Vitor Pereira'dan Galatasaray galibiyeti yorumu! "Buraya şampiyon olmaya geldim..."

"HER MAÇI AYNI DEĞERLENDİRMEMEK GEREKİYOR"

"Her takımın kötü dönemleri olabilir" diyen tecrübeli teknik adam, şöyle konuştu: "Trabzon'da oynadığımız maçta bir kişi eksik kaldık ve son dakikalarda penaltıdan yediğimiz golle yenildik. Sonrasında hafta içinde yorucu bir Avrupa maçı oynadık. Alanya maçında harika oynadık, 2 hatadan 2 gol yedik ve çok kaçırdık. Sonrasındaki Konya maçında erken bir gol yedik ve geriye düştük. Böyle durumlarda reaksiyon göstermek kolay değil. Dünyanın hiçbir takımında kolay değil. Konya'daki maça bakarken Gustavo ve Enner'i kaybettik. Her maçı aynı değerlendirmemek gerekiyor. Bu tarz durumlara girdiğinizde çalışmaya devam etmek gerekiyor. Sonrasında Antwerp maçını kazandık. Kayseri maçını kazanamamak bizi üzdü ama bugün kazandık. Mental ve duygusal olarak girdiğimiz bu dönem bizim için ağır bir darbe oldu. Biz her zaman birlik olarak kalmaya devam ettik ve bu kulüp için her zaman en iyisini istedik. İleriye bakmanız gerekiyor. Biz de bunu yaptık. Bugün sahada bir cevap verdiğimizi düşünüyorum. Ferdi gerçekten çok zeki bir oyuncu. Atak anında ve defans anında takımlar farklı sistemlere dönüşebilirler. O yüzden oyuncuların birden fazla pozisyonda oynaması gerekiyor. Ferdi geleceği olan, zeki ve kaliteli bir futbolcu. Modern futbolun da bunu gerektirdiğini düşünüyorum."