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Giriş Tarihi: 16.11.2021 09:00 Son Güncelleme: 16.11.2021 09:31

SON DAKİKA: Fransızlar Galatasaray'ın yeni golcüsünü duyurdu! 'Hem güçlü hem bedava Fatih Terim için bir nimet...'

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
SON DAKİKA: Fransızlar Galatasaray’ın yeni golcüsünü duyurdu! ’Hem güçlü hem bedava Fatih Terim için bir nimet...’

Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Fatih Terim yönetimindeki sarı kırmızılılar, Pazar akşamı oynanacak derbide Fenerbahçe'yi mağlup edip rakibi karşısında avantajı yakalamak istiyor. Burak Elmas yönetimi devre arası transfer stratejisini de şimdiden belirledi. Sezon sonu sözleşmesi bitecek Coulibaly için sürpriz bir iddia geldi. Van Aanholt yerine de Japonya'dan sol bek gelebilir. İşte son dakika Galatasaray haberleri...

Son dakika Galatasaray haberleri... Bu sezon şampiyonluk yarışında Trabzonspor'un 9 puan gerisine düşen Galatasaray, Ocak ayında yapacağı takviyelerle takımı güçlendirmek istiyor. Fransız basınının son dakika haberine göre Galatasaray, Malili golcü ile ilgileniyor. Mbaye Diagne, Halil Dervişoğlu ve Mostafa Mohamed'in olduğu hücum hattında değişiklikler yaşanabilir.

SON DAKİKA: Fransızlar Galatasaray’ın yeni golcüsünü duyurdu! ’Hem güçlü hem bedava Fatih Terim için bir nimet...’

SON DAKİKA: MOSTAFA MOHAMED YOLCU YERİNE COULİBALY!

Geçen sezonun devre arasında Zamalek'ten kiralanan Mostafa Mohamed'in bonservisinin alınması bekleniyor. Galatasaray, Mısırlı golcünün bonservisini alıp oyuncuyu devre arasında satabilir.

SON DAKİKA: Fransızlar Galatasaray’ın yeni golcüsünü duyurdu! ’Hem güçlü hem bedava Fatih Terim için bir nimet...’

Bu plan gerçekleşirse Galatasaray, bir santrafor daha transfer edecek. Fransız basınında çıkan haberlere göre Galatasaray, Malili forvet Kalifa Coulibaly ile ilgileniyor.

SON DAKİKA: Fransızlar Galatasaray’ın yeni golcüsünü duyurdu! ’Hem güçlü hem bedava Fatih Terim için bir nimet...’

24 kez milli takım forması giyen Kalifa Coulibaly'nin milli takım formasıyla üç golü var. 2017'den beri Nantes takımında oynayan Kalifa Coulibaly, bu sezon Ligue 1'de sekiz maçta oynadı ve eybir gol attı.

SON DAKİKA: Fransızlar Galatasaray’ın yeni golcüsünü duyurdu! ’Hem güçlü hem bedava Fatih Terim için bir nimet...’

Kalifa Coulibaly, PSG altyapısında yetişti. Daha sonra Belçika takımlarından Charleroi ve Gent'te forma giyen Malili oyuncu 2017'de 4.50 milyon € bonservis bedeliyle Nantes'a transfer oldu.

SON DAKİKA: Fransızlar Galatasaray’ın yeni golcüsünü duyurdu! ’Hem güçlü hem bedava Fatih Terim için bir nimet...’

SÖZLEŞMESİ SEZON SONU BİTİYOR! BEDAVA GELEBİLİR...

Galatasaray, yeni forvetini bedavaya kadrosuna katabilir. Sarı kırmızılıların transfer listesindeki Kalifa Coulibaly'nin sözleşmesi 2022 Haziran'da sona eriyor.

SON DAKİKA: Fransızlar Galatasaray’ın yeni golcüsünü duyurdu! ’Hem güçlü hem bedava Fatih Terim için bir nimet...’

FRANSIZ BASINI DUYURDU: 'GALATASARAY İÇİN BİR NİMET'

Galatasaray'ın ilgilendiği Kalifa Coulibaly için Fransız basınından ilginç bir yorum geldi.

SON DAKİKA: Fransızlar Galatasaray’ın yeni golcüsünü duyurdu! ’Hem güçlü hem bedava Fatih Terim için bir nimet...’

Oyuncunun sarı kırmızılılar için bir nimet olduğunu belirten Fransızlar, sözleşmesinin sonuna geldiği için oyuncunun bonservis ödemeden Fransa'dan ayrılabileceğinin altını çizdi.

SON DAKİKA: Fransızlar Galatasaray’ın yeni golcüsünü duyurdu! ’Hem güçlü hem bedava Fatih Terim için bir nimet...’

SON DAKİKA: JAPONYA'DAN SÜRPRİZ BUNMATHAN İDDİASI!

Japonya basını Galatasaray'ıney Taylandlı sol bek Theerathon Bunmathan ile ilgilendiğini yazdı.

SON DAKİKA: Fransızlar Galatasaray’ın yeni golcüsünü duyurdu! ’Hem güçlü hem bedava Fatih Terim için bir nimet...’

Sol bek pozisyonunda forma giyen Theerathon Bunmathan, Japonya'da Yokohama F.M takımında forma giyiyor.

SON DAKİKA: Fransızlar Galatasaray’ın yeni golcüsünü duyurdu! ’Hem güçlü hem bedava Fatih Terim için bir nimet...’

64 kez Tayland milli takımında forma giyen 6 da gol atan oyuncu daha önce Muangthong Utd., Vissel Kobe gibi takımlarda oynadı.

SON DAKİKA: Fransızlar Galatasaray’ın yeni golcüsünü duyurdu! ’Hem güçlü hem bedava Fatih Terim için bir nimet...’

Patrick Van Aanholt'un performansındaki düşüş nedeniyle alternatif bir sol bek arayan Galatasaray'da gündeme gelen son isim Theerathon Bunmathan oldu. ey

SON DAKİKA: Fransızlar Galatasaray’ın yeni golcüsünü duyurdu! ’Hem güçlü hem bedava Fatih Terim için bir nimet...’

SOFİANE FEGHOULİ FATİH TERİM'İ BEKLİYOR!

Galatasaray'da sezon başında 'istenmeyen adam' ilan edilen ancak ayrılmayı kabul etmeyip Avrupa eleme maçlarında sergilediği performansla yeniden göze giren Sofiane Feghouli'nin kulüpteki geleceği, hocasının iki dudağının arasında. Milli ara öncesi tekrar form tutan Feghouli, performansıyla kafa karıştırdı.

SON DAKİKA: Fransızlar Galatasaray’ın yeni golcüsünü duyurdu! ’Hem güçlü hem bedava Fatih Terim için bir nimet...’

Yönetim içinde, ücretinde önemli ölçüde indirime gitmesi halinde Cezayirli yıldızın sezon sonu bitecek sözleşmesinin uzatılması görüşü ortaya çıktı.

SON DAKİKA: Fransızlar Galatasaray’ın yeni golcüsünü duyurdu! ’Hem güçlü hem bedava Fatih Terim için bir nimet...’

MENAJERİNE TALİMAT VERDI: 'BANA SAKIN KULÜP ARAMA'

Kariyerine Galatasaray'da devam etmek isteyen Feghouli de menajerine "Bana kulüp arama. Son ana kadar Galatasaray'ı bekleyeceğim" dedi. 32 yaşındaki Kuzey Afrikalı oyuncu, 3.8 milyon Euro olan ücretini 2 milyon Euro'ya indirmeye hazır.

SON DAKİKA: Fransızlar Galatasaray’ın yeni golcüsünü duyurdu! ’Hem güçlü hem bedava Fatih Terim için bir nimet...’

Feghouli'nin takımdaki geleceğine ise teknik direktör Fatih Terim karar verecek. Terim, son dönemde genç oyunculara saha içinde liderlik eden, asist ve gol katkısında bulunan Feghouli'ye 'kalsın' derse, yönetim de yeni sözleşme önerecek.

SON DAKİKA: Fransızlar Galatasaray’ın yeni golcüsünü duyurdu! ’Hem güçlü hem bedava Fatih Terim için bir nimet...’

5 SEZONDA 4 KUPA KALDIRDI

Cezayir Milli Takımı'nda son 9 maçta 7 gol-3 asiste imzasını koyan 'Soso' lakaplı Sofiane Feghouli, 5. sezonunu geçirdiği Galatasaray'da 2 şampiyonluk, 1 Türkiye Kupası, 1 TFF Süper Kupa kazandı.

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SON DAKİKA: Fransızlar Galatasaray'ın yeni golcüsünü duyurdu! 'Hem güçlü hem bedava Fatih Terim için bir nimet...'
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