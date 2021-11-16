Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Dünün reyting sonuçları açıklanıyor! Alparslan büyük selçuklu mu, Kalp Yarası mı, Üç Kuruş mu? 15 Kasım 2021 reyting sonuçları birincisi...
Giriş Tarihi: 16.11.2021 07:42

Dünün reyting sonuçları açıklanıyor! Alparslan büyük selçuklu mu, Kalp Yarası mı, Üç Kuruş mu? 15 Kasım 2021 reyting sonuçları birincisi...

Dünün reyting sonuçları açıklanıyor! Alparslan büyük selçuklu mu, Kalp Yarası mı, Üç Kuruş mu? 15 Kasım 2021 reyting sonuçları birincisi...

Her hafta Pazartesi günü ekranlara gelen dizi, film ve yapımlar reyting sonuçları için kıyasıya rekabetini sürdürüyor. Alparslan büyük selçuklu, Kalp Yarası, Üç Kuruş gibi birbirinden iddialı yapımlar bu kapsamda geçtiğimiz gün ekranlara geldi ve yepyeni bölümleriyle izleyenlerinin karşısına çıktı. Hal böyleyken “Reyting sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?” soruları yanıt aramaya başladı. İşte dünün 15 Kasım reyting sonuçları AB ve TOTAL sıralaması...

Her gün bir önceki güne ilişkin sonuçların açıklandığı bilinirken bugün de sabah saatlerinden itibaren binlerce kişi reyting sonuçları için gözünü gelecek açıklamaya çevirdi. Alparslan büyük selçuklu, Kalp Yarası, Üç Kuruş gibi yapımlar bu kapsamda merakla bekleniyor. Öte yandan "Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte 15 Kasım dünün reyting sonuçları ve tüm detaylar...

Reyting sonuçları açıklandı! 14 Kasım 2021 Pazar Reyting sonuçları sıralaması belli oldu!

Henüz geçtiğimiz güne ait reyting sonuçları açıklanmadı. Gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz...

ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kalp Yarası
00:20 Kuruluş Osman

KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Evim Şahane
13:00 Gelinim Mutfakta
15:45 Ece Üner ile Susma
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:30 Jason Bourne

STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Gerçeğin Peşinde
16:00 Kiralık Aşk
18:45 Star Haber
20:00 Düğün Dernek

FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Fulya ile Umudun Olsun
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Yasak Elma
23:45 Evlilik Hakkında Her Şey

TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:03 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:05 Şampiyon
09:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
10:30 Tozkoparan İskender (Altyazılı)
11:45 Gönül Dağı (Altyazılı)
14:00 Bizim Köyün Kızları
16:45 Seksenler (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu (Altyazılı)
03:00 Bizim Köyün Kızları
05:00 Seksenler (Altyazılı)

SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Aşk Laftan Anlamaz
08:15 Bu Sabah
11:00 Bir Şansım Olsa
12:30 Üç Kuruş
15:00 Didem Arslan'la Vazgeçme
18:10 Senin Hayatın
18:45 Show Ana Haber
20:00 Üç Kuruş

TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
11:15 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

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Dünün reyting sonuçları açıklanıyor! Alparslan büyük selçuklu mu, Kalp Yarası mı, Üç Kuruş mu? 15 Kasım 2021 reyting sonuçları birincisi...
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