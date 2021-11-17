Son Dakika İstanbul’da deprem mi oldu? Kandilli ve AFAD’dan son dakika Düzce deprem açıklaması 17 Kasım 2021

İstanbul'da deprem hisseden vatandaşlar depremin şiddeti ve merkez üssü için AFAD ve Kandilli'den yapılan açıklamaları takip ediyor. Merkez üssü Düzce olarak kaydedilen ve Sakarya, Kocaeli, Bolu, Gebze ve İstanbul'un pek çok ilçesinden de hissedilen deprem için AFAD ve Kandilli açıklamada bulundu. Şiddeti 5.0 olarak ölçülen depremin merkez üssü Düzce olarak kaydedildi. İşte depreme ilişkin detaylar.

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

Gelen son dakika haberine göre, İstanbul'un Anadolu ve Avrupa yakasında da hissedilen bir deprem meydana geldi. Depremin şiddeti ve merkez üssüne ilişkin açıklama ise AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapıldı. AFAD depremin büyüklüğünü 5.0 olarak açıklarken, merkez üssünün ise Düzce olduğunu belirtti. Saatler 15.40'ı gösterdiğinde yaşanan sarsıntıda can ve mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor. İşte Düzce'de meydana gelen depreme ilişkin ayrıntılar;