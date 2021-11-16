Son dakika Galatasaray haberleri... Bu sezon şampiyonluk yarışında Trabzonspor'un 9 puan gerisine düşen Galatasaray, Ocak ayında yapacağı takviyelerle takımı güçlendirmek istiyor. Fransız basınının son dakika haberine göre Galatasaray, Malili golcü ile ilgileniyor. Mbaye Diagne, Halil Dervişoğlu ve Mostafa Mohamed'in olduğu hücum hattında değişiklikler yaşanabilir.
SON DAKİKA: MOSTAFA MOHAMED YOLCU YERİNE COULİBALY!
Geçen sezonun devre arasında Zamalek'ten kiralanan Mostafa Mohamed'in bonservisinin alınması bekleniyor. Galatasaray, Mısırlı golcünün bonservisini alıp oyuncuyu devre arasında satabilir.
Bu plan gerçekleşirse Galatasaray, bir santrafor daha transfer edecek. Fransız basınında çıkan haberlere göre Galatasaray, Malili forvet Kalifa Coulibaly ile ilgileniyor.
24 kez milli takım forması giyen Kalifa Coulibaly'nin milli takım formasıyla üç golü var. 2017'den beri Nantes takımında oynayan Kalifa Coulibaly, bu sezon Ligue 1'de sekiz maçta oynadı ve eybir gol attı.
Kalifa Coulibaly, PSG altyapısında yetişti. Daha sonra Belçika takımlarından Charleroi ve Gent'te forma giyen Malili oyuncu 2017'de 4.50 milyon € bonservis bedeliyle Nantes'a transfer oldu.
SÖZLEŞMESİ SEZON SONU BİTİYOR! BEDAVA GELEBİLİR...
Galatasaray, yeni forvetini bedavaya kadrosuna katabilir. Sarı kırmızılıların transfer listesindeki Kalifa Coulibaly'nin sözleşmesi 2022 Haziran'da sona eriyor.
FRANSIZ BASINI DUYURDU: 'GALATASARAY İÇİN BİR NİMET'
Galatasaray'ın ilgilendiği Kalifa Coulibaly için Fransız basınından ilginç bir yorum geldi.
Oyuncunun sarı kırmızılılar için bir nimet olduğunu belirten Fransızlar, sözleşmesinin sonuna geldiği için oyuncunun bonservis ödemeden Fransa'dan ayrılabileceğinin altını çizdi.
SON DAKİKA: JAPONYA'DAN SÜRPRİZ BUNMATHAN İDDİASI!
Japonya basını Galatasaray'ıney Taylandlı sol bek Theerathon Bunmathan ile ilgilendiğini yazdı.
Sol bek pozisyonunda forma giyen Theerathon Bunmathan, Japonya'da Yokohama F.M takımında forma giyiyor.
64 kez Tayland milli takımında forma giyen 6 da gol atan oyuncu daha önce Muangthong Utd., Vissel Kobe gibi takımlarda oynadı.
Patrick Van Aanholt'un performansındaki düşüş nedeniyle alternatif bir sol bek arayan Galatasaray'da gündeme gelen son isim Theerathon Bunmathan oldu. ey
SOFİANE FEGHOULİ FATİH TERİM'İ BEKLİYOR!
Galatasaray'da sezon başında 'istenmeyen adam' ilan edilen ancak ayrılmayı kabul etmeyip Avrupa eleme maçlarında sergilediği performansla yeniden göze giren Sofiane Feghouli'nin kulüpteki geleceği, hocasının iki dudağının arasında. Milli ara öncesi tekrar form tutan Feghouli, performansıyla kafa karıştırdı.
Yönetim içinde, ücretinde önemli ölçüde indirime gitmesi halinde Cezayirli yıldızın sezon sonu bitecek sözleşmesinin uzatılması görüşü ortaya çıktı.
MENAJERİNE TALİMAT VERDI: 'BANA SAKIN KULÜP ARAMA'
Kariyerine Galatasaray'da devam etmek isteyen Feghouli de menajerine "Bana kulüp arama. Son ana kadar Galatasaray'ı bekleyeceğim" dedi. 32 yaşındaki Kuzey Afrikalı oyuncu, 3.8 milyon Euro olan ücretini 2 milyon Euro'ya indirmeye hazır.
Feghouli'nin takımdaki geleceğine ise teknik direktör Fatih Terim karar verecek. Terim, son dönemde genç oyunculara saha içinde liderlik eden, asist ve gol katkısında bulunan Feghouli'ye 'kalsın' derse, yönetim de yeni sözleşme önerecek.
5 SEZONDA 4 KUPA KALDIRDI
Cezayir Milli Takımı'nda son 9 maçta 7 gol-3 asiste imzasını koyan 'Soso' lakaplı Sofiane Feghouli, 5. sezonunu geçirdiği Galatasaray'da 2 şampiyonluk, 1 Türkiye Kupası, 1 TFF Süper Kupa kazandı.