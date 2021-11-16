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Giriş Tarihi: 16.11.2021

Terim isterse kalacak!

MEHMET ÖZCAN
Terim isterse kalacak!

Yeni sözleşme için 3.8 milyon Euro’luk ücretini 2 milyon Euro’ya indirmeye hazır olan Cezayirli yıldızda yönetim son sözü Fatih Terim’e bıraktı. İmparator, ‘Kalsın’ derse imzalar atılacak

Galatasaray'da sezon başında 'istenmeyen adam' ilan edilen ancak ayrılmayı kabul etmeyip Avrupa eleme maçlarında sergilediği performansla yeniden göze giren Sofiane Feghouli'nin kulüpteki geleceği, hocasının iki dudağının arasında. Milli ara öncesi tekrar form tutan Feghouli, performansıyla kafa karıştırdı. Yönetim içinde, ücretinde önemli ölçüde indirime gitmesi halinde Cezayirli yıldızın sezon sonu bitecek sözleşmesinin uzatılması görüşü ortaya çıktı.

MENAJERİNE TALİMAT VERDI: 'BANA SAKIN KULÜP ARAMA'
Kariyerine Galatasaray'da devam etmek isteyen Feghouli de menajerine "Bana kulüp arama. Son ana kadar Galatasaray'ı bekleyeceğim" dedi. 32 yaşındaki Kuzey Afrikalı oyuncu, 3.8 milyon Euro olan ücretini 2 milyon Euro'ya indirmeye hazır. Feghouli'nin takımdaki geleceğine ise teknik direktör Fatih Terim karar verecek. Terim, son dönemde genç oyunculara saha içinde liderlik eden, asist ve gol katkısında bulunan Feghouli'ye 'kalsın' derse, yönetim de yeni sözleşme önerecek.

5 SEZONDA 4 KUPA KALDIRDI
Cezayir Milli Takımı'nda son 9 maçta 7 gol-3 asiste imzasını koyan 'Soso' lakaplı Sofiane Feghouli, 5. sezonunu geçirdiği Galatasaray'da 2 şampiyonluk, 1 Türkiye Kupası, 1 TFF Süper Kupa kazandı.

FAVORİ G.SARAY
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında pazar günü Nef Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmanın İddaa oranları belli oldu. Ev sahibi olan sarı-kırmızılı ekibin galibiyetine 2.02 verilirken beraberliğe 3.15 oran belirlendi. Fenerbahçe galibiyetinin oranı ise 2.95.

GALATASARAY BARBEKÜYLE HAVAYA GİRDİ
GALATASARAY'DA derbi hazırlıkları milli oyunculardan yoksun olarak tam gaz sürerken, Florya'da Fenerbahçe maçı havasına girilmeye başlandı. Sarı-kırmızılı takım, derbi öncelerinde klasikleşen barbekü partisinde bir araya geldi. Yemekte Başkan Burak Elmas ile teknik direktör Fatih Terim yan yana oturdu.

MARCAO:9 PUAN FARKI KAPATIRIZ!
CİMBOM'UN başarılı stoperi Marcao, beIN SPORTS'a konuşup önemli mesajlar verdi: "9 puan fark Trabzonspor için avantaj ama daha çok maç var. Pes etmek ruhumuzda yok. Kapatılabilecek bir fark olduğunu düşünüyorum. Allah, Fatih hocama yardım etsin. Bu kadar alternatifli, iyi oyuncularla karar vermesi zorlaşıyor. Sözleşmemi yeniledim, G.Saray'da rüyamı yaşıyorum. İyi bir teklif gelirse iki taraf değerlendirecektir. Derbiyi iç sahada oynamamız büyük avantaj. Umarım güzel bir derbi galibiyeti alırız. Bu maçta taraftarımız, en büyük artımız olacak."

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