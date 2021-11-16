Karadağ Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta soruları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'ndaki son maçına çıkacak olan milliler, Karadağ'ı mağlup ettiği takdir de diğer maçlara bakmadan gruptan çıkacak. Norveç'in ise Hollanda'yı mağlup etmesi durumunda Türkiye'nin gruptan lider çıkma şansı olacak. Karşılaşmanın başlamasına kısa bir süre kala, Karadağ Türkiye maçı hangi kanalda? 2022 Dünya Kupası Elemeleri Karadağ Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta soruları araştırılıyor. Gelen son dakika haberine göre, Karadağ Türkiye maçı yayın kanalı belli oldu. Buna göre, Karadağ Türkiye maçı hangi kanalda? 2022 Dünya Kupası Elemeleri Karadağ Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta? Karadağ Türkiye canlı izle
2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Hollanda, Norveç, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık ile mücadele eden Türkiye, son maçta Cebelitarık'ı 6-0'lık skorla geçerek 9 maçta 18 puana ulaştı.
Peki, Karadağ Türkiye maçı hangi kanalda? 2022 Dünya Kupası Elemeleri Karadağ Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta?
KARADAĞ TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?
Türkiye, 2022 Dünya Kupası Eleme Grubu'ndaki son maçını bugün Karadağ ile deplasmanda oynayacak.
Maç, Türkiye saati ile 22.45'te başlayacak.
KARADAĞ TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?
Futbolseverler, Karadağ Türkiye maçını TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak izleyebilecek.
HOLLANDA NORVEÇ MAÇI NE ZAMAN?
Türkiye'nin kaderini belirleyecek bir diğer karşılaşma ise Hollanda'da oynanacak.
Grupta lider konumda bulunan Hollanda, 3. sıradaki Norveç'i ağırlayacak. Bu karşılaşma da Karadağ Türkiye maçı ile aynı saatte (22.45) oynanacak.
"ŞU AN HİÇBİR ŞEYİ BAŞARMIŞ DEĞİLİZ"
Stefan Kuntz, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Karadağ ile deplasmanda yapacakları karşılaşma öncesi milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün de katılımıyla Podgorica Şehir Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.
"KENDİ KALİTEMİZE ODAKLANACAĞIZ"
Son antrenmana bakarak ilk 11'e karar vereceğini aktaran Kuntz, "Kendi kalitemize odaklanacağız. Planımız böyle. Kim fiziksel olarak hazır durumda ise ona göre bir maç planı çıkartırız. Bu doğrultuda da galip gelmeye çalışacağız" dedi.