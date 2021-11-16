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Giriş Tarihi: 16.11.2021 08:05 Son Güncelleme: 16.11.2021 08:06

Kayıp Müslüme bebek bulundu mu, son durum ne? Mersin'de kaybolan Yörük kızı Müslüme Yağal kimdir, kaç yaşında, kaçırıldı mı?

Kayıp Müslüme bebek bulundu mu, son durum ne? Mersin’de kaybolan Yörük kızı Müslüme Yağal kimdir, kaç yaşında, kaçırıldı mı?

Geçtiğimiz gün Müge Anlı programıyla da gündeme gelen ve kendisinden 6 gündür haber alınamayan Yörük kızı Müslüme Yağal için arama çalışmaları sürüyor. Geçtiğimiz gün Devlet Bahçeli’nin talimatıyla MHP teşkilatlarının da aramalara katıldığı bilinirken öte yandan yüzlerce vatandaş minik kızı sağ sağlim bulabilmek için adeta seferber oldu. Türkiye’nin gündeminde yer alan konuyla ilgili “Kayıp Yörük kızı Müslüme Yağal kimdir, kaç yaşında, bulundu mu?” soruları yanıt aramaya başladı. Oldukça geniş bir alanda yapılan aramalarda bulunamayan 3 yaşındaki kız çocuğunun kaçırılma ihtimali üzerinde duruluyor. Peki, Kayıp Yörük kızı Müslüme Yağal kimdir, kaç yaşında, bulundu mu? İşte tüm detaylar...

Mersin'in Gülnar ilçesinde kaybolan Müslüme Yağal'dan halen bir haber yok. Geçtiğimiz gün Müge Anlı ile Tatlı Sert programında da gündeme taşınan konuyla ilgili ekipler aramalarını sürdürüyor. Gelen bilgilere göre; 200 personel, 100 gönüllü, arama kurtarma-kadavra köpekleri ile süren arama kurtarma çalışmalarına MHP Genel Başkanı'nın emriyle MHP teşkilatları da katıldı. Hal böyleyken "Kayıp Yörük kızı Müslüme Yağal kimdir, kaç yaşında, bulundu mu?" soruları da gün içerisinde yanıt arıyor. Küçük kız son olarak 10 Kasım tarihinde ailesiyle kaldığı çadırın önünde oyun oynarken görüldü. Peki, Müslüme Yağal kimdir, kaç yaşında, bulundu mu? İşte detaylar...

Müge Anlı’daki Mersin’de kaybolan Müslüme Yağal kimdir, kaç yaşında, bulundu mu? Yörük kızı Müslüme Yağal kimdir, kaç yaşında, bulundu mu, ne oldu?

Karaman'dan kış mevsimini geçirmek için Gülnar'ın Yanışlı Mahallesi'ne göçen Sarıkeçili Yörükler'den Yağal ailesi, 10 Kasım'da konaklayacakları çadırı kurduktan sonra saat 17.00'de kızlarının kaybolduğunu fark etti.Çadırın önünde oynarken kaybolan Müslüme'yi bulamayan ailesi, güvenlik güçlerinden yardım istedi. İhbar üzerine jandarma, itfaiye ve AFAD, AKUT ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Bölgedeki arama çalışmaları devam ederken, Gülnar Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı'nın koordinesindeki ekipler, 20 kilometrelik alandan fazla bölgeyi tek tek tarıyor.

Son dakika: Müge Anlı'da gündeme geldi! Yörük kız Müslüme'den 6 gündür haber yok....

Yakınları Müslüme'den gelecek haberi beklerken; 200 personel, 100 gönüllü, arama kurtarma-kadavra köpekleri ve dron destekli arama çalışmalarında henüz ize rastlanmadı.

Son dakika: Müge Anlı'da gündeme geldi! Yörük kız Müslüme'den 6 gündür haber yok....

ARAMA TARAMA ÇALIŞMALARI YENİDEN BAŞLADI

Kaymakam Bayraklı'nın koordinesindeki ekipler, sabahın erken saatlerinde yeniden arama tarama çalışmalarına başladı.Ekipler, sarp dağlık bölgedeki vadi, orman ve dağlık alanda çalışmasını sürdürürken, aramada iz takip ve kokuya duyarlı köpekler de kullanılıyor.

Son dakika: Müge Anlı’da gündeme geldi! Yörük kız Müslüme’den 6 gündür haber yok....

Çarşamba gününden bu yana devam eden tarama çalışmalarından sonuç elde edilememesi nedeniyle Müslüme'nin kaçırılma ihtimali üzerinde duruluyor.

Soruşturma kapsamında savcılık kararıyla birçok kişinin de ifadesine başvuruluyor.

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Kayıp Müslüme bebek bulundu mu, son durum ne? Mersin'de kaybolan Yörük kızı Müslüme Yağal kimdir, kaç yaşında, kaçırıldı mı?
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