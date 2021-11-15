Van Spor’un Yeni Başkanı Mehmet Avcı Oldu

Wilco Group CEO'su 36 yaşındaki genç işadamı Mehmet Avcı, yaptığı konuşmada, eski yönetimi suçlamak ve eleştirmek yerine, pozitif ve birleştirici bir dil kullandı. Van Spor'un menfaatleri için bütün tarafları sistemin içine alan bir anlayışla hareket edeceklerini vurgulayan Avcı, geçmişe takılı kalmak yerine, ileriye bakarak yeni projeler geliştirmeye, takım için sürdürülebilir gelir kaynakları yaratmaya çalışacaklarını ifade etti.

Türkiye çapında, 1 milyon 124 bini Van'da olmak üzere, yaklaşık 2 milyon Vanlı'nın yaşadığını belirten Avcı, amaçlarının bu kitleyi Van Sporu desteklemek için mobilize etmek olduğunu söyledi.

Van Elite World Oteli'nde yapılan toplantıda, basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Avcı, yeni dönemde Van Spor Kulübü'nün sorunlarını tüm bileşenleriyle ele alarak çözüm geliştireceklerine vurgu yaptı. Avcı, altyapı yatırımları ve futbolcuların konforu için yapılacak her türlü iyileştirmenin yanı sıra kendileri için önemli olan bir başka bileşenin de takıma ekonomik gelir yaratmak olduğunu vurguladı. Avcı, bu konuda bir online satış mağazası kurma projeleri olduğunu ifade ederek, Van'a yakışacak ve takımın sembolü olacak mimari anlamda çağdaş ve yenilikçi bir satış mağazası kurmak için de çalıştıklarını söyledi.

İşte Vanspor'un yeni yönetiminde yer alan isimler:

Kulüp Başkanı: Mehmet Avcı İkinci Başkan: Levent Cankurtaran As Başkan: Akın Dinçer Genel Sekreter: Av. Serdar Kartal İşbirliği ve Sponsorluklardan Sorumlu: Adnan Bayram İdari İşler: Türkmen (Dikmen) Kaya Kamu Kurumları ile İlişkiler: Veysel Ürüm Hukuki İşler: Av. Orhan Yıldırım Üye ve Paydaş Etkileşimi: Osman Halitoğlu Medya ve Tanıtım: Çetiner Çetin Ar-Ge: Yasin Ertürk STK'larla İlişkiler: İsmail Ayaz