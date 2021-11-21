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Giriş Tarihi: 21.11.2021 23:51 Son Güncelleme: 21.11.2021 23:51

SON DAKİKA! Akdeniz'de korkutan deprem! Antalya ve çevre illerde de hissedildi

SON DAKİKA! Akdeniz’de korkutan deprem! Antalya ve çevre illerde de hissedildi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre Akdeniz Antalya Körfezi’nde 4.0 şiddetinde korkutan bir deprem meydana geldi. Sarsıntılar Antalya ve çevre illerimizde de hissedildi. Girit Adası açıklarında meydana gelen son dakika depreminin ardından vatandaşlar panik yaşadı. İşte son dakika deprem haberinin detayları…

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Akdeniz Antalya Körfezi açıklarında saat 23.35'de 4.0 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 37.58 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem ülkemizde Antalya ve çevre illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı.

SON DAKİKA - AKDENİZ'DE 4.0 ŞİDDETİNDE DEPREM!

Akdeniz, Antalya Körfezi açıklarında meydana gelen son dakika deprem olayına ilişkin detaylar şöyle;

KANDİLLİ RASATHANESİ VERİLERİ

AFAD VERİLERİ

DEPREMİN KONUMU


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SON DAKİKA! Akdeniz'de korkutan deprem! Antalya ve çevre illerde de hissedildi
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