Stefan Kuntz'dan Karadağ maçı için temkinli! "Henüz bir şey başarmadık"

"CEBELİTARIK MAÇI, YARINKİ 11'DE ETKİLİ OLACAK"

Önümüzdeki süreçteki planlarla ilgili olarak kendi kalitelerine odaklanacaklarını söyleyen Alman çalıştırıcı, "Normalde kendi kalitemize odaklanırız. Bizim planımız bu şekildedir. Kim fiziksel olarak hazır durumdaysa bu doğrultuda bir maç planı çıkarırız ve bu plan doğrultusunda galip gelmeye çalışırız" dedi. Yarın sahaya süreceği ilk 11'le ilgili konuşan Kuntz, "Burada iki önemli konu var. Birinci Abdülkadir hazır olacak mı, buna bakacağız. İkinci konu da Cebelitarık karşısında oynayanların durumu. Maçtan ne kadar etkilendikleri, ilk 11'e etki edecek durum" dedi. Stefan Kuntz, şu ana kadar henüz hiçbir şeyi başarmadıklarını da sözlerine ekleyerek "Burada açık konuşmak istiyorum. Şu anda hiçbir şeyi başarmış değiliz. 2 maç öncesinde "2 maçı da kazanmalıyız" demiştik ve sadece 1'ini kazandık. 2. maçı da kazanmak zorundayız. İfadelerimizde hiçbir değişiklik yok. Kazanmak zorundayız. Önce kazanalım, ardından diğer soruları yanıtlarız" ifadelerini kullandı.