ATV’de Kuruluş Osman 71.son bölüm tamamı full hemen izle! Kuruluş Osman son bölüm izle!

Kuruluş Osman son bölüm izle! Başrollerinde Burak Özçivit'in yer aldığı dizide bu hafta; Suikastçı Julia'nın Gonca Hatun'u şehit etmesi ise Boran Alp başta herkesin yüreğine ateş düşürür. Öte yandan yapımı Tv ekranlarından değil de internet aracılığı ile takip etmek isteyen vatandaşlar Kuruluş Osman 71. bölüm Atv canlı izle araştırmasına çıktı. İşte Kuruluş Osman son bölüm Atv canlı izle ekranı ve dizide yaşanan gelişmelerin detayları…
ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi bu akşam izleyenleri ile buluşuyor. Çarşamba akşamları yayınlanan dizi her hafta zirvedeki başarısını koruyor. Kuruluş Osman canlı izle linki aşağıda yer alırken son bölüm izle linki aşağıda yer alıyor.
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KAYI OBASI'NA AĞIR DARBE
Osman Bey'in Nikea'da zehirlenmesi ve eş zamanlı olarak Kayı Obası'na düzenlenen saldırı, Kayıların ciddi bir darbe almasına yol açar. Nikola'nın zehirli tuzağını zekice bir hamleyle bertaraf eden Osman Bey, saldırının hesabını sormak için önce Tekfur Rogatus'un karşısına dikilir!
OSMAN BEY VE TURGUT BEY KARŞI KARŞIYA
Suikastçı Julia'nın Gonca Hatun'u şehit etmesi ise Boran Alp başta herkesin yüreğine ateş düşürür. Osman Bey ve Kayı Obası'na karşı düzenledikleri saldırılarla güvenleri artan tekfurlar, eğitim gören Kayı çocuklarını kaçırarak Söğüt'ü hedefine koyar. Osman Bey ise bütün bu olanlara karşı hamlesini sabırla hazırlarken karşısında Turgut Bey'i bulur.
OSMAN BEY FAİLLERİ BULABİLECEK Mİ?
Osman Bey, Nikea'daki zehirli tuzaktan nasıl kurtulacak? Obaya düzenlenen saldırıya hazırlıksız yakalanan Kayılar ölümcül suikastı nasıl savuşturacak? Bala Hatun, Orhan'ı koruyabilecek mi? Osman Bey Kayı Obası ve Nikea saldırılarının faillerini bulabilecek mi? Gonca Hatun'un ölümü Boran Alp'i nasıl etkileyecek? Tekfurlar Söğüt'ü ele geçirmek için nasıl bir tuzak kuracak? Osman Bey tekfurların kaçırdığı öğrencileri geri almak için ne yapacak?