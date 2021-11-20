Galatasaray Fenerbahçe derbi maçı hangi kanalda? Süper Lig Galatasaray Fenerbahçe maçı saat kaçta, ne zaman? GS FB derbisi canlı yayın





HALİL VE MOHAMED ÖNE ÇIKIYOR

Galatasaray'da en çok merak edilen ileri uçta görev yapacağı. Mohamed, Diagne ve Halil üçlüsünden hangisinin ya da hangi ikilinin ilk 11'de görev yapacağı merak edilirken Mostafa ile Halil bir adım daha öne çıkıyor.



BERKAN'A DURMAK YOK EMRİ

Galatasaray orta sahanın dinamosu Berkan Kutlu'dan bir an bile durmaması isteniyor. Fenerbahçe'ye oyunun hiçbir anında merkezi teslim etmek istemeyen sarı-kırmızılılarda milli futbolcuya büyük iş düşecek.