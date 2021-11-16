Tüm dünyada milyonlarca kullanıcısı olan ve Türkiye'de de oldukça yaygın müzik dinleme uygulaması Spotify çöktü haberleri gündem oldu. Dünyanın her yerinde en çok kullanılan mobil aplikasyonlardan birisi olan Spotify çevrımdışı hatasının çıkış sebebi merak ediliyor. Peki Spotify çöktü mü, açıklama geldi mi? Spotify çevrimdışı hatası ne zaman düzelecek?
Tüm dünyada en çok kullanılan uygulamalardan birisi olan ve tek bir hissesi milyonlarca dolara alıcı bulan Spotify çöktü mü sorusuna yanıt aranırken ilgili kurumdan henüz açıklama gelmedi. İddialara göre Spotify çevrimdışı hatası alıyor.
Spotify'de erişim sorunu yaşandığı iddiası konuşulurken konuya ilişkin henüz Spotify'den resmi bir açıklama gelmedi.
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