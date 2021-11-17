Son Dakika İstanbul’da deprem mi oldu? Kandilli ve AFAD’dan son dakika Düzce deprem açıklaması 17 Kasım 2021

İstanbul'da deprem hisseden vatandaşlar depremin şiddeti ve merkez üssü için AFAD ve Kandilli'den yapılan açıklamaları takip ediyor. Merkez üssü Düzce olarak kaydedilen ve Sakarya, Kocaeli, Bolu, Gebze ve İstanbul'un pek çok ilçesinden de hissedilen deprem için AFAD ve Kandilli açıklamada bulundu. Şiddeti 5.0 olarak ölçülen depremin merkez üssü Düzce olarak kaydedildi. İşte depreme ilişkin detaylar.
İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?
Gelen son dakika haberine göre, İstanbul'un Anadolu ve Avrupa yakasında da hissedilen bir deprem meydana geldi. Depremin şiddeti ve merkez üssüne ilişkin açıklama ise AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapıldı. AFAD depremin büyüklüğünü 5.0 olarak açıklarken, merkez üssünün ise Düzce olduğunu belirtti. Saatler 15.40'ı gösterdiğinde yaşanan sarsıntıda can ve mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor. İşte Düzce'de meydana gelen depreme ilişkin ayrıntılar;
İSTANBUL'DAKİ DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ NERESİ?
Düzce'de saat 15:40'ta İstanbul'da da hissedilen bir deprem meydana geldi. Depremin boyutu AFAD tarafından 5.0 Kandilli tarafından 5.3 olarak ölçüldü. Depremin merkez üssü Çilimli Düzce olarak kaydedildi. Revize sonrası merkez üssünün "Yayakbaşı" olduğu bildirildi.
DEPREM NERELERDEN HİSSEDİLDİ?
Deprem İstanbul, Düzce, Kocaeli'nin çeşitli ilçelerinde hissedildi. Deprem sonrası, şu an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır.
Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
CAN VE MAL KAYBI YAŞANMADI
Depreme ilişkin açıklamada bulunan Süleyman Soylu sosyal medya hesabında şu ifadeleri kullandı:
Düzce'de, saat 15.40'ta gerçekleşen 5,0 büyüklüğünde depremin ardından Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine ulaşan herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır.
Gelişmelere göre kamuoyu, Valiliğimiz tarafından bilgilendirilecektir.
Düzcemize ve hemşehrilerimize geçmiş olsun.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
VALİLİKTEN AÇIKLAMA!
Düzce Valiliği de deprem nedeniyle Valilik ve AFAD ekiplerine herhangi bir ihbarın gelmediği açıklandı. Düzce Valisi Atay, ilk bilgilere göre, depremde can kaybı olmadığını, yıkılan bir yer bulunmadığını, ekiplerin sahada olduğunu bildirdi.
4.1 ŞİDDETİNDE ARTÇI MEYDANA GELDİ
Depremin ardından saat 15:57'de 4.1 şiddetinde bir artçı daha yaşandı. Konuyla ilgili gelişmeler için AFAD ve Kandilli'den gelecek açıklamalar bekleniyor.
Düzce'de, saat 15.40'ta gerçekleşen 5,0 büyüklüğünde depremin ardından Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine ulaşan herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır.— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) November 17, 2021
Gelişmelere göre kamuoyu, Valiliğimiz tarafından bilgilendirilecektir.
Düzcemize ve hemşehrilerimize geçmiş olsun.
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2021.11.17 15:57:19 40.8063 31.0220 4.0 -.- 4.4 4.1 ICMELER-GOLYAKA (DUZCE) İlksel 2021.11.17 15:40:15 40.8363 31.0225 7.9 -.- 5.2 -.- YAYAKBASI-(DUZCE) REVIZE01 (2021.11.17 15:40:16) 2021.11.17 13:03:02 39.9220 28.7375 0.0 -.- 1.9 -.- LETAFET-ORHANELI (BURSA) İlksel 2021.11.17 12:47:16 40.6913 30.4632 5.0 -.- 2.9 -.- KAYALARMEMDUHIYE-ERENLER (SAKARYA) İlksel 2021.11.17 11:58:09 37.1595 37.2128 0.0 -.- 1.7 -.- YESILCE-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel 2021.11.17 06:43:42 37.0537 35.9903 9.4 -.- 1.6 -.- KUZUCAK-CEYHAN (ADANA) İlksel 2021.11.17 04:59:23 36.1333 29.5915 5.0 -.- 1.7 -.- KAS (ANTALYA) İlksel 2021.11.17 04:01:49 36.5178 27.2792 5.0 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.11.17 03:39:21 38.4337 38.7905 6.0 -.- 2.1 -.- HABIPUSAGI-BASKIL (ELAZIG) İlksel 2021.11.17 02:19:50 38.2110 30.5588 29.9 -.- 1.3 -.- BASKOY-SENIRKENT (ISPARTA) İlksel 2021.11.17 01:40:39 38.5773 31.6618 5.4 -.- 1.8 -.- MEVLUTLU-TUZLUKCU (KONYA) İlksel 2021.11.17 01:19:36 35.8067 28.3317 7.3 -.- 1.2 -.- AKDENIZ İlksel 2021.11.17 01:11:23 35.7885 28.8518 10.4 -.- 1.4 -.- AKDENIZ İlksel 2021.11.17 00:31:11 40.6287 27.7913 8.9 -.- 1.7 -.- ASMALI-MARMARA (BALIKESIR) İlksel 2021.11.16 23:40:37 39.3980 27.7123 8.6 -.- 1.4 -.- YUKARIDANISMENT-SAVASTEPE (BALIKESIR) İlksel 2021.11.16 23:25:50 39.3902 25.8838 3.4 -.- 2.0 -.- BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel 2021.11.16 23:23:30 39.6872 28.4258 13.5 -.- 2.1 -.- ERICEK-DURSUNBEY (BALIKESIR) İlksel 2021.11.16 23:14:56 38.4403 38.7788 9.4 -.- 1.6 -.- HABIPUSAGI-BASKIL (ELAZIG) İlksel 2021.11.16 23:01:39 38.4193 38.7612 2.3 -.- 1.1 -.- KALE (MALATYA) İlksel 2021.11.16 22:33:12 36.1600 29.7080 2.5 -.- 1.1 -.- BAYINDIR-KAS (ANTALYA) İlksel 2021.11.16 22:28:17 41.1148 44.2373 5.0 -.- 2.6 -.- ERMENISTAN-GURCISTAN SINIR BOLGESI İlksel 2021.11.16 21:43:33 41.1200 44.2333 5.0 -.- 2.7 -.- ERMENISTAN-GURCISTAN SINIR BOLGESI İlksel 2021.11.16 20:37:26 37.8493 27.5775 14.7 -.- 1.3 -.- MURSALLI-GERMENCIK (AYDIN) İlksel 2021.11.16 19:40:07 38.5793 31.6278 5.5 -.- 2.5 -.- MEVLUTLU-TUZLUKCU (KONYA) İlksel 2021.11.16 18:35:51 39.2492 33.3728 8.6 -.- 1.1 -.- KUCUKDAMLACIK-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA) İlksel 2021.11.16 16:59:09 40.1682 36.5248 11.4 -.- 2.0 -.- TEKNELI-(TOKAT) İlksel 2021.11.16 16:45:23 39.0290 42.0922 5.4 -.- 1.7 -.- ESENLIK-BULANIK (MUS) İlksel 2021.11.16 16:44:13 38.9472 42.0295 17.2 -.- 1.9 -.- MOLLAKENT-BULANIK (MUS) İlksel