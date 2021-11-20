Günlük burç yorumları: (20 Kasım 2021 Cumartesi) Ay tutulması sonrası burçları neler bekliyor? Uzman Astrolog Zeynep Turan duyurdu!

Uzman Astrolog Zeynep Turan yayımladığı günlük burç yorumları ile gündemdeki yerini aldı. Aşk, Aile, Para, kariyer ve sağlık konularında burçları bugün neler beklediğini tek tek yazısında yer veren uzman isim, geçtiğimiz günkü ay tutulmasının etkilerini de paylaştı. Bu noktada binlerce kişi 20 Kasım koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık günlük burç yorumları araştırmasına çıktı. İşte astroloji tutkunlarını yakından ilgilendiren ay tutulmasının burçlar üzerindeki etkileri ve günlük burç yorumları…
BOĞA BURCUNDAKİ TUTULMA BURÇLARI NASIL ETKİLEYECEK?
Koç Burcuna Etkisi
2021 yılını sizi niçin özetleyecek olursak; ''güçlü'' kelimesi bu tanıma uygun olacaktır. Yıl boyunca karşılaştığınız sorumluluklara karşı sorumluluklar almak durumunda kaldınız. Ekonomik olarak yorgun ve kafanız dolu hissediyor olabilirsiniz. Toprak burcunda gerçekleşecek tutulma güven evinizi yakından ilgilendiriyor.
• Aile ile kafa kafaya verip uzun soluklu planlar yapmanız gerekecek.
• Eğer evli bir Koç burcuysanız; eşinizin ailesi ile yaşadığınız problemler sakinleşecek.
Tavsiyem; Aralığın başına kadar verdiğiniz kararı bir kez daha gözden geçirmeniz.
Boğa Burcuna Etkisi
Sevgili Boğa burçları tutulmanın ev sahibisiniz. Parçalı Ay tutulması; yılın başında şok olduğunuz, yorulduğunuz sorunları toparlayabileceğinizi işaret ediyor. Yani Ay burcunuzda tutulurken size de desteğini esirgemeyecek.
• Yatırım ve fırsatlar ayağınıza gelecek.
• Daha tutumlu olacak ve maddi gücünüzü doğru kullanacaksınız
Tavsiyem; Geri çekilin ve izleyin
İkizler Burcuna Etkisi
Gökyüzünde parçalı bir Ay tutulması mevcut yılın başından bu yana ilişkilerde bir sağa bir sola savruldunuz. İster evli olun ister ilişkiniz olsun, emin olamadığınız bir duygu sarmalından geçtiniz. Kararsızlıklarınız son bulacak ve net kararlar alabileceksiniz.
• Boşanmayı düşünen, evliliğinde sorun yaşayan bir İkizler burcuysanız tutulma size tavırlarınız konusunda yardımcı olacak.
• İhmalkarlığına uğradığınız arkadaşınız ile sorunlarınız konuşacaksınız.
Tavsiyem; Karar vermekten korkmayın
Yengeç Burcuna Etkisi
Sevgili Yengeç burçları toprak burcunda gerçekleşecek tutulma; duygularınızı değiştirecek. Yönetici gezegeninizin ay olması ve Ay'da tutulma yaşanması iç Dünyanızı ortaya çıkaracak. Geçmişten gelen küslükleri, sıkıntıları tekrar gündeminize alacaksınız.
• İş arayan bir Yengeç burcuysanız eski iş yerinizden teklif alabilirsiniz.
• Çocuğu olan bir Yengeç burcuysanız evladınızın tutulmayla hareketliliği artabilir.
Tavsiyem; İnsanlar arasındaki küslüklere ara bulucu olmaya çalışın derim.
Aslan Burcuna Etkisi
Sevgili Aslan burçları toprak burcunda gerçekleşecek parçalı Ay tutulması; sizi destekliyor. Özellikle yılın başından bu yana çok emek verdim, aralıksız çalıştım dediğiniz bir süreç varsa mutluluğa ereceksiniz.
• Çalışan bir Aslan burcuysanız pozisyonunuzda daha iyi yerlere gelebilirsiniz.
• Eğitim gören bir Aslan burcuysanız elde ettiğiniz başarı sizi mutlu edecek türden olacak.
Tavsiyem; Sorumluluk üstlenmekten korkmayın tutulma size hitap ediyor!
Başak Burcuna Etkisi
Sevgili Başak burçları Zodyak'ın 6. burcusunuz. Toprak burucunda gerçekleşecek tutulma sizi yakından ilgilendiriyor. Son iki yıldır sahiplenme sevdiklerinizi koruma iç güdünüzün verdiği tedirginlik biraz daha yavaşlayacak.
• Bireysel hayatınıza daha çok önem vermeye başlayacaksınız.
• Kilonuza veya görünüşünüze kafanız takılabilir.
Tavsiyem; Spora başlayabilir ya da diyete girebilirsiniz.
Diğer 6 burç yarın…
Koç: Ertelediğin sağlık konuları ön plana çıkıyor. Her ne olursa olsun rutin kontrollerini daha fazla aksatmak istemeyeceksin. Gününü evden uzakta geçirmek isteyebilirsin.
Boğa: Gün içerisinde memnuniyetsizlik yaşadığını konuşmalarına ve tavırlarına yansıtabilirsin. Gerginliğini, insanlara yaptığın sert eleştirilerle dışa vurmamaya özen göstermelisin.
İkizler: Seni olumsuzluğa sürükleyecek, kötü hissettirecek tüm insanlardan ve gelişmelerden kendini uzak tutuyorsun. İstikrarı elden kaçırdığın ilişkinde daha toparlayıcısın.
Yengeç: Başarılı olduğun konularda övgü almak sana kendini iyi hissettirecek. Alım satım konularında daha aktif bir görüntü içerisinde olacaksın.
Aslan: Dün sabit burçta gerçekleşen Ay tutulmasının etkileri devam ediyor. Rahatsızlık duyduğun konuları dile getirmekten çekinmeyeceksin. Finansal anlamda elini güçlendirmek için ek gelir araştırabilirsin.
Başak: Dün toprak burcunda gerçekleşen Ay tutulması, hukuksal konulardaki beklentilerine yanıt verebilir. Sonucun istediğin gibi olması, derin bir nefes almanı sağlayacak.
Terazi: Gün içerisinde duygusal tarafının ağır basabilir. Düşüncelerinle etrafındakiler üzerinde etki bırakabileceğin bir gündesin. Birden fazla konuyu mercek altına almak ve detaylar arasında kaybolmalar yaşayabilirsin.
Akrep: Yardımsever tavrın öne çıkıyor. Dün toprak burcunda gerçekleşen Ay tutulması, bugün güzel haberler duymanı sağlayabilir. Beslenme düzeninde değişiklik yapmak için farklı mutfak lezzetlerini deneyimleyebilirsin.
Yay: Gündemini belirleyen en temel konu ikili ilişkiler. Zamanını sevdiğin insanlara ayırmak isteyeceksin. Ay tutulmasının etkileri devam ediyor. Artan vücut ağrılarının önüne geçmek için spora başlayabilirsin.
Oğlak: Dün toprak burcunda gerçekleşen Dolunay'ın etkilerini hissedeceksin. Kariyer hayatınla ilgili gelişmeler olabilir. Cesur kararlar almaktan çekinmeyeceksin.
Kova: Ay tutulması dün gerçekleşmiş olsa da etkileri devam ediyor. Eğer çalışmayan bir Kova burcuysan, yakın bir arkadaşının referansı, senin için yeni bir işin kapını aralayabilir. Aşk hayatın beklemediğin bir anda renklenebilir.
Balık: Olgun bir kişi olmanın bilinciyle hareket ediyorsun. Dün toprak burcunda meydana gelen Parçalı Ay tutulması, şaşırmana neden olacak haberler almana sebep olabilir. Sağlığın ile ilgili ihmal ettiğin konular gündemini meşgul edebilir.