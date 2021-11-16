Masumlar Apartmanı bugün akşam var mı, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, saat kaçta başlayacak? Masumlar Apartmanı bu hafta yok mu?

Ekranların ilgi çeken dizisi Masumlar Apartmanı yeni bölüm için gözler TRT1 yayın akışına çevrildi. Bu akşam Karadağ ile karşılaşacak olan milli takımın maçı da bilindiği üzere TRT1 ekranlarından yayınlanacak. Bu noktada ise vatandaşlar maç saatiyle dizinin çakışıp çakışmadığını merak ederek "Masumlar Apartmanı bugün akşam var mı, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, saat kaçta başlayacak?" sorularına yanıt arıyor. Dönem dönem maç yayınları nedeniyle diziler yeni bölümlerini ekrana getirmiyor. Peki, 16 Kasım TRT1 yayın akışı ile Masumlar Apartmanı bu akşam var mı, yok mu? İşte tüm detaylar...
MASUMLAR APARTMANI BU AKŞAM VAR MI YOK MU?
Milli maçın saat 22:45'te başlayacak olması nedeniyle Masumlar Apartmanı'nın yayınlanmasıyla ilgili bir engel bulunmuyor. Bu nedenle dizi saat 20:00'de özetsiz yeni bölümüyle takipçilerinin karşısında olacak.
TRT1 YAYIN AKIŞI
09:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
10:30 Tozkoparan İskender
11:45 Gönül Dağı
14:00 Bizim Köyün Kızları
16:45 Seksenler
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Masumlar Apartmanı (ÖZETSİZ YENİ BÖLÜM)
22:45 2022 Dünya Kupası Eleme Maçı "Karadağ-Türkiye" (Canlı)
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Gülben'in Esat'ın teklifini kabul ettiğini duyan Safiye için en güvendiği kale de yıkılmıştır. Bu evliliğin bu şekilde gerçekleşmesini engellemek içinse aklında farklı bir strateji vardır. Gülben ise Safiye'nin her şeyi bildiğinden haber siz, Esat'la evlilik hazırlıklarına başlar. Fakat içten içe kendini sorgularken ailesinden gizli evlenecek olmanın getirdiği yük onu kemirmeye başlar. Bir yandan da Safiye'nin oyunlarıyla tetiklenen korkuları kendini içinden çıkılmaz bir durumda hissetmesine yol açar. Han'ın gündemi ise sadece evdeki sorunlar değildir artık. Ceylan'la yüzleşmeye karar verir. Bir yandan da Rüya'nın üvey babası Vedat'la henüz işi bitmemiştir. Bu sırada sabah Gülben'in evden çıktığını fark eden Safiye, onun evlenmeye gittiğine inanır ve beklenmedik bir hamle yapar.