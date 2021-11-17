Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kulüp 2. Sezon ne zaman çıkacak, 1. Sezon kaç bölüm? Kulüp yeni sezon yayın tarihi belli mi?
Giriş Tarihi: 17.11.2021 08:55 Son Güncelleme: 17.11.2021 08:55

Kulüp 2. Sezon ne zaman çıkacak, 1. Sezon kaç bölüm? Kulüp yeni sezon yayın tarihi belli mi?

Kulüp 2. Sezon ne zaman çıkacak, 1. Sezon kaç bölüm? Kulüp yeni sezon yayın tarihi belli mi?

Kulüp dizisinin geçtiğimiz haftalarda yayınlanan ilk sezonunu izleyenler, dijital bir platformda yayınlanan dizinin yeni sezonu olup olmadığını merak ediyor. İzleyiciler, Kulüp 2. Sezon ne zaman çıkacak diye araştırıyor. İlk sezonu 5 Kasım’da yayınlanan dizinin ilk sezonunun ardından, Kulüp dizisinin 2. Sezonu ne zaman yayınlanacak, 1. Sezon kaç bölüm, oyuncuları kimler, konusu ne soruları araştırma konusu halini aldı. Salih Bademci, Gökçe Bahadır, Barış Arduç, Fırat Tanış, Asude Kelebek gibi isimlerin başrolleri paylaştığı dizinin yeni sezon tarihiyle ilgili açıklama bekleniyor. Kulüp yeni sezon yayın tarihi belli mi? İşte dizinin yeni sezonu hakkında son durum ve detaylar.

İstanbul'da 1950'li yılları işleyen Kulüp dizisi, 5 Kasım'da Netflix'te yayınlandı. Oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çeken yapımın ilk bölümlerini izleyenler Kulüp 2. Sezon ne zaman çıkacak, yeni sezon yayın tarihi belli mi diye araştırıyor. Diziyi henüz izlemeyenlerse Kulüp dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler diye araştırma yapıyor. İşte dizinin konusu ve yeni sezonun yayınlanacağı tarihe ilişkin bilgiler.

KULÜP DİZİSİ KONUSU NEDİR?

1950'lerin kozmopolit İstanbul'unda Musevi bir anne, sorunlu geçmişi yüzünden yetiştiremediği asi kızıyla yeniden bağ kurmak için bir gece kulübünde çalışmaya başlar. Matilda'nın kızı Raşel, o hapisten çıkana kadar varlığından bihaberdir. Kızı ile arasında güzel bir ilişki kurmaya çalışan Matilda, Raşel'i Pera'nın belalısı olan Fıstık İsmet'ten uzak tutmak için çabalar.

Matilda aynı zamanda patronu olan Orhan, gece kulübü yöneticisi Çelebi ve sanatçı Selim'in egoları ile de mücadele etmeye çalışır. Kulübe ayak basmasıyla ortama farklı bir ruh katan Matilda, çalışanlar için cehennem olan kulübü bir yuva haline getirir.

KULÜP 2. SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK?

Kulüp 2. sezon tarihi henüz belli değil. Kulüp 2. sezon tarihi açıklandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

KULÜP DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Gökçe Bahadır, Matilda Aseo

Barış Arduç, Fıstık İsmet Denizer

Asude Kalebek, Raşel Aseo

Salih Bademci, Selim Songür

Fırat Tanış, Çelebi

Metin Akdülger, Orhan Şahin (Niko)

Suzan Kardeş, Orhan'ın annesi

Hülya Duyar, İsmet'in annesi

Merve Şeyma Zengin, Tasula

İlker Kılıç, Mordo

Sezer Arıçay, Hacı

Murat Garibağaoğlu, David

İştar Gökseven, Ali Şeker

Valeria Lakhina, Diana

Doğanay Ünal, Bahtiyar

KULÜP DİZİSİNİN 1. SEZONU KAÇ BÖLÜM?

Dizinin 6 bölümden oluşan 1. Sezonu 5 Kasım'da Netflix'te yayınlandı.

KULÜP DİZİSİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Dizi çekimleri İstanbul - Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi civarında gerçekleşmiştir.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: A Milli Takım’ın Dünya Kupası umutları sürüyor! Milliler, play-off biletini kaptı! İşte muhtemel rakipler
İstanbul'a DEVRİM gibi yeni imar planı: Evler 5 katlı olacak
Son dakika: Karadağ-Türkiye maçı sonrası flaş sözler! "Milli takıma yakışır, biz zoru severiz! Stefan Kuntz bu maçta Burak Yılmaz'a..."
Türkiye Puan Durumu Nasıl Oldu? 2022 Dünya Kupası G Grubu Puan Durumu! Türkiye Gruptan çıktı mı, kaçıncı sırada tamamladı?
SON DAKİKA: Milyonlarca memur ve emekli zammı belli oluyor! 2022 Ocak en düşük SSK ve BAĞKUR emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?
Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı: Bu iki güne dikkat! Çok sayıda il için kar ve sağanak uyarısı
Son dakika: Dünya Kupası Elemeleri sona erdi! İşte A Milli Takım'ın Play-off'taki muhtemel rakipleri...
Son dakika: Ümit Karan'dan yıllar sonra Burak Yılmaz ve Fatih Terim itirafı! "Her maç kavga ederdik, Fenerbahçe maçından sonra..."
Şerif Kunt 72 yaşında yeni takımına imza attı!
Hem küfürbaz hem dolandırıcı! Türkkan'ın Korkmaz Yiğit'i dolandırdığı ortaya çıktı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Kulüp 2. Sezon ne zaman çıkacak, 1. Sezon kaç bölüm? Kulüp yeni sezon yayın tarihi belli mi?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA