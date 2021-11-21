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Giriş Tarihi: 21.11.2021 23:25 Son Güncelleme: 21.11.2021 23:34

Son dakika: Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim ve Vitor Pereira'ya şok sözler! "Artislik yaptılar..."

Son dakika: Erman Toroğlu’ndan Fatih Terim ve Vitor Pereira’ya şok sözler! Artislik yaptılar...

Son dakika Galatasaray ve Fenerbahçe haberleri... Süper Lig'in 13. haftasında dev derbide Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'ı 90+4'de Miguel Crespo'nun attığı golle 2-1 mağlup etti. Olaylı geçen derbinin ardından A Spor yorumcusu ve SABAH yazarı Erman Toroğlu, karşılaşmanın tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi.

Son dakika haberi... Süper Lig'in 13. haftasında dev derbide Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'ı 90+4'de Miguel Crespo'nun attığı golle 2-1 mağlup etti. Fenerbahçe'nin ilk golünü Mesut Özil atarken Galatasaray'ın golünü ise Kerem Aktürkoğlu kaydetti.

Fenerbahçe'de 83'te Marcel Tisserand ile 90+6'da Fenerbahçe'nin golünden sonra Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Olaylı geçen derbinin ardından A Spor yorumcusu ve SABAH yazarı Erman Toroğlu, karşılaşmanın tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi.

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"TERİM VE PEREİRA'NIN YAPTIĞI ARTİSLİK"

Devre arasında iki teknik adamın gördüğü sarı kartlarla ilgili konuşan Toroğlu "Fatih Terim'in de yaptığı artistlik, Pereira'nın da yaptığı artistlik. Sahanın içinde topa müdahale etti Fatih Terim. İşi uzatsaydı kırmızı görürdü. Pereira, "Ben de buradayım" dedi, o da gördü " dedi.

"Bugün bundan evvelki Fenerbahçe ve sonraki Fenerbahçe olarak değişecek. Mesut Özil ve birkaç arkadaşının baskısıyla bir Fenerbahçe çıktı."

"PEREİRA'NIN FENERBAHÇE'Sİ YOKTU"

"Pereira'da kimseyi yemesin, Pereira'nın Fenerbahçe'si yok. Teknik adamı değil sistemi değiştirelim dediler."

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"Çünkü teknik adam değiştirince bu sefer iş yönetime ve Ali Koç'a gidecekti. Bence doğru yaptılar."

"Bundan sonra da Fenerbahçe böyle oynayacaktır. Artık o kesin. Pereira ile falan mücadele edemezsin. Elindeki imkan neyse onu yaparsın, sana yoksa bunu yaptırırlar."

"Maçı VAR idare ediyor. Fatih Terim yanlış adrese gidiyor."

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FENERBAHÇE'NİN GOLÜNDEN ÖNCE FAUL VAR!

"İrfan Can, Fenerbahçe'nin ilk golünden önce, Diagne de iptal edilen golden önce faul yapıyor."

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Son dakika: Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim ve Vitor Pereira'ya şok sözler! "Artislik yaptılar..."
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