Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Müge Anlı canlı izle: ATV canlı yayın ekranı ile bugünkü 17 Kasım 2021 Müge Anlı ile Tatlı Sert izle kesintisiz – HD!
Giriş Tarihi: 17.11.2021 10:06 Son Güncelleme: 17.11.2021 10:06

Müge Anlı canlı izle: ATV canlı yayın ekranı ile bugünkü 17 Kasım 2021 Müge Anlı ile Tatlı Sert izle kesintisiz – HD!

Müge Anlı canlı izle: ATV canlı yayın ekranı ile bugünkü 17 Kasım 2021 Müge Anlı ile Tatlı Sert izle kesintisiz – HD!

Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölümü canlı olarak her gün olduğu gibi bugün de saat 10:00 itibariyle ATV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Programın yeni bölümünü internetten canlı takip etmek isteyenler, Müge Anlı canlı izle ekranı için araştırma yapıyor. Her bölümünde faili meçhul cinayetlerin aydınlatıldığı, kayıpların bulunduğu program ATV canlı yayın ekranı aracılığıyla televizyonla eş zamanlı olarak internetten kesintisiz izlenebiliyor. Bugün yayınlanan bölümü kesintisiz – HD izleme linki haberimizde. İşte 17 Kasım 2021 bugünkü Müge Anlı ile Tatlı Sert izle ekranı!

Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle ekranı, programın bugün yayınlanan bölümünü canlı olarak takip etmek isteyenler için haberimizde yer alıyor. ATV canlı yayın ekranı ile Müge Anlı canlı izle linki ve ekranı aracılığıyla programı internetten takip etmek mümkün. Müge Anlı'nın sunduğu reyting rekortmeni gündüz programı bu hafta kayıp Yörük kızı Müslüme Yağal konusuyla gündeme geliyor. Müslüme bulundu mu? ATV canlı yayın ekranı ile bugünkü 17 Kasım 2021 Müge Anlı ile Tatlı Sert izle!

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MÜGE ANLI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Müge Anlı ile Tatlı Sert, hafta içi her gün saat 10.00'da ATV ekranlarında yayınlanıyor.

MÜGE ANLI SON BÖLÜM ÖZETİ

Müslüme 7 gündür kayıp. Müge Anlı çalışmanın yedinci günü olduğunu, herkesin aradığını hatırlatarak kızdan hala bir haber olmadığını, artık gözlerin aile fertlerine çevrildiğini, bu çocuk burada değil dediklerini aktardı. Müge Anlı bir yoldan içeri patika yol gittiğini, obaların da her birinin mesafe ile dizildiğini ve daha o obaya yeni gidilmiş olduğunu, ailenin hiçbir husumetlimiz yok dediğini, bu çocuk orada olsaydı bulunurdu denildiğini söyledi.

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Ailesi kimden, neden şüpheleniyor? Küçük kız kaçırılmış olabilir mi?

Müslüme'nin annesi Selvi Hanım, çocuğunu kaybettiğini, çocuğunu bulmak istediğini, özlediğini dile getirince Müge Anlı, arama çalışmalarını yapanların bu çocuk kendi başına gitmiş olamaz, başına bir iş mi geldi bu çocuğun dediklerini aktardı. Selvi Hanım, bilmediğini, sadece kaybolduğunu bildiğini, hiç çığlık ağlama, araba sesi hiç duymadığını ifade etti.

3 çocuk babası kayıp muhtara ne oldu?

Dilay Hanım'ın köyüne gelindi ve köyün iki çatala ayrıldığını, Muhammet Bey'in sapaktan içeri girdiğini, Mehmet Bey'in de sapmadan köyün çıkışında 15-20 dakika beklediğini, köye minibüs girdiğini, arkadaşına sesli mesaj attığını, arkadaşının kendisini aradığını çıkacağım dediğini, silah sesi geldiğini ve bir daha arkadaşından haber alamadığını, kendisini zaten görenlerin de olduğunu iddia etti. Manisalı marangozu kim, neden öldürdü?

YÖRÜK KIZI MÜSLÜME YAĞAL BULUNDU MU?

1000 yıllık bir aile olan Sarıkeçeli yörükleri, Adana Ceyhan'a bağlıdır. Konya'da yaşayan aile, kış gelmesi nedeniyle Mersin Gülnar'a göç ederken, 2,5 yaşındaki Müslüme'nin kaybolduğunu fark ederek Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu. Bölgedeki arama çalışmaları devam ederken, Gülnar Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı'nın koordinesindeki ekipler, Müslüme'yi aradıkları bölgeleri işaretleyip çemberi daraltıyor.

Dron ve Jandarma İnsanlı Keşif Uçağı (JİKU) ile aramalara destek verilirken, çalışmalar havadan ve karadan yürütülüyor. JİKU ile irtibata geçen ekipler, havadan taranan alan hakkında bilgi alıyor. Karadan 20 kilometrelik alandan fazla bölge tek tek taranıyor. 200 personel, 100 gönüllü, arama kurtarma-kadavra köpekleri ve dron destekli arama çalışmalarında henüz bir ize rastlanılmadı.

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Müge Anlı canlı izle: ATV canlı yayın ekranı ile bugünkü 17 Kasım 2021 Müge Anlı ile Tatlı Sert izle kesintisiz – HD!
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