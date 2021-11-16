Destan dizisi konusu ve oyuncuları ile dikkat çekerken yayın günü belli oldu. ATV ekranlarında yayınlanacak olan yapım kısa sürede izleyiciyle buluşacak. Hikâyenin kadın karakterler açısından ne kadar zengin ve güçlü olduğunun altını çizen 'Destan'ın yeni tanıtımında, seyirciyi bekleyen ölümcül iktidar savaşının ipuçları yer aldı. Peki Destan ne zaman başlıyor? ATV dizisi Destan oyuncuları kim ve konusu ne?
Destan ilk bölümüyle 23 Kasım saat 20.00'da ATV'de yayınlanacak.
Destan' dizisinde, seyirci düşmanına esir olan Akkız ile babasının sarayında ezilen çolak ve topal han oğlu Batuga'nın destanlara yaraşır hikâyesini izleyecek. Herkesin göz ardı ettiği bu ikili imkânsızı başararak iktidara yürümek üzere güçlerini birleştirecekler.
ATV'nin merakla beklenen yeni dizisi 'Destan'ın yayın tarihi belli oldu! | Video
Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı 'Destan'ın başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar üstleniyor.