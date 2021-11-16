Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Spotify çöktü mü, açıklama geldi mi? 16 Kasım Spotify çevrimdışı hatası ne zaman düzelecek?
Giriş Tarihi: 16.11.2021 21:51 Son Güncelleme: 16.11.2021 21:52

Spotify çöktü mü, açıklama geldi mi? 16 Kasım Spotify çevrimdışı hatası ne zaman düzelecek?

Spotify çöktü mü, açıklama geldi mi? 16 Kasım Spotify çevrimdışı hatası ne zaman düzelecek?

Dijital sosyal platform uygulaması Spotify çöktü haberleri son dakika olarak gündeme yerleşti. Müziklerin sınırsızca dinlenmesine izin veren, aylık abonelik sistemiyle çalışan bir dijital müzik platformu ile ilgili olarak Spotify çöktü mü, ne zaman düzelir sorusuna yanıt aranmaya başlandı. 16 Kasım akşam saatlerinde doğru kullanıcıların Spotify’da çevrimdışı hatası alındığı konuşuluyor. Peki Spotify çöktü mü, açıklama geldi mi? Spotify çevrimdışı hatası ne zaman düzelecek? İşte yanıtı…

Tüm dünyada milyonlarca kullanıcısı olan ve Türkiye'de de oldukça yaygın müzik dinleme uygulaması Spotify çöktü haberleri gündem oldu. Dünyanın her yerinde en çok kullanılan mobil aplikasyonlardan birisi olan Spotify çevrımdışı hatasının çıkış sebebi merak ediliyor. Peki Spotify çöktü mü, açıklama geldi mi? Spotify çevrimdışı hatası ne zaman düzelecek?

SPOTİFY ÇÖKTÜ MÜ, AÇIKLAMA GELDİ Mİ?

Tüm dünyada en çok kullanılan uygulamalardan birisi olan ve tek bir hissesi milyonlarca dolara alıcı bulan Spotify çöktü mü sorusuna yanıt aranırken ilgili kurumdan henüz açıklama gelmedi. İddialara göre Spotify çevrimdışı hatası alıyor.

SPOTİFY ÇEVRİMDIŞI HATASI NE ZAMAN DÜZELECEK?

Spotify'de erişim sorunu yaşandığı iddiası konuşulurken konuya ilişkin henüz Spotify'den resmi bir açıklama gelmedi.

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Spotify çöktü mü, açıklama geldi mi? 16 Kasım Spotify çevrimdışı hatası ne zaman düzelecek?
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