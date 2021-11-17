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Giriş Tarihi: 17.11.2021 15:29

Giresunspor’un Token Arzı Bitexen’de Başlıyor!

Giresunspor’un Token Arzı Bitexen’de Başlıyor!

Dijital Varlık Alım-Satım Platformu Bitexen, GRS Token ön satışını başlatıyor. Serbest piyasada fiyatlanan taraftar token GRS Token’ın ön satışı, 9 ay kilitli ve kilitsiz seçenekleriyle Dijital Varlık Alım-Satım Platformu Bitexen’de gerçekleştirilecektir.

Dijital Varlık Alım-Satım Platformu Bitexen, 17 Kasım Çarşamba günü saat 13.00'te Giresunspor'un GRS Token'ını arz edecek.

Kemal Cenk Erdem: "Futbol ve kripto dünyasını birleştirmeye devam edeceğiz."

Ön satışla ilgili görüşlerini dile getiren Bitexen Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Cenk Erdem, "Giresunspor ile GRS Token'ı arz etmekten mutluyuz. Bitexen olarak Giresunspor taraftarlarının ve Giresunspor Kulübü'nün taraftar token'lara gösterdikleri büyük ilgi ve teveccühleri için teşekkür ederiz. Türkiye'nin en geniş ürün yelpazesine ve işlem çeşitliliğine sahip Bitexen olarak, futbol ve kripto dünyasını birleştirmeye ve gelişmeye devam edeceğiz."

Bitexen Teknoloji A.Ş. Hakkında

2018 yılında İTÜ ARI Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde kurulan Bitexen Teknoloji A.Ş., geliştirdiği yenilikçi teknolojilerle, Türkiye'de FinTek sektörünün öncü şirketleri arasında yer alıyor. Kendi sadakat coin'ini sektöre sunan şirket, Türkiye'nin en geniş ürün çeşitliliği ve işlem imkânı sunan Dijital Varlık Alım Satım Platformu Bitexen ile kullanıcılarına hizmet veriyor.

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Giresunspor’un Token Arzı Bitexen’de Başlıyor!
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