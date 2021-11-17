Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son Dakika İstanbul’da deprem mi oldu? Kandilli ve AFAD’dan son dakika Düzce deprem açıklaması 17 Kasım 2021
Giriş Tarihi: 17.11.2021 16:08 Son Güncelleme: 17.11.2021 16:13

Son Dakika İstanbul’da deprem mi oldu? Kandilli ve AFAD’dan son dakika Düzce deprem açıklaması 17 Kasım 2021

Son Dakika İstanbul’da deprem mi oldu? Kandilli ve AFAD’dan son dakika Düzce deprem açıklaması 17 Kasım 2021

Son dakika Haberi: AFAD’ın yaptığı son dakika açıklamasına göre İstanbul’da da hissedilen bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Düzce olarak açıklanan deprem saat 15:40 sularında gerçekleşti. Düzce, Bolu, Sakarya, Kocaeli ve İstanbul’da sarsıntı şiddetli bir şekilde hissedilirken, vatandaşlar kısa süreli bir korku yaşadı. İstanbul’da yaşanan depremin ardından ise son depremler listesi ise merak konusu oldu. İstanbul’da deprem mi oldu? İşte, AFAD’ın 17 Kasım 2021 Düzce’de gerçekleşen ve İstanbul’da da hissedilen deprem ile ilgili yaptığı açıklama …

İstanbul'da deprem hisseden vatandaşlar depremin şiddeti ve merkez üssü için AFAD ve Kandilli'den yapılan açıklamaları takip ediyor. Merkez üssü Düzce olarak kaydedilen ve Sakarya, Kocaeli, Bolu, Gebze ve İstanbul'un pek çok ilçesinden de hissedilen deprem için AFAD ve Kandilli açıklamada bulundu. Şiddeti 5.0 olarak ölçülen depremin merkez üssü Düzce olarak kaydedildi. İşte depreme ilişkin detaylar.

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

Gelen son dakika haberine göre, İstanbul'un Anadolu ve Avrupa yakasında da hissedilen bir deprem meydana geldi. Depremin şiddeti ve merkez üssüne ilişkin açıklama ise AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapıldı. AFAD depremin büyüklüğünü 5.0 olarak açıklarken, merkez üssünün ise Düzce olduğunu belirtti. Saatler 15.40'ı gösterdiğinde yaşanan sarsıntıda can ve mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor. İşte Düzce'de meydana gelen depreme ilişkin ayrıntılar;

İSTANBUL'DAKİ DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ NERESİ?

Düzce'de saat 15:40'ta İstanbul'da da hissedilen bir deprem meydana geldi. Depremin boyutu AFAD tarafından 5.0 Kandilli tarafından 5.3 olarak ölçüldü. Depremin merkez üssü Çilimli Düzce olarak kaydedildi. Revize sonrası merkez üssünün "Yayakbaşı" olduğu bildirildi.

DEPREM NERELERDEN HİSSEDİLDİ?

Deprem İstanbul, Düzce, Kocaeli'nin çeşitli ilçelerinde hissedildi. Deprem sonrası, şu an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır.

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

CAN VE MAL KAYBI YAŞANMADI

Depreme ilişkin açıklamada bulunan Süleyman Soylu sosyal medya hesabında şu ifadeleri kullandı:

Düzce'de, saat 15.40'ta gerçekleşen 5,0 büyüklüğünde depremin ardından Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine ulaşan herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır.

Gelişmelere göre kamuoyu, Valiliğimiz tarafından bilgilendirilecektir.

Düzcemize ve hemşehrilerimize geçmiş olsun.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

VALİLİKTEN AÇIKLAMA!

Düzce Valiliği de deprem nedeniyle Valilik ve AFAD ekiplerine herhangi bir ihbarın gelmediği açıklandı. Düzce Valisi Atay, ilk bilgilere göre, depremde can kaybı olmadığını, yıkılan bir yer bulunmadığını, ekiplerin sahada olduğunu bildirdi.

4.1 ŞİDDETİNDE ARTÇI MEYDANA GELDİ

Depremin ardından saat 15:57'de 4.1 şiddetinde bir artçı daha yaşandı. Konuyla ilgili gelişmeler için AFAD ve Kandilli'den gelecek açıklamalar bekleniyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2021.11.17 15:57:19  40.8063   31.0220        4.0      -.-  4.4  4.1   ICMELER-GOLYAKA (DUZCE)                           İlksel
2021.11.17 15:40:15  40.8363   31.0225        7.9      -.-  5.2  -.-   YAYAKBASI-(DUZCE)                                 REVIZE01   (2021.11.17 15:40:16)
2021.11.17 13:03:02  39.9220   28.7375        0.0      -.-  1.9  -.-   LETAFET-ORHANELI (BURSA)                          İlksel
2021.11.17 12:47:16  40.6913   30.4632        5.0      -.-  2.9  -.-   KAYALARMEMDUHIYE-ERENLER (SAKARYA)                İlksel
2021.11.17 11:58:09  37.1595   37.2128        0.0      -.-  1.7  -.-   YESILCE-SEHITKAMIL (GAZIANTEP)                    İlksel
2021.11.17 06:43:42  37.0537   35.9903        9.4      -.-  1.6  -.-   KUZUCAK-CEYHAN (ADANA)                            İlksel
2021.11.17 04:59:23  36.1333   29.5915        5.0      -.-  1.7  -.-   KAS (ANTALYA)                                     İlksel
2021.11.17 04:01:49  36.5178   27.2792        5.0      -.-  1.8  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.11.17 03:39:21  38.4337   38.7905        6.0      -.-  2.1  -.-   HABIPUSAGI-BASKIL (ELAZIG)                        İlksel
2021.11.17 02:19:50  38.2110   30.5588       29.9      -.-  1.3  -.-   BASKOY-SENIRKENT (ISPARTA)                        İlksel
2021.11.17 01:40:39  38.5773   31.6618        5.4      -.-  1.8  -.-   MEVLUTLU-TUZLUKCU (KONYA)                         İlksel
2021.11.17 01:19:36  35.8067   28.3317        7.3      -.-  1.2  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.11.17 01:11:23  35.7885   28.8518       10.4      -.-  1.4  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.11.17 00:31:11  40.6287   27.7913        8.9      -.-  1.7  -.-   ASMALI-MARMARA (BALIKESIR)                        İlksel
2021.11.16 23:40:37  39.3980   27.7123        8.6      -.-  1.4  -.-   YUKARIDANISMENT-SAVASTEPE (BALIKESIR)             İlksel
2021.11.16 23:25:50  39.3902   25.8838        3.4      -.-  2.0  -.-   BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)           İlksel
2021.11.16 23:23:30  39.6872   28.4258       13.5      -.-  2.1  -.-   ERICEK-DURSUNBEY (BALIKESIR)                      İlksel
2021.11.16 23:14:56  38.4403   38.7788        9.4      -.-  1.6  -.-   HABIPUSAGI-BASKIL (ELAZIG)                        İlksel
2021.11.16 23:01:39  38.4193   38.7612        2.3      -.-  1.1  -.-   KALE (MALATYA)                                    İlksel
2021.11.16 22:33:12  36.1600   29.7080        2.5      -.-  1.1  -.-   BAYINDIR-KAS (ANTALYA)                            İlksel
2021.11.16 22:28:17  41.1148   44.2373        5.0      -.-  2.6  -.-   ERMENISTAN-GURCISTAN SINIR BOLGESI                İlksel
2021.11.16 21:43:33  41.1200   44.2333        5.0      -.-  2.7  -.-   ERMENISTAN-GURCISTAN SINIR BOLGESI                İlksel
2021.11.16 20:37:26  37.8493   27.5775       14.7      -.-  1.3  -.-   MURSALLI-GERMENCIK (AYDIN)                        İlksel
2021.11.16 19:40:07  38.5793   31.6278        5.5      -.-  2.5  -.-   MEVLUTLU-TUZLUKCU (KONYA)                         İlksel
2021.11.16 18:35:51  39.2492   33.3728        8.6      -.-  1.1  -.-   KUCUKDAMLACIK-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA)            İlksel
2021.11.16 16:59:09  40.1682   36.5248       11.4      -.-  2.0  -.-   TEKNELI-(TOKAT)                                   İlksel
2021.11.16 16:45:23  39.0290   42.0922        5.4      -.-  1.7  -.-   ESENLIK-BULANIK (MUS)                             İlksel
2021.11.16 16:44:13  38.9472   42.0295       17.2      -.-  1.9  -.-   MOLLAKENT-BULANIK (MUS)                           İlksel

EN ÇOK OKUNANLAR

A Milli Takım’ın Dünya Kupası umutları devam ediyor! Milliler, play-off biletini kaptı! İşte muhtemel rakipler
Karadağ-Türkiye maçı sonrası flaş Stefan Kuntz ve Burak Yılmaz sözleri!
İstanbul'a DEVRİM gibi yeni imar planı: Evler 5 katlı olacak
Son Dakika Haberi | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Akşener, Kılıçdaroğlu, Türkkan ve TÜSİAD tepkisi: Hayatınız yalan!
Hem küfürbaz hem dolandırıcı! Türkkan'ın Korkmaz Yiğit'i dolandırdığı ortaya çıktı!
Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge açıklaması
Son dakika: 3. Lig'den gelen Kerem Aktürkoğlu şimdiden o yıldızları solladı! Aykut Kocaman, İrfan Can, Metin Tekin, Yusuf Yazıcı...
Son dakika: Ermenistan sınırında çatışma! 7 Azerbaycan askeri şehit oldu
SON DAKİKA! Başak Cengiz'i öldüren samuray kılıçlı saldırganın annesinden açıklama: İstifa ediyorum
Osmangazi Köprüsü ve İzmir Otoyolu'nda garanti aşıldı hazine kazandı
ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika İstanbul’da deprem mi oldu? Kandilli ve AFAD’dan son dakika Düzce deprem açıklaması 17 Kasım 2021
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA