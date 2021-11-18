Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 17 Kasım 2021 Milli Piyango Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgula ekranı
Giriş Tarihi: 18.11.2021 08:25 Son Güncelleme: 18.11.2021 08:25

Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 17 Kasım 2021 Milli Piyango Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgula ekranı

Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 17 Kasım 2021 Milli Piyango Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgula ekranı

Şans oyunu severler Sayısal Loto sonuçları ile kazandıran numaraları araştırıyor. Milli Piyango tarafından son dakika haberi olarak çekiliş sonuçları duyuruldu. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans ortaklığında bugün (17 Kasım 2021 Çarşamba) yapılacak canlı çekiliş için kupon dolduranlar Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt arıyor. Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 17 Kasım 2021 Milli Piyango Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgula ekranı ve tüm detaylar…

Sayısal Loto sonuçları ile ilgili sorgulamalar an itibariyle başladı. Haftanın belirli günlerinde gerçekleştirilen çekiliş sonuçları ile ilgili olarak Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak sorusuna yanıt aranıyor. Çekiliş saat 21.30'da canlı ve noter huzurunda yapılıyor ve sonuçlar kısa süre içerisinde açıklanıyor. Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 17 Kasım 2021 Milli Piyango Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgula ekranı

SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? MİLLİ PİYANGO ONLİNE BİLET SORGULAMA EKRANI

Sayısal Loto büyük ikramiye ödüllü çekilişi bu akşam yapıldı. Sayısal Loto çekilişi, 17 Kasım 2021 Çarşamba günü saat 21.30'da gerçekleştirildi ve sonuçlar açıklandı.Açıklanan Sayısal Loto sonuçlara göre 6 bilen çıkmadı ve 90.475.790,00 TL büyük ikramiye devretti.

17 Kasım Sayısal Loto sonuçları kazandıran numaralar; 53, 56, 61,65, 71,81+ joker 16+ süperstar55

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EN SON YAPILAN ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NASILDI?

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI 15 KASIM 2021: 13 - 15 - 43 - 51 - 71 - 88 + 50 (JOKER) + 84 (SÜPERSTAR)

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı olarak çekilen 6 sayıdan sonra 1 sayı çekilir. Bu sayı kenara koyulur ve bir sonraki çekilişe dahil edilmez.

Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

Birinci kategori olan "6 bilen", kazanan kombinasyonun 6 rakamının tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

İkinci kategori olan "5+1 bilen", kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ve 6'ıncı rakamın "Joker" rakamına eşit olduğu kombinasyonlardır.

Üçüncü kategori olan "5 bilen", kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ancak 6'ıncı rakamın "Joker" rakamından farklı olduğu kombinasyonlardır.

Dördüncü kategori olan "4 bilen", kazanan kombinasyonun 4 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.

Beşinci kategori olan "3 bilen", kazanan kombinasyonun 3 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Altıncı kategori olan "2 bilen", kazanan kombinasyonun 2 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Kuponları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsin.

18 yaşından büyük olan herkes Çılgın Sayısal Loto oynayabilir.

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Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 17 Kasım 2021 Milli Piyango Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgula ekranı
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