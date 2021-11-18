Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Avrupa devleri derbiye geliyor! Diego Simeone ve Antonio Conte...
Giriş Tarihi: 18.11.2021 08:03 Son Güncelleme: 18.11.2021 08:04

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Avrupa devleri derbiye geliyor! Diego Simeone ve Antonio Conte...

Son dakika: Avrupa devleri Galatasaray - Fenerbahçe derbisine geliyor! Diego Simeone ve Antonio Conte...

Fenerbahçe'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Sarı lacivertlilerde Ali Koç yönetimi Vitor Pereira'ya güveniyor. Portekizli teknik adamın Galatasaray derbisinde 3-5-2 sistemiyle mi 4-3-2-1 sistemiyle mi sahaya çıkacağı henüz belli değil. Sarı lacivertliler, 7 yıldır Galatasaray'a deplasmanda maç kaybetmiyor. Son dakika bilgisine göre Fenerbahçe'nin iki yıldızını Galatasaray derbisinde dünyanın en önde gelen kulüpleri izleyecek.

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Sezona çok iyi başlayan ama peş peşe aldığı mağlubiyetlerle kötü bir sürece giren Fenerbahçe, Galatasaray derbisinde sahadan galibiyetle ayrılarak kötü gidişe dur demek istiyor. Bir yandan devre arası transfer dönemi için golcü ve sol kanat arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin iki yıldızı için dev takımlar kapıda!

Son dakika: Avrupa devleri Galatasaray - Fenerbahçe derbisine geliyor! Diego Simeone ve Antonio Conte...

SON DAKİKA: FENERBAHÇE - GALATASARAY DERBİSİNDE ONLARI İZLEYECEKLER!

Son dakika haberine göre Pazar akşamı Nef Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe maçında birçok Avrupa devinden scout İstanbul'a konuk olacak.

Son dakika: Avrupa devleri Galatasaray - Fenerbahçe derbisine geliyor! Diego Simeone ve Antonio Conte...

Fenerbahçe, Avrupa devlerinin yoğun talebinden bunalmış durumda. Sarı lacivertli ekibin savunmasının sigortaları Kim Min Jae ile Attila Szalai'ye yönelik teklifler her gün biraz daha fazla kafa karıştırıyor.

Son dakika: Avrupa devleri Galatasaray - Fenerbahçe derbisine geliyor! Diego Simeone ve Antonio Conte...

Fenerbahçe'deki başarılı performanslarını millî forma altında da sürdüren iki lejyonerin piyasası ve talipleri artıyor.

Son dakika: Avrupa devleri Galatasaray - Fenerbahçe derbisine geliyor! Diego Simeone ve Antonio Conte...

Kim ile Szalai'yi devre arasında Fenerbahçe'de koparmak isteyen İngiliz ve İspanyol kulüpleri ciddiyetlerini Galatasaray maçına çıkarma yaparak gösterecek. Derbide scout'lar tribünde olacak.

Son dakika: Avrupa devleri Galatasaray - Fenerbahçe derbisine geliyor! Diego Simeone ve Antonio Conte...

ATLETİCO MADRİD, CHELSEA VE TOTTENHAM...

Fenerbahçe'deki başarılı performanslarını millî forma altında da sürdüren iki lejyonerin piyasası ve talipleri artıyor.

Son dakika: Avrupa devleri Galatasaray - Fenerbahçe derbisine geliyor! Diego Simeone ve Antonio Conte...

Kim ile Szalai'yi devre arasında Fenerbahçe'de koparmak isteyen İngiliz ve İspanyol kulüpleri ciddiyetlerini Galatasaray maçına çıkarma yaparak gösterecek. Derbide scout'lar tribünde olacak.

Son dakika: Avrupa devleri Galatasaray - Fenerbahçe derbisine geliyor! Diego Simeone ve Antonio Conte...

Fenerbahçe, şampiyonluk yolunda kritik öneme sahip iki oyuncuyu elden çıkarmak istemiyor. Ancak tekliflerin 20 milyon avroyu aşması hâlinde transferlerin gerçekleşmesi bekleniyor.

Son dakika: Avrupa devleri Galatasaray - Fenerbahçe derbisine geliyor! Diego Simeone ve Antonio Conte...

İngiliz medyasına göre Chelsea, Szalai için 23 milyon avroyu gözden çıkardı, Tottenham da Kim için mutlu sona yakın. (Kaynak: Türkiye)

Son dakika: Avrupa devleri Galatasaray - Fenerbahçe derbisine geliyor! Diego Simeone ve Antonio Conte...

FENERBAHÇE'DE LUİZ GUSTAVO SÜRPRİZİ!

Fenerbahçe, derbi hazırlıklarını dün sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı-lacivertlilerde günün en sevindirici haberi, Luiz Gustavo'nun bireysel çalışmalara start vermesiydi.

Son dakika: Avrupa devleri Galatasaray - Fenerbahçe derbisine geliyor! Diego Simeone ve Antonio Conte...

Tecrübeli ön libero saha çalışmalarıyla sakatlık sonrası kontrollü antrenmanlara başlayarak derbi öncesi teknik heyeti mutlu etti.

Son dakika: Avrupa devleri Galatasaray - Fenerbahçe derbisine geliyor! Diego Simeone ve Antonio Conte...

Buna rağmen Pereira ve kurmayları, maça Gustavo ile başlamanın hem takım hem kendisi için riskli olduğu görüşünde. Her şey yolunda giderse 34 yaşındaki Brezilyalı, G.Saray maçında kulübede olup oyuna sonradan girebilecek. Bu da teknik heyetin alternatiflerini artırmış olacak.

Son dakika: Avrupa devleri Galatasaray - Fenerbahçe derbisine geliyor! Diego Simeone ve Antonio Conte...

Fenerbahçe'nin yükselen yıldızı Ferdi Kadıoğlu, sarı-lacivertli formayla en iyi sezonunu yaşıyor.

Süper Lig'de 11, Avrupa'da 6 olmak üzere bu sezon toplam 17 resmi maça ilk 11'de başlayan 22 yaşındaki oyuncu, takımın en fazla forma giyen ismi konumunda...

Son dakika: Avrupa devleri Galatasaray - Fenerbahçe derbisine geliyor! Diego Simeone ve Antonio Conte...

Ferdi'nin sözleşmesi de bu sezon sonunda bitecek. Oyuncunun kariyerini mart ayında vereceği kararlar çok etkileyecek.

Ferdi şu anda Kanada, Hollanda ve Türkiye A Milli Takımlarını seçme hakkına sahip. Ancak kararını henüz vermedi.

Son dakika: Avrupa devleri Galatasaray - Fenerbahçe derbisine geliyor! Diego Simeone ve Antonio Conte...
Ferdi'nin mart ayındaki aday kadro açıklamasından önce milli takım kararını yetkililere bildireceği gelen bilgiler arasında... Bu karar Ferdi'nin kulüp kariyerini de etkileyecek. Genç oyuncu eğer Türk Milli Takımı'nı seçmezse yabancı statüsüne geçecek.
Fenerbahçe her iki ihtimalde de oyuncuyu elinde tutmak istiyor. Sarı-lacivertlilerin A Milli Takım tercihinin belli olmasının ardından Ferdi'ye 5 yıllık sözleşme önereceği ifade edildi.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Avrupa devleri derbiye geliyor! Diego Simeone ve Antonio Conte...
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