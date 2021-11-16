Terim isterse kalacak!

Yeni sözleşme için 3.8 milyon Euro’luk ücretini 2 milyon Euro’ya indirmeye hazır olan Cezayirli yıldızda yönetim son sözü Fatih Terim’e bıraktı. İmparator, ‘Kalsın’ derse imzalar atılacak
Galatasaray'da sezon başında 'istenmeyen adam' ilan edilen ancak ayrılmayı kabul etmeyip Avrupa eleme maçlarında sergilediği performansla yeniden göze giren Sofiane Feghouli'nin kulüpteki geleceği, hocasının iki dudağının arasında. Milli ara öncesi tekrar form tutan Feghouli, performansıyla kafa karıştırdı. Yönetim içinde,ücretinde önemli ölçüde indirime gitmesihalinde Cezayirli yıldızın sezon sonu biteceksözleşmesinin uzatılması görüşü ortaya çıktı.
MENAJERİNE TALİMAT VERDI: 'BANA SAKIN KULÜP ARAMA'
Kariyerine Galatasaray'da devam etmek isteyen Feghouli de menajerine "Bana kulüp arama. Sonana kadar Galatasaray'ı bekleyeceğim" dedi. 32 yaşındaki Kuzey Afrikalı oyuncu, 3.8 milyon Euro olan ücretini 2 milyon Euro'ya indirmeye hazır. Feghouli'nin takımdaki geleceğine ise teknik direktör Fatih Terim karar verecek. Terim, son dönemdegenç oyunculara saha içinde liderlik eden,asist ve gol katkısında bulunan Feghouli'ye 'kalsın'derse, yönetim de yeni sözleşme önerecek.
5 SEZONDA 4 KUPA KALDIRDI
Cezayir MilliTakımı'nda son9 maçta 7 gol-3asiste imzasınıkoyan 'Soso' lakaplıSofiane Feghouli, 5.sezonunu geçirdiğiGalatasaray'da 2şampiyonluk, 1Türkiye Kupası, 1TFF Süper Kupakazandı.
FAVORİ G.SARAY
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında pazar günü Nef Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmanın İddaa oranları belli oldu. Ev sahibi olan sarı-kırmızılı ekibin galibiyetine 2.02 verilirken beraberliğe 3.15 oran belirlendi. Fenerbahçe galibiyetinin oranı ise 2.95.
GALATASARAY BARBEKÜYLE HAVAYA GİRDİ
GALATASARAY'DA derbi hazırlıkları milli oyunculardan yoksun olarak tam gaz sürerken, Florya'da Fenerbahçe maçı havasına girilmeye başlandı. Sarı-kırmızılı takım, derbi öncelerinde klasikleşen barbekü partisinde bir araya geldi. Yemekte BaşkanBurak Elmas ile teknikdirektör Fatih Terimyan yana oturdu.
MARCAO:9 PUAN FARKI KAPATIRIZ!
CİMBOM'UN başarılı stoperi Marcao, beIN SPORTS'a konuşup önemli mesajlar verdi: "9 puan fark Trabzonspor için avantaj ama daha çok maç var. Pes etmek ruhumuzda yok. Kapatılabilecek bir fark olduğunu düşünüyorum. Allah, Fatihhocama yardım etsin. Bu kadar alternatifli, iyi oyuncularla karar vermesi zorlaşıyor. Sözleşmemi yeniledim, G.Saray'da rüyamı yaşıyorum. İyi bir teklifgelirse iki taraf değerlendirecektir. Derbiyi iç sahada oynamamız büyük avantaj. Umarım güzelbir derbi galibiyeti alırız.Bu maçta taraftarımız, enbüyük artımız olacak."