazartesi)

Son depremler listesi: Kandilli ve AFAD ile En son deprem nerede, ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? 15 Kasım 2021 Pazartesi

Kandilli Rasathanesi ve AFAD ile son depremler listesi duyuruldu. Listeye göre; 15 Kasım Pazartesi bugün pek çok noktada küçük şiddetlerde sarsıntıların yaşandığı bilgisi verildi. Hal böyle olunca; “En son deprem nerede, ne zaman ve kaç şiddetinde oldu?” sorusuna yanıt aranıyor. Bu başlık altından, güncel son depremler listesi verilerine ulaşabilirsiniz.

"En son deprem nerede, ne zaman ve kaç şiddetinde oldu?" sorusunun yanıtı, sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD ile güncel liste her gün yayınlanırken 15 Kasım Pazartesi bugün Malatya, Elazığ, Balıkesir gibi illerde küçük şiddetlerde sarsıntıların yaşandığı bilgisi verildi. İşte son depremler!

SON DEPREMLER LİSTESİ 15 KASIM 2021 PAZARTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

2021.11.15 06:28:04 36.4727 27.2452 1.1 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.11.15 06:14:33 38.4203 38.7940 5.0 -.- 2.1 -.- KALE (MALATYA) İlksel

2021.11.15 05:26:34 37.7157 25.9798 5.4 -.- 3.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.11.15 05:21:41 37.7133 25.9537 3.3 -.- 2.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.11.15 04:08:51 37.8667 27.0355 5.0 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.11.15 04:02:25 38.4502 38.8205 5.0 -.- 1.6 -.- TOPALUSAGI-BASKIL (ELAZIG) İlksel

2021.11.15 03:29:03 37.8825 26.9390 11.1 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.11.15 02:56:26 40.3310 27.5332 12.2 -.- 2.5 -.- KINALAR-GONEN (BALIKESIR) İlksel

2021.11.15 02:09:39 40.3338 27.5355 10.5 -.- 3.0 2.8 CIFTECESMELER-GONEN (BALIKESIR) İlksel

2021.11.15 01:41:51 36.5373 27.1308 6.2 -.- 2.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.11.15 01:28:03 37.3402 35.0060 3.1 -.- 1.6 -.- KARAKILIC-KARAISALI (ADANA) İlksel

2021.11.15 00:28:37 36.5350 27.2005 5.0 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.11.15 00:26:33 37.4960 30.9352 2.1 -.- 2.1 -.- MUEZZINLER-SUTCULER (ISPARTA) İlksel

2021.11.15 00:11:56 35.1287 25.2022 2.5 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) REVIZE01 (2021.11.15 00:12:04)

2021.11.15 00:03:58 38.3548 28.4090 5.3 -.- 1.1 -.- SOGUKYURT-ALASEHIR (MANISA) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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Son depremler listesi: Kandilli ve AFAD ile En son deprem nerede, ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? (15 Kasım 2021 Pazartesi)
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