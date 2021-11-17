Milli Eğitim Bakanlığı, çevre ve doğa bilincini geliştirmek adına "Öğretmenim İçin Bir Fidan Kampanyası" başlattı. Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliği ile yürütülecek olan MEB fidan kampanyasına katılım şartları ve ücreti bu kapsamda merak ediliyor. Kampanyaya MEB resmi internet sitesi üzerinden katılım sağlanacak olup bağış için örnek tasarımları seçen öğrenciler, sertifikaları e-posta adresi aracılığı ile PDF formatında alacaklar ve adrese basılı bir sertifika gönderilmeyecek. Peki; Öğretmenim için bir fidan kampanyası bağışı nasıl yapılır, ne kadar? MEB Öğretmenim için bir fidan kampanyası başvuru şartları