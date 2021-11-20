Günlük burç yorumları: (20 Kasım 2021 Cumartesi) Ay tutulması sonrası burçları neler bekliyor? Uzman Astrolog Zeynep Turan duyurdu!

Koç: Ertelediğin sağlık konuları ön plana çıkıyor. Her ne olursa olsun rutin kontrollerini daha fazla aksatmak istemeyeceksin. Gününü evden uzakta geçirmek isteyebilirsin.

Boğa: Gün içerisinde memnuniyetsizlik yaşadığını konuşmalarına ve tavırlarına yansıtabilirsin. Gerginliğini, insanlara yaptığın sert eleştirilerle dışa vurmamaya özen göstermelisin.

İkizler: Seni olumsuzluğa sürükleyecek, kötü hissettirecek tüm insanlardan ve gelişmelerden kendini uzak tutuyorsun. İstikrarı elden kaçırdığın ilişkinde daha toparlayıcısın.

Yengeç: Başarılı olduğun konularda övgü almak sana kendini iyi hissettirecek. Alım satım konularında daha aktif bir görüntü içerisinde olacaksın.

Aslan: Dün sabit burçta gerçekleşen Ay tutulmasının etkileri devam ediyor. Rahatsızlık duyduğun konuları dile getirmekten çekinmeyeceksin. Finansal anlamda elini güçlendirmek için ek gelir araştırabilirsin.

Başak: Dün toprak burcunda gerçekleşen Ay tutulması, hukuksal konulardaki beklentilerine yanıt verebilir. Sonucun istediğin gibi olması, derin bir nefes almanı sağlayacak.

Terazi: Gün içerisinde duygusal tarafının ağır basabilir. Düşüncelerinle etrafındakiler üzerinde etki bırakabileceğin bir gündesin. Birden fazla konuyu mercek altına almak ve detaylar arasında kaybolmalar yaşayabilirsin.

Akrep: Yardımsever tavrın öne çıkıyor. Dün toprak burcunda gerçekleşen Ay tutulması, bugün güzel haberler duymanı sağlayabilir. Beslenme düzeninde değişiklik yapmak için farklı mutfak lezzetlerini deneyimleyebilirsin.

Yay: Gündemini belirleyen en temel konu ikili ilişkiler. Zamanını sevdiğin insanlara ayırmak isteyeceksin. Ay tutulmasının etkileri devam ediyor. Artan vücut ağrılarının önüne geçmek için spora başlayabilirsin.

Oğlak: Dün toprak burcunda gerçekleşen Dolunay'ın etkilerini hissedeceksin. Kariyer hayatınla ilgili gelişmeler olabilir. Cesur kararlar almaktan çekinmeyeceksin.

Kova: Ay tutulması dün gerçekleşmiş olsa da etkileri devam ediyor. Eğer çalışmayan bir Kova burcuysan, yakın bir arkadaşının referansı, senin için yeni bir işin kapını aralayabilir. Aşk hayatın beklemediğin bir anda renklenebilir.

Balık: Olgun bir kişi olmanın bilinciyle hareket ediyorsun. Dün toprak burcunda meydana gelen Parçalı Ay tutulması, şaşırmana neden olacak haberler almana sebep olabilir. Sağlığın ile ilgili ihmal ettiğin konular gündemini meşgul edebilir.