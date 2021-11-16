Süper Lig'de 11, Avrupa'da 6 olmak üzere bu sezon toplam 17 resmi maça ilk 11'de başlayan 22 yaşındaki oyuncu, takımın en fazla forma giyen ismi konumunda...
Ferdi'nin sözleşmesi de bu sezon sonunda bitecek. Oyuncunun kariyerini mart ayında vereceği kararlar çok etkileyecek.
Ferdi şu anda Kanada, Hollanda ve Türkiye A Milli Takımlarını seçme hakkına sahip. Ancak kararını henüz vermedi.
Ferdi'nin mart ayındaki aday kadro açıklamasından önce milli takım kararını yetkililere bildireceği gelen bilgiler arasında...
Bu karar Ferdi'nin kulüp kariyerini de etkileyecek. Genç oyuncu eğer Türk Milli Takımı'nı seçmezse yabancı statüsüne geçecek.
Fenerbahçe her iki ihtimalde de oyuncuyu elinde tutmak istiyor. Sarı-lacivertlilerin A Milli Takım tercihinin belli olmasının ardından Ferdi'ye 5 yıllık sözleşme önereceği ifade edildi.
SZALAI'YE SÜRPRİZ TALİP: BARCELONA
Bu arada Fenerbahçe'deki performansı ile kısa sürede Avrupa devlerinin radarına takılan Attila Szalai'nin talipleri artıyor.
Atletico Madrid, Sevilla ve Chelsea'den sonra Barcelona'nın da Macar stoperi listesine aldığı ortaya çıktı.
Katalan ekibinin, Sarı-Lacivertlilerle 23 yaşındaki oyuncu için temas kurduğu ancak istenen rakamı yüksek bulduğu da iddia edildi.