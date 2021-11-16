Elmas gibi değerlendi!

Fenerbahçe'nin iki sezon önce 16 milyon Euro + bonuslar karşılığında İtalyan ekibi Napoli'ye sattığı Eljif Elmas, değerini 3'e katladı. 22 yaşındaki futbolcu, İtalya Serie A'da lider durumda olan takımının 12 maçının tamamında süre almayıbaşardı. 4 karşılaşmaya ilk 11'de başlayan, 8'inde ise sonradan dahil olan genç orta saha, 1 gol atarken 1 de asist yaptı. Eljif asıl çıkışını ise Kuzey Makedonya Milli Takımı ile gerçekleştirdi. Ülkesinin Dünya Kupası Avrupa Elemeleri J Grubu'nda oynadığı 10 mücadelede de 11'de sahaya çıkan Elmas, 4 gol atarken 2 de asist yaptı. Son iki golünü İzlanda filelerine gönderip, KuzeyMakedonya'nınpuanını18'e yükseltmesini ve grup ikincisi olarakplay-off'a kalmasını sağladı.
ANCELOTTİ ÇOK İSTİYOR
Bu gelişmelerin ardından Eljif Elmas'ı isteyen kulüplerin sayısı da çoğaldı. En dikkat çekeni ise İspanyol devi Real Madrid… İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; oyuncuyu kadrosunda isteyen eski hocası Carlo Ancelotti, iki yönlüoynayabilen Eljif'i transferetmek için harekete geçti. 2025'e kadar sözleşmesi olan Kuzey Makedonyalı futbolcu için 50 milyon Euro rakamı telaffuz ediliyor.
FENERBAHÇE DE KAZANACAK
Sarı-lacivertli kulüp, Napoli ile yaptığı anlaşmadan dolayı sonraki satıştan pay elde edecek. Fenerbahçe, Eljif Elmas'ın başka bir kulübe transferi durumunda en çok 1.5 milyon Euro bonusu kasasına koyacak.
Bülent TİMURLENK Büyük ikramiye gibi
REAL Madrid orta sahası, Benitez döneminden beri değişmedi. Modric, Kroos ve Casemiro üçlüsüyle 3 Şampiyonlar Ligi kazanan İspanyol devinde, sezon başında Rennes'den genç Camavinga kadroya katılmıştı. Ortadaki değişmez üçlü yolunsonuna gelmeden, gençleri almaya çalışıyorlar. Eljif Elmas için de bu haberler çıkıyorsa, bunda elbette Napoli'ye geldiğinde teknik direktörü olan Ancelotti'nin bu sezon Real Madrid'in başında olması yatıyor. Eljif çok genç bir oyuncu. Napoli'nin ideal 11'ine girememiş olabilir ama "Don Carlo" onu istiyorsa, doğrusu bu oyuncunun geleceği açısından da piyangoda büyük ikramiye kazanmak gibi bir şey..