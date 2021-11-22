Manchester United’dan gönderilen Ole Gunnar Solskjaer gözyaşlarına hakim olamadı!

Premier Lig'de son 7 maçında 5 mağlubiyet alan Manchester United'da teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, takımdan gönderildi. Son haftalarda eleştirilerin hedefi olan Norveçli teknik adamla yollarını ayırdığını açıklayan Manchester United'da takımın başına geçici olarak yardımcı Michael Carrick oldu.
OLE GUNNAR SOLSKJAER GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI
Ole Gunnar Solskjaer, Manchester United'ın sorumluluğunu üstlenmekten 'onur' ve 'ayrıcalıklı' hissetiğini ve kulüpten ayrıldıktan sonra 'Geriye dönüp baktığımda her saniyesiyle gurur duyacağım' ifadelerini kullandı.
Görevine son verilen Solskjaer, gözyaşlarını tutamadı | Video
48 yaşındaki Ole Gunnar Solskjaer, cumartesi günü Watford'a 4-1'lik mağlubiyet sonrası görevinden ayrıldı ve 3 yıllık Manchester United macerası sona erdi. Kulüple yaptığı duygusal bir veda röportajında Solskjaer, United'dan sorumlu olduğu zamandan 'gurur duyduğunu' ve kupaların 'her şeyin sonu' olmadığını söyledi.
"ÇOK ONURLU VE AYRICALIKLI HİSSEDİYORUM"
'Öncelikle bana bu fırsatı verdikleri için yönetim kuruluna ve kulüp sahiplerine teşekkür etmek istiyorum çünkü bu herkese gelebilecek bir teklif değil ve bana bir fırsat verdiler. Kulübü ilerletmek için bana güvendikleri için çok onurlu ve ayrıcalıklı hissediyorum. Umarım geldiğim zamandan daha iyi bir takım bırakmışımdır.
"Harika arkadaşlar edindim, bazı harika arkadaşlarla yeniden bağlantı kurdum, gelen yeni personelle gerçekten iyi arkadaş oldum.'
SOLSKJAER: ÇOK GURUR VERİCİYDİ
"Bu göre çok, çok gurur vericiydi. Tabii ki, hayatınızda hayalini kurduğunuz şeylerden biri bu. Oyuncuyken, yedek takım koçuyken, tek hayalin ve yapmadığın tek şey kulübü yönetmek ve şimdi ben de bu kulübün menajerliğini yaptım. Çok gurur verici bir şey bu."
"OYUNCULAR BİR AİLE OLMAYI BAŞARDI"
"Burada çok güzel zamanlar geçirdim. Bu yüzden tüm oyunculara teşekkür etmeliyim çünkü geldiğimden beri onlar en iyi şekilde görevlerini yapmaya çalıştı, hepsi çok iyi insanlar. Bazıları geldi, bazıları gitti, ama hepsi birlikte çalışmaktan çok keyifli alan bir aile olmayı başardı."
"BU KULÜP BENİM İÇİN HER ŞEY..."
"Bu kulüp benim için her şey demek. Ne yazık ki istediğimiz sonuçları alamadım, bu yüzden pes etme zamanı gelmişti. Sanırım herkes bu kulüp için her şeyimi verdiğimi biliyor. Savaşıp kupalar kazanmak istedim ama olmadı.
Ole Gunnar Solskjaer'in Manchester United performansı:
168 maç
92 galibiyet
35 beraberlik
41 mağlubiyet
RONALDO'DAN SOLSKJAER'E ÖVGÜ DOLU SÖZLER
Cristiano Ronaldo: "Manchester United'a ilk geldiğimde forvetti, gidip döndüğümde ise teknik direktörümdü. Ama hepsinden önemlisi Ole, olağanüstü bir insan. Ona her şeyin en iyisini diliyorum."