Konyaspor’dan Ibrahim Sehic ve Amar Rahmanovic’e yeni sözleşme!

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Bosna Hersek Milli Takımı'nda da top koşturan oyuncular Ibrahim Sehic ile Amar Rahmanovic'in, 2022-2023 sezonu sonuna kadar yeşil-beyazlı formayı terletmeye devam edecekleri duyuruldu.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Ibrahim Sehic, "Yeni kontrat imzaladığım için çok mutluyum. Bir sezon daha Konyaspor'da kalacağım. Bu büyük takım ve güzel taraftarlar için elimden geleni yapacağım. Hedefimize gelecek olursak, sezon sonunda en yukarılara tutunmak istiyoruz. Mümkün olursa Avrupa'ya gitmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.