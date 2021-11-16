Tırnak Pide tarifi: MasterChef tırnak pide tarifi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

MasterChef 2021 son bölümde mavi ve kırmızı takımda yer alan ana kadro yarışmacılarında tırnak pide yapmaları istendi. Ekranlarda yapılışını izleyenler ve kendileri de evde hazırlamak isteyenler Tırnak Pide tarifi ile ilgili olarak MasterChef tırnak pide tarifi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorusuna cevap arıyor. İşte o tarif…
"Tırnak pide tarifi" MasterChef 2021 izleyicileri tarafından merak edilerek MasterChef tırnak pide tarifi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.
Hamuru yoğuracağınız bir kabın içerisine mayayı alın ve üstüne ılık suyu ilave edin. Maya eriyene dek elinizle karıştırın.
Ardından hamur için gerekli olan diğer malzemeleri de ilave edin ve ele yapışmayan bir hamur elde edene dek yoğurun.
Kabın ağzını streç filmle kapatın ve sıcak bir yerde yaklaşık 1 saat mayalanmaya bırakın.
1 saatin sonunda kabarmış olan hamurunuzu alın ve 3 eşit parçaya bölün. Her bir parçayı biraz un ve bir merdane yardımıyla oval bir şekilde açın.
Üstüne parmak uçlarınızla şekiller verin ve yağlı kağıt serdiğiniz bir fırın tepsisine yerleştirin.
Üstlerine çırpılmış yoğurdu bir fırça yardımıyla güzelce sürün ve önceden ısıtılmış 240 derece fırında üstleri kızarana dek yaklaşık 30 dakika pişirin. Sıcak sıcak servis edin.
TIRNAK PİDE TARİFİNİN PÜF NOKTASI
Hamuru hazırladıktan sonra mayalanması için sıcak bir yere koymanız, mayalanma sürecini hızlandıracaktır. Eğer mevsimlerden yazsa, güneş gören bir pencere kenarını kullanabilirsiniz, eğer kışsa fırınınızı 100 derecede 10 dakika çalıştırıp, kapattıktan sonra içerisinde bekletebilirsiniz.