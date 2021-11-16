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Giriş Tarihi: 16.11.2021 08:49 Son Güncelleme: 16.11.2021 09:12

Beşiktaş'a Championship'ten yeni sürpriz forvet! Yönetim harekete geçecek

Beşiktaş’a Championship’ten yeni sürpriz forvet! Yönetim harekete geçecek

Geçen sene sezonu çift kupayla kapatan Beşiktaş, bu sezon Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig olmak üzere iki kulvarda yarışırken birçok sakat verdi. Ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte Beşiktaş da transfer çalışmalarına başladı. Büyük umutlarla transfer edilen Kenan Karaman'ın bekleneni verememesi yönetimi başka isimlerle yönlendirdi. Beşiktaş'ın radarına Fransız forvet Lys Mousset girdi.

Bu sezon sakatlıklarla boğuşan Beşiktaş'ta ara transfer döneminde gönderilmek istenen oyunclar netleşmeye başladı. Ljajic, Lens ve Douglas'ı göndermek isteyen Beşiktaş, bu transferlerden gelecek parayla yeni bir forvet oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

FORVET HATTINDAKİ İSİMLERİN YERİNE ALTERNATİF ARANIYOR

Michy Batshuayi'nin performansından memnun olan yönetim ve teknik ekip oyuncuyu takımda tutmak istiyor fakat kiralık olması ve diğer yandan Kenan Karaman'ın bekleneni verememesi, Cyle Larin'in de sezon sonu bitecek olan sözleşmesi nedeniyle forvet takviyesi düşünen Beşiktaş için yeni bir isim gündeme geldi.

BEŞİKTAŞ'A FRANSIZ FORVET: LYS MOUSSET

Siyah-beyazlıların, İngiltere Championship ekibi Sheffield United'da forma giyen Fransız forvet Lys Mousset'i istediği iddia edildi. Yönetimin, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 25 yaşındaki futbolcu için zemin yokladığı kaydedildi.

25 yaşındaki Lys Mousset, bu sezon çıktığı 7 maçta 3 gol attı. Güncel piyasa değeri ise 9 milyon euro olarak belirlenmiş. Mousset'nin sözleşmesi Haziran 2022 tarihinde sona eriyor.

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Beşiktaş'a Championship'ten yeni sürpriz forvet! Yönetim harekete geçecek
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