4 farklı senaryo!

Bugün grupta her şey olabilir! İşte 2 maçtaki skorlara göre olasılıklar…
1 Norveç, Hollanda'yı; Türkiye de Karadağ'ı aynı gol farkı ile mağlup ederse G Grubu'nu lider tamamlayacağız.
2 Hollanda-Norveç maçı berabere biterse Karadağ'dan alacağımız 1 puan bizi grupta 2. yapacak.
3 Portakallar, Norveç'i devirdiği anda Türkiye'ye Karadağ'da az farklı yenilgi bile play-off vizesi getirecek.
4 Norveç'in yenilmesi halinde, Türkiye de aynı skor farkı ile kaybederse play-off vizesi yine bizde olacak
İLK KARŞILAŞMADA TAKILDIĞIMIZ KARADAĞ'DAN ÖNE ÇIKANLAR
KARADAĞ'DA Koronavirüs'e yakalanan, Jovetic (3 gol) ve Kosovic (2 asist) Türkiye'ye karşı forma giyemeyecek. Grupta dengeleri değiştirentakım olarak öne çıkan Balkan ekibinin kilit ismi ise Atletico Madrid forması giyen stoper Savic. Ağırlıklı olarak dörtlü savunma ile oynayan Karadağ, özellikle orta sahada sert ve dirençli bir ekip olarak öne çıkıyor. İstanbul'da 2-0 geriye düşüp 2-2'yi buldukları maçın kopyasını Hollanda karşısında da sergilediler. Oyun disiplinindenkopmamaları dikkat çekerkenhücum hattındaki kalite eksikliğide en büyük dezavantajları.
BİSİKLETTEN DÜŞEN VAN GAAL SAKATLANDI
NORVEÇ ile bugün önemli bir maça çıkacak olan Hollanda'nın teknik direktörü Louis van Gaal sakatlandı. 70 yaşındaki çalıştırıcı, pazar akşamı antrenmandan sonra oyuncularıyla birlikte bisikletle otele dönerken kalçasının üzerine düştü. Yürüyemez hale gelenVan Gaal, dün yapılan antrenmana da golfarabası ile geldi. Daha önce kalçasından operasyon geçiren tecrübeli hocanın, Türkiye'yi de yakından ilgilendiren Norveç karşılaşmasına tekerlekli sandalye ile çıkacağı bildirildi. Basın toplantısını çevrim içi yapan Van Gaal, "Fiziksel olarak çok iyi değilim amakafam hâlâ çalışıyor" dedi.