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Giriş Tarihi: 16.11.2021 08:04

Masumlar Apartmanı bugün akşam var mı, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, saat kaçta başlayacak? Masumlar Apartmanı bu hafta yok mu?

Masumlar Apartmanı bugün akşam var mı, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, saat kaçta başlayacak? Masumlar Apartmanı bu hafta yok mu?

Bu akşamki milli maçın TRT1 ekranlarında yayınlanacak olması nedeniyle milyonlarca vatandaş “Masumlar Apartmanı bu akşam var mı, yok mu?” sorusuna yanıt aramaya başladı. Bu noktada gözler TRT1 yayın akışına çevrildi. Milli maçın 22.45’te başlayacağı biliniyor. Her hafta izleyenlerini ekran başına kilitleyen dizi yayın akışı içerisinde yer alıyor. Peki, Masumlar Apartmanı bugün akşam var mı, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, saat kaçta başlayacak? İşte 16 Kasım TRT1 yayın akışı ve tüm detaylar...

Ekranların ilgi çeken dizisi Masumlar Apartmanı yeni bölüm için gözler TRT1 yayın akışına çevrildi. Bu akşam Karadağ ile karşılaşacak olan milli takımın maçı da bilindiği üzere TRT1 ekranlarından yayınlanacak. Bu noktada ise vatandaşlar maç saatiyle dizinin çakışıp çakışmadığını merak ederek "Masumlar Apartmanı bugün akşam var mı, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, saat kaçta başlayacak?" sorularına yanıt arıyor. Dönem dönem maç yayınları nedeniyle diziler yeni bölümlerini ekrana getirmiyor. Peki, 16 Kasım TRT1 yayın akışı ile Masumlar Apartmanı bu akşam var mı, yok mu? İşte tüm detaylar...

Masumlar Apartmanı 46.bölüm fragmanı yayınlandı! Masumlar Apartmanı yeni bölümde Gülben’den Safiye itirafı geldi!

MASUMLAR APARTMANI BU AKŞAM VAR MI YOK MU?

Milli maçın saat 22:45'te başlayacak olması nedeniyle Masumlar Apartmanı'nın yayınlanmasıyla ilgili bir engel bulunmuyor. Bu nedenle dizi saat 20:00'de özetsiz yeni bölümüyle takipçilerinin karşısında olacak.

TRT1 YAYIN AKIŞI

09:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

10:30 Tozkoparan İskender

11:45 Gönül Dağı

14:00 Bizim Köyün Kızları

16:45 Seksenler

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Masumlar Apartmanı (ÖZETSİZ YENİ BÖLÜM)

22:45 2022 Dünya Kupası Eleme Maçı "Karadağ-Türkiye" (Canlı)

Masumlar Apartmanı 45.bölüm fragmanı yayınlandı! Masumlar Apartmanı yeni bölüme Binnur Kaya konuk oluyor!

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gülben'in Esat'ın teklifini kabul ettiğini duyan Safiye için en güvendiği kale de yıkılmıştır. Bu evliliğin bu şekilde gerçekleşmesini engellemek içinse aklında farklı bir strateji vardır. Gülben ise Safiye'nin her şeyi bildiğinden haber siz, Esat'la evlilik hazırlıklarına başlar. Fakat içten içe kendini sorgularken ailesinden gizli evlenecek olmanın getirdiği yük onu kemirmeye başlar. Bir yandan da Safiye'nin oyunlarıyla tetiklenen korkuları kendini içinden çıkılmaz bir durumda hissetmesine yol açar. Han'ın gündemi ise sadece evdeki sorunlar değildir artık. Ceylan'la yüzleşmeye karar verir. Bir yandan da Rüya'nın üvey babası Vedat'la henüz işi bitmemiştir. Bu sırada sabah Gülben'in evden çıktığını fark eden Safiye, onun evlenmeye gittiğine inanır ve beklenmedik bir hamle yapar.

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