Tüm dünyada milyonlarca kullanıcısı olan ve Türkiye'de de oldukça yaygın müzik dinleme uygulaması Spotify çöktü haberleri gündem oldu. Dünyanın her yerinde en çok kullanılan mobil aplikasyonlardan birisi olan Spotify çevrımdışı hatasının çıkış sebebi merak ediliyor. Peki Spotify çöktü mü, açıklama geldi mi? Spotify çevrimdışı hatası ne zaman düzelecek?