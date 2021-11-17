Video Haber Son dakika: Düzce'de şiddetli deprem! İstanbul ve çevresinde de hissedildi
Son dakika: Düzce'de şiddetli deprem! İstanbul ve çevresinde de hissedildi

Son dakika: Düzce'de şiddetli deprem! İstanbul ve çevresinde de hissedildi

17.11.2021 | 16:03

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Son dakika haberine göre geçtiğimiz dakikalarda Düzce'de deprem meydana geldi. Depremin şiddeti 5 olarak belirlendi. Şiddetli deprem İstanbul ve çevresinden de hissedildi.

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