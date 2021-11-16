Mart ayı kader ayı

Hangi milli takımda oynayacağını Mart 2022’de açıklayacak olan 22 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe ile sözleşmesi ise sezon sonu bitecek. Sarı-lacivertliler, Ferdi’ye 5 yıllık yeni kontrat teklifini de mart ayında yapmayı planlıyor
Fenerbahçe'nin yükselen yıldızı Ferdi Kadıoğlu, sarı-lacivertli formayla en iyi sezonunu yaşıyor. Süper Lig'de 11, Avrupa'da 6 olmak üzere bu sezon toplam 17 resmi maça ilk 11'de başlayan 22 yaşındaki oyuncu, takımın en fazla formagiyen ismi konumunda... Ferdi'nin sözleşmesi de bu sezon sonunda bitecek. Oyuncunun kariyerini mart ayında vereceği kararlar çok etkileyecek. Ferdi şu anda Kanada, Hollanda ve Türkiye AMilli Takımlarını seçme hakkına sahip. Ancak kararını henüz vermedi. Ferdi'nin mart ayındaki aday kadro açıklamasından önce milli takım kararını yetkililere bildireceği gelen bilgiler arasında... Bu karar Ferdi'nin kulüp kariyerini de etkileyecek. Gençoyuncu eğer Türk Milli Takımı'nı seçmezse yabancıstatüsüne geçecek. Fenerbahçe her iki ihtimalde de oyuncuyu elinde tutmak istiyor. Sarı-lacivertlilerin A Milli Takım tercihinin belli olmasının ardından Ferdi'ye 5 yıllık sözleşme önereceği ifade edildi.