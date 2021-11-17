Ailesi kimden, neden şüpheleniyor? Küçük kız kaçırılmış olabilir mi?

Müslüme'nin annesi Selvi Hanım, çocuğunu kaybettiğini, çocuğunu bulmak istediğini, özlediğini dile getirince Müge Anlı, arama çalışmalarını yapanların bu çocuk kendi başına gitmiş olamaz, başına bir iş mi geldi bu çocuğun dediklerini aktardı. Selvi Hanım, bilmediğini, sadece kaybolduğunu bildiğini, hiç çığlık ağlama, araba sesi hiç duymadığını ifade etti.

3 çocuk babası kayıp muhtara ne oldu?

Dilay Hanım'ın köyüne gelindi ve köyün iki çatala ayrıldığını, Muhammet Bey'in sapaktan içeri girdiğini, Mehmet Bey'in de sapmadan köyün çıkışında 15-20 dakika beklediğini, köye minibüs girdiğini, arkadaşına sesli mesaj attığını, arkadaşının kendisini aradığını çıkacağım dediğini, silah sesi geldiğini ve bir daha arkadaşından haber alamadığını, kendisini zaten görenlerin de olduğunu iddia etti. Manisalı marangozu kim, neden öldürdü?

YÖRÜK KIZI MÜSLÜME YAĞAL BULUNDU MU?

1000 yıllık bir aile olan Sarıkeçeli yörükleri, Adana Ceyhan'a bağlıdır. Konya'da yaşayan aile, kış gelmesi nedeniyle Mersin Gülnar'a göç ederken, 2,5 yaşındaki Müslüme'nin kaybolduğunu fark ederek Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu. Bölgedeki arama çalışmaları devam ederken, Gülnar Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı'nın koordinesindeki ekipler, Müslüme'yi aradıkları bölgeleri işaretleyip çemberi daraltıyor.

Dron ve Jandarma İnsanlı Keşif Uçağı (JİKU) ile aramalara destek verilirken, çalışmalar havadan ve karadan yürütülüyor. JİKU ile irtibata geçen ekipler, havadan taranan alan hakkında bilgi alıyor. Karadan 20 kilometrelik alandan fazla bölge tek tek taranıyor. 200 personel, 100 gönüllü, arama kurtarma-kadavra köpekleri ve dron destekli arama çalışmalarında henüz bir ize rastlanılmadı.