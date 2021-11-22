Manchester United’dan gönderilen Ole Gunnar Solskjaer gözyaşlarına hakim olamadı!

"ÇOK ONURLU VE AYRICALIKLI HİSSEDİYORUM"

'Öncelikle bana bu fırsatı verdikleri için yönetim kuruluna ve kulüp sahiplerine teşekkür etmek istiyorum çünkü bu herkese gelebilecek bir teklif değil ve bana bir fırsat verdiler. Kulübü ilerletmek için bana güvendikleri için çok onurlu ve ayrıcalıklı hissediyorum. Umarım geldiğim zamandan daha iyi bir takım bırakmışımdır.