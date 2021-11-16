Beşiktaş’a Championship’ten yeni sürpriz forvet! Yönetim harekete geçecek

FORVET HATTINDAKİ İSİMLERİN YERİNE ALTERNATİF ARANIYOR

Michy Batshuayi'nin performansından memnun olan yönetim ve teknik ekip oyuncuyu takımda tutmak istiyor fakat kiralık olması ve diğer yandan Kenan Karaman'ın bekleneni verememesi, Cyle Larin'in de sezon sonu bitecek olan sözleşmesi nedeniyle forvet takviyesi düşünen Beşiktaş için yeni bir isim gündeme geldi.