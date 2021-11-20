Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray Fenerbahçe derbi maçı hangi kanalda? Süper Lig Galatasaray Fenerbahçe maçı saat kaçta, ne zaman? GS FB derbisi canlı yayın
Giriş Tarihi: 21.11.2021 00:57 Son Güncelleme: 21.11.2021 00:57

Galatasaray Fenerbahçe derbi maçı hangi kanalda? Süper Lig Galatasaray Fenerbahçe maçı saat kaçta, ne zaman? GS FB derbisi canlı yayın

Galatasaray Fenerbahçe derbi maçı hangi kanalda? Süper Lig Galatasaray Fenerbahçe maçı saat kaçta, ne zaman? GS FB derbisi canlı yayın

2021-2022 Süper Lig sezonu 13. Haftasında derbi ateş yanacak. Galatasaray ezeli rakibi Fenerbahçe’yi derbi maçında evinde konuk edecek. UEFA Avrupa Ligi’nde başarılı gidişini lige de yansıtmak isteyen sarı-kırmızılılar sahasında hata yapmamak ve ezeli rakibini mağlup etmek isterken, Vitor Pereira ve öğrencileri deplasmandan galibiyetle dönmek, hanesine 3 puan yazdırmak istiyor. Öte yandan zorlu karşılaşmayı izlemek ve heyecanlı anlara tanık olmak isteyenler Galatasaray Fenerbahçe derbi maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? sorularına cevap aramaya devam ediyor. Galatasaray Fenerbahçe derbi maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

Galatasaray Fenerbahçe derbi maçı için geri sayım sürüyor. Ezeli rakipler bir kez daha derbi mücadelesinde kozlarını paylaşacak. 21 puanla 6. sırada bulunan sarı-kırmızılılar evinde oynayacağı mücadelede 3 puanı hanesine yazdırmak isterken son 5 maçta tek galibiyeti bulunan sarı-lacivertliler 8. sırada yer alıyor. Diğer yandan mücadeleyi seyretmek isteyen futbolseverler Galatasaray Fenerbahçe derbi maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? soruları üzerinden bilgi sahibi olmaya çalışıyor.

GALATASARAY FENERBAHÇE DERBİ MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Galatasaray - Fenerbahçe maçı canlı yayın kanalı bilgileri ve muhtemel 11'ler şöyle;

  • Süper Lig 13. Hafta Galatasaray - Fenerbahçe derbi karşılaşması 21 Kasım 2021 Pazar günü saat 19:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalı ekranlarında yayınlanacak.


GALATASARAY DERBİNİN İLK YARISINDA SKORU ALMA HEDEFİNDE

Süper Lig'in 13'üncü haftasında bugün Fenerbahçe ile karşılaşacak Galatasaray'da hazırlıklar tamamlandı. Mutlak galibiyet parolasıyla mücadeleye hazırlanan sarı-kırmızılılarda, milli takımlarından dönen Fernando Muslera, DeAndre Yedlin ve Christian Luyindama da dün ilk kez takımla birlikte çalıştı. Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, taraftarın da desteğiyle takımı karşılaşmaya baskılı başlatmak istiyor. Yaklaşık iki haftadır yardımcılarıyla beraber derbinin şifreleri üzerinde çalışma yapan tecrübeli teknik adam ilk yarıdan maçı koparma hedefinde.


BİLETLER TÜKENDİ

Galatasaray'da satışa çıkan derbi biletlerin tamamı tükendi. Bu sezon ilk defa yüzde yüz kapasiteyle oynanacak derbi özelliğini de taşıyan mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

BOEY YOK

Galatasaray'da sakatlıkları devam eden Sacha Boey, zorlu derbide forma giyemeyecek. Ağır bir sakatlıktan çıkan kaptan Arda Turan da bireysel çalışmalarını sürdürürken bir an önce yeniden takıma katkı vermeyi hedefliyor.

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HALİL VE MOHAMED ÖNE ÇIKIYOR

Galatasaray'da en çok merak edilen ileri uçta görev yapacağı. Mohamed, Diagne ve Halil üçlüsünden hangisinin ya da hangi ikilinin ilk 11'de görev yapacağı merak edilirken Mostafa ile Halil bir adım daha öne çıkıyor.

BERKAN'A DURMAK YOK EMRİ

Galatasaray orta sahanın dinamosu Berkan Kutlu'dan bir an bile durmaması isteniyor. Fenerbahçe'ye oyunun hiçbir anında merkezi teslim etmek istemeyen sarı-kırmızılılarda milli futbolcuya büyük iş düşecek.



KEREM'İN HAYALLERİ...

Bu sezon müthiş bir grafik çizen Kerem Aktürkoğlu'nun bir hayali de Fenerbahçe derbisinde gol atmak. Sarı-kırmızılı takımın parlayan ismi müthiş performansını derbi golüyle süslemek istiyor.

MUHTEMEL 11

Galatasaray'ın derbiye; Muslera; Yedlin, Marcao, Nelson, van Anholt, Berkan, Cıcaldau, Feghoulı, Halil; Kerem ve Mohamed 11'i ile çıkması bekleniyor

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Galatasaray Fenerbahçe derbi maçı hangi kanalda? Süper Lig Galatasaray Fenerbahçe maçı saat kaçta, ne zaman? GS FB derbisi canlı yayın
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