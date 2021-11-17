Son dakika: A Milli Takım, Louis van Gaal’i az daha emekli edecekti! Maç sonrası çarpıcı itiraf...

"KAYBETSEYDİK BU BENİM SON GÖREVİM OLURDU"

Deneyimli teknik adam, "Artık kulüp değil, milli takım çalıştırmak istediğimi söylemiştim. Başka ülkelerden de teklifler vardı. Ancak kaybetseydik bu benim son görevim olurdu" şeklinde konuştu.