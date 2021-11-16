Kayıp Müslüme bebek bulundu mu, son durum ne? Mersin’de kaybolan Yörük kızı Müslüme Yağal kimdir, kaç yaşında, kaçırıldı mı?

Mersin'in Gülnar ilçesinde kaybolan Müslüme Yağal'dan halen bir haber yok. Geçtiğimiz gün Müge Anlı ile Tatlı Sert programında da gündeme taşınan konuyla ilgili ekipler aramalarını sürdürüyor. Gelen bilgilere göre; 200 personel, 100 gönüllü, arama kurtarma-kadavra köpekleri ile süren arama kurtarma çalışmalarına MHP Genel Başkanı'nın emriyle MHP teşkilatları da katıldı. Hal böyleyken "Kayıp Yörük kızı Müslüme Yağal kimdir, kaç yaşında, bulundu mu?" soruları da gün içerisinde yanıt arıyor. Küçük kız son olarak 10 Kasım tarihinde ailesiyle kaldığı çadırın önünde oyun oynarken görüldü. Peki, Müslüme Yağal kimdir, kaç yaşında, bulundu mu? İşte detaylar...