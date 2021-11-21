Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Tottenham geriden gelerek kazandı
Giriş Tarihi: 21.11.2021 23:19 Son Güncelleme: 21.11.2021 23:27

Tottenham geriden gelerek kazandı

AA
Tottenham geriden gelerek kazandı

İngiltere Premier Lig'de 12. haftanın kapanış maçında Tottenham, konuk ettiği Leeds United'ı 2-1 yendi.

İtalyan teknik direktör Antonio Conte yönetiminde ligde üst sıraları hedefleyen Tottenham, geriye düştüğü maçta kümede kalma mücadelesi veren Leeds United'ı ikinci yarıda bulduğu gollerle yendi.

Leeds United, Daniel James'in 44. dakikada attığı golle ilk devreyi 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran Tottenham, 58. dakikada Pierre-Emile Höjbjerg ve 69. dakikada Sergio Reguilon'un ağları sarmasıyla sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Ligde 3 maç sonra kazanan Tottenham, 19 puanla 7. sıraya çıkarken, 11 puanlı Leeds United, 17. sırada kaldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | Usta oyuncu Kadir İnanır'dan üzen haber! Doktorundan yeni açıklama... Kadir İnanır'ın felç kalma ihtimali mi var?
Kardeşlerim dizisinin Kadir'i öldü mü, neden öldü? Halit Özgür Sarı diziden çıktı mı? Kardeşlerim Kadir öldü mü, diziden ayrıldı mı? İşte tüm detaylar
Son dakika: Koronavirüs vaka haritası güncellendi! İşte vaka oranı en fazla artan 10 il
SON DAKİKA! 2022 Ocak emekli zammı netleşiyor: SSK ve BAĞKUR en düşük emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?
Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, bitti mi, son durum nedir? CTE 2021 Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor?
Son dakika: Fenerbahçe derbide Galatasaray'ı yıktı! Mesut, Kerem, Crespo, Kim Min Jae...
Zlatan Ibrahimovic, 40 yaşında gollerini atmaya devam ediyor! Tarihe geçti...
Yörük kızı Müslüme’nin ölümü Türkiye’yi yasa boğdu! Aile fertleri gözaltına alındı…
SON DAKİKA | Kamu kurumları için devrim gibi karar! Dönüşüm başlıyor
Son dakika: Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde ortalık karıştı! Kartlar havada uçuştu, Mesut Özil...
Oyun oynayarak yapay zeka eğitimi alın
Oyun oynayarak yapay zeka eğitimi alın
ARKADAŞINA GÖNDER
Tottenham geriden gelerek kazandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA