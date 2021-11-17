İstanbul'da 1950'li yılları işleyen Kulüp dizisi, 5 Kasım'da Netflix'te yayınlandı. Oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çeken yapımın ilk bölümlerini izleyenler Kulüp 2. Sezon ne zaman çıkacak, yeni sezon yayın tarihi belli mi diye araştırıyor. Diziyi henüz izlemeyenlerse Kulüp dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler diye araştırma yapıyor. İşte dizinin konusu ve yeni sezonun yayınlanacağı tarihe ilişkin bilgiler.

KULÜP DİZİSİ KONUSU NEDİR?

1950'lerin kozmopolit İstanbul'unda Musevi bir anne, sorunlu geçmişi yüzünden yetiştiremediği asi kızıyla yeniden bağ kurmak için bir gece kulübünde çalışmaya başlar. Matilda'nın kızı Raşel, o hapisten çıkana kadar varlığından bihaberdir. Kızı ile arasında güzel bir ilişki kurmaya çalışan Matilda, Raşel'i Pera'nın belalısı olan Fıstık İsmet'ten uzak tutmak için çabalar.

Matilda aynı zamanda patronu olan Orhan, gece kulübü yöneticisi Çelebi ve sanatçı Selim'in egoları ile de mücadele etmeye çalışır. Kulübe ayak basmasıyla ortama farklı bir ruh katan Matilda, çalışanlar için cehennem olan kulübü bir yuva haline getirir.