Destan dizisi konusu ve oyuncuları ile dikkat çekerken yayın günü belli oldu. ATV ekranlarında yayınlanacak olan yapım kısa sürede izleyiciyle buluşacak. Hikâyenin kadın karakterler açısından ne kadar zengin ve güçlü olduğunun altını çizen 'Destan'ın yeni tanıtımında, seyirciyi bekleyen ölümcül iktidar savaşının ipuçları yer aldı. Peki Destan ne zaman başlıyor? ATV dizisi Destan oyuncuları kim ve konusu ne?