SON DAKİKA! Akdeniz’de korkutan deprem! Antalya ve çevre illerde de hissedildi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Akdeniz Antalya Körfezi açıklarında saat 23.35'de 4.0 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 37.58 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem ülkemizde Antalya ve çevre illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı.

SON DAKİKA - AKDENİZ'DE 4.0 ŞİDDETİNDE DEPREM!

Akdeniz, Antalya Körfezi açıklarında meydana gelen son dakika deprem olayına ilişkin detaylar şöyle;