İstanbul'da 1950'li yılları işleyen Kulüp dizisi, 5 Kasım'da Netflix'te yayınlandı. Oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çeken yapımın ilk bölümlerini izleyenler Kulüp 2. Sezon ne zaman çıkacak, yeni sezon yayın tarihi belli mi diye araştırıyor. Diziyi henüz izlemeyenlerse Kulüp dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler diye araştırma yapıyor. İşte dizinin konusu ve yeni sezonun yayınlanacağı tarihe ilişkin bilgiler.
KULÜP DİZİSİ KONUSU NEDİR?
1950'lerin kozmopolit İstanbul'unda Musevi bir anne, sorunlu geçmişi yüzünden yetiştiremediği asi kızıyla yeniden bağ kurmak için bir gece kulübünde çalışmaya başlar. Matilda'nın kızı Raşel, o hapisten çıkana kadar varlığından bihaberdir. Kızı ile arasında güzel bir ilişki kurmaya çalışan Matilda, Raşel'i Pera'nın belalısı olan Fıstık İsmet'ten uzak tutmak için çabalar.
Matilda aynı zamanda patronu olan Orhan, gece kulübü yöneticisi Çelebi ve sanatçı Selim'in egoları ile de mücadele etmeye çalışır. Kulübe ayak basmasıyla ortama farklı bir ruh katan Matilda, çalışanlar için cehennem olan kulübü bir yuva haline getirir.
KULÜP 2. SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK?
Kulüp 2. sezon tarihi henüz belli değil. Kulüp 2. sezon tarihi açıklandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.
KULÜP DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?
Gökçe Bahadır, Matilda Aseo
Barış Arduç, Fıstık İsmet Denizer
Asude Kalebek, Raşel Aseo
Salih Bademci, Selim Songür
Fırat Tanış, Çelebi
Metin Akdülger, Orhan Şahin (Niko)
Suzan Kardeş, Orhan'ın annesi
Hülya Duyar, İsmet'in annesi
Merve Şeyma Zengin, Tasula
İlker Kılıç, Mordo
Sezer Arıçay, Hacı
Murat Garibağaoğlu, David
İştar Gökseven, Ali Şeker
Valeria Lakhina, Diana
Doğanay Ünal, Bahtiyar
KULÜP DİZİSİNİN 1. SEZONU KAÇ BÖLÜM?
Dizinin 6 bölümden oluşan 1. Sezonu 5 Kasım'da Netflix'te yayınlandı.
KULÜP DİZİSİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Dizi çekimleri İstanbul - Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi civarında gerçekleşmiştir.